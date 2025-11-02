УКР
Атака БпЛА на порт у Туапсе: пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал, є щонайменше 3 осередки займання. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки українських дронів на портове місто Туапсе у Краснодарському краї РФ пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в оперштабі Краснодарського краю.

Що кажуть у оперштабі?

"У порту Туапсе фрагменти безпілотників упали на нафтоналивний танкер. Постраждала палубна надбудова. Екіпаж танкера евакуювали. На судні виникла пожежа. Також пошкодження отримали будівлі та інфраструктура терміналу. Крім того, у будівлі залізничного вокзалу пошкоджено скління. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначили там.

Також читайте: Нічна атака дронів на РФ: вибухи в Марій Ел, горить НПЗ в Ульянівській області, є влучання у нафтохімічний завод у Будьонновську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Туапсе під атакою
Туапсе під атакою
Туапсе під атакою
Туапсе під атакою
Туапсе під атакою
Туапсе під атакою

OSINT-аналіз

За даними ASTRA, як мінімум 3 осередки загоряння зафіксовано в морському порту Туапсе після атаки дронів.

На кадрах очевидців відображені щонайменше 3 осередки займання, випливає з аналізу ASTRA. Два з них - на глибоководному причальному комплексі ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе", ще один – на нафтоналивному причалі в районі Південного молу.

Ймовірно, ще один осередок зафіксований на суховантажно-навалочному пірсі в північно-західній частині бухти, але достовірних підтверджень немає.

Також читайте: Вцілілі російські НПЗ збільшили виробництво, тому удари слід продовжувати, – Зеленський

Що передувало?

  • Напередодні повідомлялося, що дрони атакували Краснодарський край РФ: лунали вибухи, горить нафтовий термінал.
  • За даними СБУ, Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року.

💥 «ПВО работало-работало. Ні*уя нє сработало» - в Туапсе дрони розвалили танкер і нафтоналивний термінал, є значні пошкодження портової інфраструктури

Крім того, дрони вдарили по:

• Підстанції 500 кВ в Липєцкій області;

• Підстанції Алчєвская 220 кВ в окупованій Луганській області

• Підстанції в Желєзногорську, Курської області

• Вибухи пролунали в містах Лазоровоє і Темрюк Краснодарського краю, а також у м. Орел.
02.11.2025 07:46 Відповісти
Туапси
02.11.2025 07:51 Відповісти
Туапсянє-нє спать
02.11.2025 07:47 Відповісти
02.11.2025 07:46 Відповісти
Думаю тут наводка была не по приложению приват24, вырядил там кто-то ходил с этим Израильским шпионским софтом, если только это были удары не ланцетами и не гиранями, не исключаю дружественный огонь по своим же союзникам, израильтяне так любят делать например убивая Арабова а как известно арабы и евреи один народ…
02.11.2025 07:49 Відповісти
" а как известно арабы и евреи один народ… " - кому це відомо ? Вам і вашому сусіду плоскоземельнику ? До речі імя у вас не скрепне - має буди не артур а шось скрепне ваше ісконне .
02.11.2025 08:41 Відповісти
Ну синяя ты не образованная арабы от Авраама и его наложница Агарь, а евреи от Авраама и его жены Сары… по этому арабы и евреи сводные братья… Ветхий Завет Книга Бытие…
02.11.2025 08:43 Відповісти
Туапсянє-нє спать
02.11.2025 07:47 Відповісти
страждати !
02.11.2025 07:49 Відповісти
Точно татарские партизаны из группировки Атэш координировали эти удары! Я знаю несколько татар которые уехали в Туапсе и в Москву координировать удары по критической инфраструктуре!
02.11.2025 07:52 Відповісти
Туапси
02.11.2025 07:51 Відповісти
ТуаВсйо
02.11.2025 07:53 Відповісти
Нащо їм той термінал, якщо у них заборона на єкспорт
02.11.2025 08:00 Відповісти
Атэш-сила крымско-татарские партизаны наводчики на территории росии - мощь!
02.11.2025 08:02 Відповісти
[???] - вугільний склад, а не згаріще.
02.11.2025 08:10 Відповісти
 
 