Рашисти вдарили по Запоріжжю: щонайменше десять прильотів, загинула людина, 9 поранених. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 5 жовтня, вночі ворог вчергове атакував Запоріжжя, зафіксовано щонайменше десять прильотів по місту.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, одна людина загинула. Дев’ятеро - поранені.
Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, згоріли автомобілі. Вибиті вікна, понівечені подвір’я, перебої зі світлом та водопостачанням.
"Але вже з перших хвилин після атаки на місцях працюють наші рятувальники, комунальники, медики, енергетики, поліція.Кожен виконує свою роботу. Без паніки, чітко, професійно", - додав очільник області.
