Жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва: "Куди ти йдеш, бл#дь!". ВIДЕО
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У ніч на 28 серпня кілька місцевих жителів не пропускали паломників-хасидів у район паломництва на вул. Пушкіна, де розташовано поховання цадика Нахмана. Увага, на відео присутня ненормативна і образлива лексика!
Відео нічного штурму і сутичок з місцевими жителями оприлюднив у Фейсбуці депутат Уманської райради від "Свободи" Сергій Алексеєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
Поліція намагалася не допустити сутичок між хасидами і місцевими.
Як повідомлялося, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-га-Шана цьогоріч через пандемію коронавірусу. Також в Ізраїлі закликали Зеленського заборонити через COVID-19 паломництво хасидів до Умані.
Зазначимо, що на Черкащині за останні дні спостерігається активний приріст хворих на COVID-19. Також зростає захворюваність COVID-19 і в Ізраїлі.
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У тебя цицит отклеился...