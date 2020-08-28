Кулеба - Путіну: Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі. ВIДЕО
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Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи сусідньої Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, коментуючи заяву президента РФ про те, що затримання в Білорусі 33 "вагнерівців" - це спільна операція українських і американських спецслужб.
"Оскільки паралельно РФ активно комунікує про те, що вона надсилає своїх фахівців у Білорусь, про те, що вони готові відправляти якихось правоохоронців у Білорусь, то, безумовно, що президенту Росії треба якось збалансувати цю свою непристойну поведінку щодо Білорусі і показати, що не він один намагається втручатися у внутрішні справи Білорусі. Але хочу ще раз вас запевнити, що Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи сусідньої Білорусі", - сказав міністр.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що спецоперація із затримання "вагнерівців" - це спільна операція українських і американських спецслужб.
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Омщина перейдет на дровяное и угольное отопление из-за нехватки газа
Районные центры Тевризского, Знаменского и Тарского районов севера Омской области, где из-за истощения Тевризского газоконденсатного месторождения в последние годы в морозы ограничивается подача газа, переведут свои центральные котельные на уголь и дрова, а часть многоквартирных домов - на электрическое отопление, сообщает Тайга Инфо.
Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в трех районах на севере Омской области еще прошлой зимой. Из-за выросшего в морозы потребления этого вида топлива и истощения двух эксплуатируемых скважин месторождения жители вынуждены были отапливать жилые помещения дровами и электрическими нагревателями. В 2020 году ограничение подачи газа затронуло более 500 частных домов, передает ТАСС.