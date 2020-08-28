У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області заарештували 23-річного хлопця за зґвалтування малолітньої дитини. Слідчі Іванівського відділення поліції оголосили правопорушнику підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального Кодексу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Іванівського відділення поліції в Одеській області.

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"Про подію до поліції повідомила мати 12-річного хлопчика, якій той довірився. Зі слів підлітка, на пасовищі, де зловмисник – його знайомий односелець – випасав худобу, він кілька разів вдарив малого, а тоді задовольнив свої статеві потреби. Аби потерпілий нікому не розповів, що з ним вчинили, молодик пригрозив йому фізичною розправою і відпустив", - йдеться в повідомленні.

У ході розшукових заходів оперативники за лічені години встановили місце перебування правопорушника, який вже має за плечима судимість за майнові злочини. Вини своєї він заперечувати не став.

Нині за цим фактом триває досудове розслідування. У його межах призначено низку експертиз.

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За зґвалтування дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років.