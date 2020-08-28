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Кулеба - Путіну: Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи сусідньої Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, коментуючи заяву президента РФ про те, що затримання в Білорусі 33 "вагнерівців" - це спільна операція українських і американських спецслужб.

"Оскільки паралельно РФ активно комунікує про те, що вона надсилає своїх фахівців у Білорусь, про те, що вони готові відправляти якихось правоохоронців у Білорусь, то, безумовно, що президенту Росії треба якось збалансувати цю свою непристойну поведінку щодо Білорусі і показати, що не він один намагається втручатися у внутрішні справи Білорусі. Але хочу ще раз вас запевнити, що Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи сусідньої Білорусі", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова за потреби перенести переговори стосовно Донбасу з Мінська, - Кулеба

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що спецоперація із затримання "вагнерівців" - це спільна операція українських і американських спецслужб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Ну от. Виправдовуються.
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28.08.2020 10:55
+10
Та ви ж боєтесь сказати щось впоперек *****.
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28.08.2020 10:56
+4
А чому б Кулебі не послати нах пуйла? Чи там зарплата капає безпосередньо з паРаші???
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28.08.2020 10:57
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Ну от. Виправдовуються.
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28.08.2020 10:55 Відповісти
Да нам покуй що думає путін, він взагалі має вже бути повішений 6 років тому! Україна буде втручатись у всі міжнародні справи, в яких вбачає небезпеку для своїх інтересів! Кулебу потрібно знімати, він працює на ворога!
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28.08.2020 11:06 Відповісти
Та ви ж боєтесь сказати щось впоперек *****.
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28.08.2020 10:56 Відповісти
А чому б Кулебі не послати нах пуйла? Чи там зарплата капає безпосередньо з паРаші???
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28.08.2020 10:57 Відповісти
кулеба - путину...достойно
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28.08.2020 10:58 Відповісти
А йя-яй , героический Кулеба перед самим царем пыль взбил
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28.08.2020 10:59 Відповісти
куда эти клоуны могут вмешаться? ))) разве что на корпоратив, внезапно подскочить.
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28.08.2020 11:19 Відповісти
Вы как и нато импотент оправдываетесь
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28.08.2020 11:04 Відповісти
А в это время на рассее:
Омщина перейдет на дровяное и угольное отопление из-за нехватки газа

Кулеба - Путіну: Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі - Цензор.НЕТ 6603

Районные центры Тевризского, Знаменского и Тарского районов севера Омской области, где из-за истощения Тевризского газоконденсатного месторождения в последние годы в морозы ограничивается подача газа, переведут свои центральные котельные на уголь и дрова, а часть многоквартирных домов - на электрическое отопление, сообщает Тайга Инфо.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в трех районах на севере Омской области еще прошлой зимой. Из-за выросшего в морозы потребления этого вида топлива и истощения двух эксплуатируемых скважин месторождения жители вынуждены были отапливать жилые помещения дровами и электрическими нагревателями. В 2020 году ограничение подачи газа затронуло более 500 частных домов, передает ТАСС.
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28.08.2020 11:10 Відповісти
В перекладі з дипломатичної: "Моль, а не пішла б ти на південь (юх)" Кулеба - Путіну: Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі - Цензор.НЕТ 2905
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28.08.2020 11:23 Відповісти
С таким же успехом можно кричать в унитаз...
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28.08.2020 11:25 Відповісти
ПУТИН - ПЗДЛО !!! А С ПЗДЛОМ НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ, ЕГО ПЗДЯТ !!!
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28.08.2020 12:20 Відповісти
 
 