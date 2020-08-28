Жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва: "Куди ти йдеш, бл#дь!". ВIДЕО

У ніч на 28 серпня кілька місцевих жителів не пропускали паломників-хасидів у район паломництва на вул. Пушкіна, де розташовано поховання цадика Нахмана. Увага, на відео присутня ненормативна і образлива лексика!

Відео нічного штурму і сутичок з місцевими жителями оприлюднив у Фейсбуці депутат Уманської райради від "Свободи" Сергій Алексеєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Поліція намагалася не допустити сутичок між хасидами і місцевими.

Як повідомлялося, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-га-Шана цьогоріч через пандемію коронавірусу. Також в Ізраїлі закликали Зеленського заборонити через COVID-19 паломництво хасидів до Умані.

Зазначимо, що на Черкащині за останні дні спостерігається активний приріст хворих на COVID-19. Також зростає захворюваність COVID-19 і в Ізраїлі.

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