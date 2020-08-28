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зґвалтування (356) Одеська область (2489)

У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

В Одеській області заарештували 23-річного хлопця за зґвалтування малолітньої дитини. Слідчі Іванівського відділення поліції оголосили правопорушнику підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального Кодексу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Іванівського відділення поліції в Одеській області.

"Про подію до поліції повідомила мати 12-річного хлопчика, якій той довірився. Зі слів підлітка, на пасовищі, де зловмисник – його знайомий односелець – випасав худобу, він кілька разів вдарив малого, а тоді задовольнив свої статеві потреби. Аби потерпілий нікому не розповів, що з ним вчинили, молодик пригрозив йому фізичною розправою і відпустив", - йдеться в повідомленні.

У ході розшукових заходів оперативники за лічені години встановили місце перебування правопорушника, який вже має за плечима судимість за майнові злочини. Вини своєї він заперечувати не став.

У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція 01

Нині за цим фактом триває досудове розслідування. У його межах призначено низку експертиз.

Дивіться також: Школярку зґвалтували у вбиральні ресторану в Чернігові. ФОТО

За зґвалтування дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років.

У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
В тюрьме он удовлетворит половые потребности всей камеры.
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28.08.2020 09:41
+19
Пастух. Так трахал бы свой скот.
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28.08.2020 09:43
+17
АдЪ и Израиль какой-то..
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28.08.2020 09:39
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АдЪ и Израиль какой-то..
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28.08.2020 09:39 Відповісти
Вавілон.
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28.08.2020 09:43 Відповісти
Содом нафиг.
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28.08.2020 09:47 Відповісти
В тюрьме он удовлетворит половые потребности всей камеры.
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28.08.2020 09:41 Відповісти
Откуда тебе известно? Может он паханом станет с гаремом петухов.
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28.08.2020 10:14 Відповісти
Кто знает, кто знает...
Может и любимой курицей, этого гарема...
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28.08.2020 10:35 Відповісти
Или лидером какой нибудь очень радикальной партии? Кто знает..
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28.08.2020 10:55 Відповісти
Их там нет.
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28.08.2020 11:02 Відповісти
Партія *********
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28.08.2020 11:15 Відповісти
Откуда? Из кина, откуда еще! А там теперь 90% таких же. Попадет к своим и будет сидеть счастливо 5 лет, не больше. Корм, кровать, телевизор, комп, инет, передачки, свиданка каждые пол года...Нафиг ему эти коровы! Нормальный выбор, для него.
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28.08.2020 11:27 Відповісти
Пастух. Так трахал бы свой скот.
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28.08.2020 09:43 Відповісти
Окуеть.. 13 лайков. Вы, наверное,не в курсе, но скот - это такие вот как вы господа, господин Оленич.
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28.08.2020 11:42 Відповісти
"То може ти і м'яса не їси?" (с)
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28.08.2020 12:26 Відповісти
Да нет уж, ты не права, скот - оно и есть скот, так что, не надо херню нести.
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28.08.2020 22:59 Відповісти
жесть, но ео природа(Боб) таким сделала. Сталин знал бы шо сделать...
Но видео лучше не смотреть - там во второй половине такая рожа, шо Кива выглядит молодчагой и норм. парнем.
б*же, и ЭТО нас "защищает"? как была новость с бе-бе-бе-кающим одесским мусором - по буквам читает на державной и вроде высрал: э, че тут за хрень написана?
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28.08.2020 09:46 Відповісти
Пастух-петух
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28.08.2020 09:47 Відповісти
Хто зна, може у цього активного 3,14дораса, який у в'язниці стане пасивним, буде велике політичне майбутне, Ляшко теж з пастуха починав!
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28.08.2020 09:51 Відповісти
Чому починав? Він і зараз з вилами бігає,за коровами підгрібає.
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28.08.2020 10:19 Відповісти
Зараз він вже зрозумів життя і з вилами бігає і за Тимошенками підгрібає вже не як пастух, а як шоумен!
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28.08.2020 11:00 Відповісти
Підгрібав він і підгрібає не як шоумен а як ахметовський старий півень.
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28.08.2020 11:12 Відповісти
Тут вже йдеться про ринок, хто більше платить, за тим і підгрібає.
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28.08.2020 11:40 Відповісти
Хоть не убил, как многие делают...
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28.08.2020 09:52 Відповісти
да, весьма странно, ведь 100% шо малыш "настучал" бы, шо и произошло

