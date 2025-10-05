УКР
Рашисти вдарили по Запоріжжю: щонайменше десять прильотів, загинула людина, 9 поранених. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 жовтня, вночі ворог вчергове атакував Запоріжжя, зафіксовано щонайменше десять прильотів по місту.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одна людина загинула. Дев’ятеро - поранені.

Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, згоріли автомобілі. Вибиті вікна, понівечені подвір’я, перебої зі світлом та водопостачанням.

Запоріжжя після обстрілу
"Але вже з перших хвилин після атаки на місцях працюють наші рятувальники, комунальники, медики, енергетики, поліція.Кожен виконує свою роботу. Без паніки, чітко, професійно", - додав очільник області.

