Серце не витримало стресу: у Києві під час масованої російської атаки в укритті померла жінка. ФОТО

У ніч на 28 вересня під час масованої атаки РФ в одному з укритів Києва померла жінка. Її серце не витримало стресу.

Про це повідомляють очільник КМВА Тимур Ткаченко і платформа United24, інформує Цензор.НЕТ.

Ткаченко повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ у Києві загинули чотири людини, серед них дитина, ще 13 осіб постраждали.

"Сьогодні росіяни поранили 13 киян, чотирьох - вбили. росіяни вбили 12-річну Олександру, ученицю сьомого класу однієї зі шкіл Соломʼянського району. росіяни вбили наших людей в Інституті кардіології - тих, хто допомагав та потребував допомоги. Крім цього, одна жінка не витримала стресу, померла в укритті", - розповів посадовець.

Своєю чергою платформа United24 уточнила, що жінку, яка померла в укритті, звали Ілона Ревут.

Фото: United24

"Серце 52-річної Ілони Ревут зупинилося в укритті під час російського обстрілу. За словами колег, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час атак РФ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки РФ по Києву в ніч на неділю, 28 вересня, загинула 12-річна Олександра Поліщук.

Масований удар РФ 28 вересня

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували низку українських міст дронами й ракетами. Зокрема, через удар по Києву відомо про 14 поранених та 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

У Києві росіяни також пошкодили Інститут кардіології, де виявили тіла двох загиблих. Крім того, росіяни атакували й Київщину, там поранень зазнали 27 людей.

Під російським обстрілом опинилося й Запоріжжя. Там внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них — троє дітей.

Зранку російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Двоє поранених.

В Одеській області російські окупанти завдали удару по винному заводу, внаслідок чого було знищено цех і склад готової продукції.

Як повідомили Повітряні сили, російська армія запустила по Україні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети. Сили ППО збили 611 цілей. Усього було застосовано 643 засобів повітряного нападу.

Дивіться також: Російська атака: зруйновані будинки, спалені автомобілі у Києві. ВIДЕО