видать пастуху понравилась предыдущая "ходка" и он решил вернуть все взад
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28.08.2020 10:01 Відповісти
убийство там почти пожизненное, а насильников судя по новостям отпускают периодически досрочно, амнистия там и т.п. - и те практически сразу опять уходят по той же статье.
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28.08.2020 10:24 Відповісти
і навіть пастухи мають зараз інтернет..

і тому дивляться американські фільми від Netflix///

де пі..арасня рулить у кожному фільмі.. У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція - Цензор.НЕТ 2960
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28.08.2020 09:55 Відповісти
культовий іспанський фільм останнього десятиріччя"Паперовий будинок" був закуплений цією гей-шоу-шаражкою по перепродажу власне тому,що там були гей -моменти..хоч у себе в країні він чомусь втрачав популярність..
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28.08.2020 09:58 Відповісти
Это ты ещё их The Old Guard небось не смотрел...
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28.08.2020 10:04 Відповісти
ну ты и дудра
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28.08.2020 10:05 Відповісти
тобі подобаються геї на екрані,ТАрас ? У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція - Цензор.НЕТ 266
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28.08.2020 10:48 Відповісти
Зараз в кіноіндустрії а-ля "Голлівуд" настав час експериментів з поєднання жанрів. Нещодавно бачив науково-фантастичний псевдо-ретро гей-артхаус "Tales from the loop".
В 6 серії піднімаються досить-таки філософські питання, як-от непозбувна бентега молодого задньоприводного афроомериганця (тракториста-орнітолога 7 розряду, до речі), нерозділене гей-кохання на фоні левітуючих сільгоспмашин, розривів просторово-часового континууму в полі між колосками. Зате після тривалих душевних страждань, пошуку себе самого в буремному морі життя, у фіналі серії ніґґа нарешті знаходить в паралельному світі своє 3,14д*******не щастя в образі білого гравця на шкіряній флейті (з біноклем в якості приданого).
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28.08.2020 11:18 Відповісти
Посмеялся от души. Люблю всякий трэш, надо будет хоть одну серию глянуть.
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28.08.2020 11:19 Відповісти
Единственный положительный момент в этом аде-мальчик остался жив.Мудрый мальчик.
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28.08.2020 10:01 Відповісти
Та жити після такого....
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28.08.2020 11:28 Відповісти
что же это за новости такие... такое впечатление, что составители новостей тихо дрочат в закутке... по 17-ти летнюю школьницу полюбили в туалете ресторана, то пацана сначильничали... где полиция нравов? ПОЗОР ДЕБИЛЬНОЙ ВЛАСТИ УКРАИНСКОЙ!
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28.08.2020 10:02 Відповісти
взагалі -то цю "ЖОВТУХУ" на Цензорі виставляють редактори Цензора (((
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28.08.2020 10:51 Відповісти
Не вірю, що ці високоосвічені фахівці могли на таке піти.
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28.08.2020 11:17 Відповісти
А при чем здесь власть ? Это в головах многих озабоченных сексуально.
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28.08.2020 11:01 Відповісти
И при чем тут геи, они что - детей насилуют?
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28.08.2020 10:19 Відповісти
одне одного...
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28.08.2020 10:24 Відповісти
Насилуют ? А мне кажется что им это очень нравится.
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28.08.2020 10:56 Відповісти
Еще больше поражает, что вот такие вот блюстители нравов, которым геи спать спокойно не дают, почему-то весьма благосклонно относятся к наличию лесбиянок.
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28.08.2020 11:13 Відповісти
От тут Ви праві.
От там ніяких питань.
Бо вони, дівчата, а в дівчачі справи, мужикам лізти не годиться.
Це ж тільки, я сам за себе.
