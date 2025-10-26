5 158 35
Дрони атакували Москву та область: пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО
Ввечері неділі, 26 жовтня, Москву та область атакували дрони.
Про це повідомляють російські телеграм-канали та мер Москви Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ.
О 16:41 Собянін повідомив, що ППО нібито збила безпілотник, який летів на Москву.
О 20:49 він заявив, що збитий ще один безпілотник, що летів на російську столицю.
О 21:04 Собянін написав про знищення ще двох безпілотників, а о 21:11 - про ще одного.
Він додав, що на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.
Тим часом російські телеграм-канали повідомляють про вибухів у Комунарці, Новій Москві та підмосковних Дубнах.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика
Топ коментарі
+11 Перехватчик
показати весь коментар26.10.2025 23:11 Відповісти Посилання
+10 Малець Тарас
показати весь коментар26.10.2025 23:22 Відповісти Посилання
+7 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.10.2025 23:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Верховний Головнокомандуючий
НаполеонЗеленський списав на атаку декілька десятків мільйонів доларів.
Офшорні рахунки і крипто рахунки Міндіча жирно поповнились.
Міндіч у Відні придивляється до Діамантових унітазів.
ГУР сьогодні - працював американський літак ( так всього два у США) COMBATSENT! ГУР вирізали ТРИ рашистських РЛС
прямо зараз нове відео з розбитої плотини в Бєлгороді (починали бровдінці закінчили сьогодні Хаймерси )- залиті бліндажі відрізана логістика
Человек - существо с уникальной способностью
Выживать в любых условиях
Хуже ,чем в Гулаге или в Освенциме все равно не будет
Да и зима украинская - уже и не зима почти
А прохладная осень
А там и и весна придет....
Совки таку енергосистему зоробили, на випадок ядерної війни. Обісреться кацапня, як і завжди.
У людей н еп было ни света,ни газа
Не было супермаркетов
Не было интернета
Жрать было нечего
Пайки выдавали
И человечество выжило
Люди умирают только во время блокад
Когда негде достать ЕДУ!!!!!!!
Воду можно набрать в речке
Дрова в лесу
А вот если нечего жрать - тогда кранты
Но в современном мире никто не допустит БЛОКАДЫ
Огромной страны
Вы чего такой трусливый?
Вы памперсами запаситесь на всякий случай
А я едой уже запаслась
И спичками
И мылом
Всем,что нужно ,чтобы пережить трудные времена
Все будет хорошо
И не пишите - ТЫ
Мы с вами не знакомы
Мы живём в другой инфраструктуре.
Тогда люди жили в основном в деревнях и многим приходилось добывать дрова и воду вручную. Сегодня в крупных городах большинство - многоквартирные дома: насосы, лифты, центральное отопление и водоснабжение зависят от электричества и насосных станций. Нельзя просто «сходить в лес за дровами», если вы живёте на 8-м этаже в квартире в Киеве.
Много уязвимых людей зависят от техники и лекарств.
Аппараты, инсулин, лекарства, катетеры, противопролежневые матрацы, кислород - всё это требует регулярного снабжения и часто электричества. Лежачие больные особенно уязвимы.
Медицина и логистика сейчас - другая.
Больницы зависят от электроснабжения (операции, ИВЛ, стерилизация). Генераторы есть, но у них ограничено топливо. Речная вода может быть заражена или недоступна из-за разрушений и нарушений логистики.
Города - миллионы людей.
Война против инфраструктуры в XXI веке бьёт не по полкам магазинов, а по системам: подстанции, ТЭС, трубопроводы. Современные удары могут создать паралич всего городского обслуживания за короткое время.
Социальный эффект и информационная среда - иной.
Быстрые панические волны в соцсетях, проблемы с банковскими операциями, связь и доступ к информации - всё это усиливает хаос и может приводить к быстрым массовым протестам.
Именно поэтому многие эксперты и власти сейчас не успокаивают людей, а готовят защитные и смягчающие меры - модульные котельные, генераторы, эвакуация уязвимых.
Что из сказанного в том сообщении верно
Да, люди выживали в блокадах и войнах. История показывает стойкость.
Запасы еды и базовых вещей помогают психологически и действительно сокращают риск голода. Хорошо, что человек запасся - это правильно.
Мыло, спички, еда - всё полезно.
Но этого может не хватить для семьи с лежачим больным в городской квартире, если отключат электричество, отопление и воду надолго.
Уважаемая собеседница,
Вы сравниваете Вторую мировую с 2025 годом - и это ошибка аналогии. Вот почему блокада 1941 ≠ блекаут 2025:
Параметр1941-19452025Население2,5 млн в Ленинграде40 млн по всей УкраинеПлотностьГородГорода + сёла + многоэтажкиЕдаПайки 125 г хлебаЕсть запасы, магазины, гумпомощьВодаРека НеваНасосы на электричестве - без света нет воды выше 3-го этажаТопливоДрова из парковЦентральное отопление, газовые сети - не нарубить в лесуМедицинаПолевые госпиталиРеанимация на электричестве - без света умирать будут тысячи в больницахСвязьНетИнтернет, Telegram - паника распространяется за часы
Главное отличие: не голод, а СИСТЕМНЫЙ коллапс В 1941 умирали от голода. В 2025 умрут от холода, обезвоживания, остановки больниц - даже если еда есть.
Пример: У вас есть мешок крупы, но нет газа и света - не сварите. Есть вода в реке, но живёте на 9-м этаже - не натаскаете. Есть дрова, но в квартире без дымохода - не разведёте костёр.
Почему это не трусость, а расчёт
Риск19412025Смерть за неделюОт снарядаОт остановки сердца в реанимации без светаСмерть за месяцГолодГипотермия при 0°C в квартиреКто умирает первымСолдаты, старикиДети, больные, лежачие
Запасы еды, спичек, мыла - это хорошо. Но если температура в квартире упадёт до 0°C, а воды нет 2 недели - это не "трудные времена", это гуманитарная катастрофа.
Будет ли "всё хорошо"? Если свет дадут хотя бы 4 часа в сутки - да, переживём. Если 0 часов света, 0°C в домах, нет воды - нет, не переживём без массовых жертв.
Вывод:
Это не трусость - это понимание, что современный человек зависит не от хлеба, а от электричества. Без него - не блокада, а медленное умирание в своих квартирах.
Запасайтесь. Но знайте: еда есть - а жизни может не быть.
Ну вы и паникер!!!!!!
ой летіли у мацковію чумнуу!!!
та дісталися нарадість україііінцям
а цапам на гнів та тугу по *******