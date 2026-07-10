Охорона бізнесмена Кривецького напала на знімальну групу "УП" із зеленкою, - Ткач. ФОТОрепортаж
Охоронці бізнесмена Ігоря Кривецького скоїли напад на знімальну групу "Української правди".
Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Це відбулося у заміському комплексі "Edem Kyiv".
"Слава Богу, зеленка не потрапила в обличчя оператора чи водія. Заяву в поліцію написано. Очікуємо на швидку і обʼєктивну реакцію правоохоронних органів.
Тим хто в силу тих чи інших обставин в державі відчув себе князем чи іншою привілейованою особою варто памʼятати, що дороги в нашій країні все ще є публічним місцем і територією загального користування. А перешкоджання журналістській діяльності має наслідки відповідно до чинного законодавства", - зазначив Ткач.
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