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28.08.2020 11:26 Відповісти
А вот тебя вдруг изнасилуют, тогда и узнаешь, нравится или нет.
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28.08.2020 23:06 Відповісти
дітей ні..
але якщо ЦЕ можна між мужиками,НЕ ГРІХ і НАВІТЬ НОРМАЛЬНО(на думку гейтолерастів) ,то логічно перейти до інших етапів НЕПРИРОДНОГО ЗАДОВОЛЕННЯ СЕКСУАЛЬНИХ ПОТРЕБ..
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28.08.2020 10:50 Відповісти
Та тут сам факт ерекції на голого мужика....
Ну не може бути такої природньої реакції у нормального чоловіка.
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28.08.2020 10:54 Відповісти
А это как кому. Когда нет женщин то очко друга в радость. (В моцкальском войске это нормально)
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28.08.2020 10:58 Відповісти
Тут кожен про себе.
І дівчат недостачі не бачу.
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28.08.2020 11:06 Відповісти
В моцкальском -это традиция и обязанность.
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28.08.2020 13:37 Відповісти
Железная логика. Если можно отрезать для еды голову курице, то логично перейти к отрезанию голов людям. У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція - Цензор.НЕТ 6834
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28.08.2020 11:08 Відповісти
Так это пополнение для "реформ" полиции Авакова. Ценный кадр.
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28.08.2020 10:54 Відповісти
Типовий зелений лекторат..тепер його візьмуть в аваківське гестапо, поліцію..
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28.08.2020 10:59 Відповісти
Еще Аваков после личной беседы наградит пистолетом.
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28.08.2020 11:02 Відповісти
бедный ребенок...
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28.08.2020 11:03 Відповісти
Следствию стало известно, что педофил-насильник состоял в секте Свидетелей ПетуШария и принимал там активное участие в их педофильских лекциях.
Бейте ПетуШариев везде где встретите всем чем попало по чему попало! Это педофилы! Не зря главный педофил ПетуШарий скрывается именно в Голландии, где педофилы в почете. В США его бы уже на пожизненку закрыли. То же и педофила ***** касается.
Кто связался с ПетуШариями - тот выхватил серьезный ЗАШКВАР, за который полагается петуший угол без вариантов!
Ахтунг!
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28.08.2020 11:17 Відповісти
Та отож, надивляться Шарія, а потім оиаке витворяють...
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28.08.2020 11:29 Відповісти
Іноді здається що Цензор стає іліалом Надзвичайних новин Константина Стогнія.
У цьому випадку висновок - тільки кастрація.
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28.08.2020 12:58 Відповісти
Был пастух,а стал петух.
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28.08.2020 13:36 Відповісти
Устал видимо свиней е...ть.
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28.08.2020 14:17 Відповісти
Коментарі діаметрально протилежні до тих, які були вчора під новиною про зґвалтування дівчини.
Жертв жіночої статі не жаль тутешнім коментаторам не жаль, і співчуття до них теж нема.
Більше того, для них вони завжди винні самі.
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29.08.2020 03:32 Відповісти
Vedana Багато тролів і психічно хворих.Це цю дівчину,що в ресторані?
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29.08.2020 03:34 Відповісти
40-50летние дядьки и тетки насилуют 40 000 000 жителей причем подряд- от младенцев до стариков уже много лет и ниче....
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29.08.2020 18:42 Відповісти
наверное коровам тоже есть что сказать следователю...
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19.10.2020 04:46 Відповісти
Я чому сь впевнений що вони мовчатимуть
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16.02.2021 09:05 Відповісти
Ця паскуда зломала життя і собі і хлопчику...
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16.02.2021 09:06 Відповісти
 
 