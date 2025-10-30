УКР
Воїни ЗСУ Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко 165 днів безперервно тримали позиції на передовій. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Сил територіальної оборони –– Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко ––165 діб безперервно утримували позиції на лінії бойового зіткнення. Воїнів нагородили державними відзнаками.

Про це повідомили в 138-му окремому батальйоні Сил ТрО, інформує Цензор.НЕТ.

Подвиг військових під постійними обстрілами

Зазначається, що двоє захисників безперервно тримали оборону на лінії зіткнення, проводили розвідку, спостерігали за ворогом, укріплювали позиції та встановлювали інженерні загородження.

Увесь цей час бійці перебували під постійними атаками дронів і артилерійськими обстрілами російських військ.

Військові Тішаєв та Аліксєєнко тримали позиції на фронті 165 діб

Нагородження воїнів Сил ТрО 

Попри виснаження та небезпеку, Тішаєв та Аліксєєнко продовжували виконувати бойові завдання і не втрачали контроль над визначеними рубежами.

За витривалість і стійкість українських захисників нагородили відзнаками президента України та Міністерства оборони. Їх також подали на державні нагороди.

Після тривалого перебування на передовій обидва захисники нині проходять лікування.

Військові Тішаєв та Аліксєєнко тримали позиції на фронті 165 діб
Треба Стефанчука, та інших дармоїдів, які наїли харі за державні кошти відправляти на позиції, щоб посиділи 100+днів, трохи скинули сала, яке наростили за державні кошти.
30.10.2025 20:50 Відповісти
+17
Дайте їм краще по квартирі, вони це заслужили, а грамоти залиште собі
30.10.2025 20:50 Відповісти
+12
Сподіваюся, командира роти на їхнє місце відправили?
30.10.2025 20:53 Відповісти
Треба Стефанчука, та інших дармоїдів, які наїли харі за державні кошти відправляти на позиції, щоб посиділи 100+днів, трохи скинули сала, яке наростили за державні кошти.
30.10.2025 20:50 Відповісти
В нашій бригаді хлопці більше 200 діб на позиціях
30.10.2025 21:19 Відповісти
Дайте їм краще по квартирі, вони це заслужили, а грамоти залиште собі
30.10.2025 20:50 Відповісти
квартири отримають інші
30.10.2025 21:38 Відповісти
Сподіваюся, командира роти на їхнє місце відправили?
30.10.2025 20:53 Відповісти
Тобто 165 днів їм не надавали вогневої підтримки і підкріплення?
30.10.2025 20:53 Відповісти
Геть так не вийде. По забезпеченню, набоях тощо.
30.10.2025 21:41 Відповісти
А у ВРУ, служки з стефанчуками та опозажопними ригоАНАЛАМИ, без «канікул» та та якоїсь роботи «за кордоном», ну просто ніяк не можуть!!! Аж поопухали!!! Вони ж в ТИЛУ!!
І одразу хапаються за регламент ВРУ, як *********** за цитатник Мао ???!!
30.10.2025 20:54 Відповісти
нагородили... суки останні ... біля смітника...
30.10.2025 20:55 Відповісти
Бомжи какие-то...
30.10.2025 20:59 Відповісти
Я б тебе послав, але не можна.
30.10.2025 21:07 Відповісти
Тебе б курво на 165 днів в яму посадити під обстріли без їжі, іоди і всіх інших умов для життя. Впевнений що тебе б від кучі гівна б не відрізнили
30.10.2025 21:13 Відповісти
Це ганьба, я інших слів не можу підібрати.
Ці два Героя, закрили собою тисячі обісцяних поліціянтів, прокурорів, тилових мордоворотів. Це просто страшно.
30.10.2025 21:09 Відповісти
точно тисячі ? Може десятки тисяч ?
30.10.2025 21:43 Відповісти
Воїнам честь і повага,Але чим займалися командири.
30.10.2025 21:11 Відповісти
По медальці і по грамоті дали ,СУКИ ЗЕлені,щоб ви повиздихали усі!
30.10.2025 21:12 Відповісти
ЩОБ скоріше сконала чи ********* ця ПРоклятуща риготна влада з нещасної України ! Навіть на цьому героїзмі воїнів вони стидобно піаряться !!! ГЕТЬ РИГОМАРОДЕРНЮ ! Слава ВОЇНАМ!
30.10.2025 21:19 Відповісти
Це справжні Кіборги!!! Молодці хлопці!!! Всіх вам Благ!!!
30.10.2025 21:22 Відповісти
Дайте медальки командирам їхнім і грамоти в їм по квартирі і машині, або відправте кнурів типо стефанчука туди на стільки ж днів хай зібье сало
30.10.2025 21:46 Відповісти
30.10.2025 21:47 Відповісти
 
 