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Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Опонентка "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Світлана Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів і закликала їх очистити школу від лицемірства і страху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому відеозверненні лідера білоруської опозиції.

"Дорогі вчителі! Вітаю вас із наступаючим Днем знань! Цього року день знань буде особливим. На початку навчального року до вас прийдуть діти і їхні батьки, і вам доведеться поглянути один одному в очі. Я сама маю педагогічну освіту, працювала з дітьми та знаю, як важливо цінувати їхню повагу і пошану їхніх батьків.

Я думаю, що кожен із вас став учителем за покликанням, і впевнена, що професією вчителя можна і потрібно пишатися. Але давайте подивимося, що намагаються зробити зі школи чиновники від освіти? Суцільні перевірки, принизливі дари перевірникам, побори з батьків, ремонти за свій рахунок, примусова передплата, "добровільно-примусові" походи на хокей-лижню-демонстрації. Хіба це має стосунок до навчально-виховного процесу? А найстрашніше, куди багатьох із вас втягнули - це виборчі комісії, де забезпечувався "потрібний" результат. Потрібний не народу, не країні, потрібний одній людині, яка уявила себе господарем, зокрема - вашим господарем.

Більшість із вас працює чесно і прагне дати дітям знання і виховати їх порядними людьми. Але є і ті, хто під тиском або бажанням вислужитися крав голоси виборців, крав майбутнє у дітей, яких ви вчите. Про це вас запитають діти і їхні батьки. Давайте очистимо школу і добре ім'я вчителів від лицемірства і страху. Якщо хтось із вас зазнав тиску і вчинив підробку - дайте собі обіцянку далі діяти по совісті, яка важливіша за страх.

Зараз звучать погрози звільнити вчителів, які не погоджуються з "державною ідеологією". Але якщо за державну ідеологію видаються брехня і фальсифікації, чого вартує така ідеологія? Проявіть солідарність, захистіть своїх колег - чесних вчителів! Нехай звільняються махінатори і кар'єристи. Учитель - професія, заснована на любові до дітей і щирості. Давайте зробимо нашу школу такою, щоб у неї з радістю приводили дітей!"- сказала Тіхановська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повернуся до Білорусі, коли буде організовано переговори з владою і проведено чесні вибори, - Тіхановська
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Топ коментарі
+5
с себя начни ага
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28.08.2020 11:16
+2
И вправду овца Блеет ни о чём
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28.08.2020 11:24
+2
забавно складывается ситуация у сябров . давайте скинем гнилого Луку и выберем свеженькую Тихановскую . но с москалями любовь до гроба . так нах тогда Луку снимать ? переоденьте его в женское раз все равно ничего кардинально менять не хотите Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху - Цензор.НЕТ 6497
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28.08.2020 11:27
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с себя начни ага
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28.08.2020 11:16 Відповісти
Потрібен новий лідер опозиції для Білорусі. Шкода що Саакашвілі повертається в Грузію!
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28.08.2020 11:17 Відповісти
не пойму . ты таким образом белорусам помочь хочешь или вообще все развалить ? Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху - Цензор.НЕТ 24
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28.08.2020 11:29 Відповісти
Україна має недопустити російські територичні війська в Білорусь, щоб убезпечити свої транспортні шляхи сполучення з країнами НАТО. Білорусам допомогти тепер може тільки Господь Бог, а Україна має пильнувати свій інтерес.
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28.08.2020 11:37 Відповісти
Игорёк ,ордынские десантники уже почти под Ковелем,в Брестской области.И с этим надо что-то реально делать,а не сопли пускать.Нужно знать реакцию США и нашего Главкома.
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28.08.2020 11:42 Відповісти
допустим . поэтому и вопрос . перенацеливая Карлсона в Беларусь ты им помочь хочешь или все загубить ? потому что Мишка он не созидатель он трепло и шоумен
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28.08.2020 12:10 Відповісти
Белорусы не таки дурни як украинци и на варягов не ведутся
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28.08.2020 13:07 Відповісти
учителя при фашистских режимах всегда были его пособниками ..
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28.08.2020 11:19 Відповісти
За всё хорошее, против всего плохого. Идеальная формула. Уши радуются.))
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28.08.2020 11:20 Відповісти
В Украине уже такой есть.
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28.08.2020 11:22 Відповісти
И раньше были.
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28.08.2020 12:39 Відповісти
У свій час в Наросії з пітерської підворотні вже таке зробили. При цьому бомжі, народились діти, виросли і пішли голосувати за цього ж бомжа. Не порівнюйте Троєщину з Ольгіно - бо між ними прірва.
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28.08.2020 11:27 Відповісти
Щось нагадало Горбачова.
Коли він з СССР-ГУЛАГ, спробував створити нормальну країну.
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28.08.2020 11:22 Відповісти
Вообще то народ бывших республик СССР не хочет жить в своих нормальных странах. Кроме Литвы, Латвии и Эстонии.
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28.08.2020 11:24 Відповісти
Це про який народ мова?
Про «богоизбранний»?
Чи про народи України, Грузії, Ічкерії, Казахстану?
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28.08.2020 11:49 Відповісти
Московит. Не существовало народа бывших республик СССР. Были народы бывших республик.
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28.08.2020 12:19 Відповісти
В СССР сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, имеющих общие характерные черты,- советский народ.
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28.08.2020 13:41 Відповісти
твій дурнуватий сесесер давно здох вкупі з совєцкім народом
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28.08.2020 15:00 Відповісти
И вправду овца Блеет ни о чём
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28.08.2020 11:24 Відповісти
От совковых учителей надо очистить!!!! А там уже легче!!
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28.08.2020 11:24 Відповісти
а у них других то и нет . менять нужно всех
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28.08.2020 11:28 Відповісти
Путен...путен...путен...*****...Ла...Ла..Ла..Ла..Ла...Ла, эту песню должны учить в школах Беларуси, иначе ничего путнего из этих протестов не получится.
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28.08.2020 11:27 Відповісти
Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху - Цензор.НЕТ 8819
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28.08.2020 11:55 Відповісти
забавно складывается ситуация у сябров . давайте скинем гнилого Луку и выберем свеженькую Тихановскую . но с москалями любовь до гроба . так нах тогда Луку снимать ? переоденьте его в женское раз все равно ничего кардинально менять не хотите Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху - Цензор.НЕТ 6497
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28.08.2020 11:27 Відповісти
почти как....Ленин в эмиграции ...
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28.08.2020 11:30 Відповісти
Ещё одна говорящая голова - у клоуна навчилась.
Такое впечатление, глядя на неё, что она ещё вчера пивасик по ночам
на лавках с пту-шниками смоктала. Новая преТИдентша.. Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху - Цензор.НЕТ 4513
Песочница, а не оппозиция. Бульбофюреру только на руку.
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28.08.2020 11:32 Відповісти
бабаріко в фсб -"сват",а тіхановская-"сваха"?
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28.08.2020 11:34 Відповісти
Тихановская-настоящий лидер Беларуси!.Очень взвешенный политик,умный,не изрыгивающий бесполезные проклятия.Противостояние Злодеев и трепетной,,лани".Очень эффективно!
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28.08.2020 11:46 Відповісти
Хорошо гавкать из-за границы и поучать, как жить.Кидает людей на баррикады, а сама отсиживается в кустах и ждёт момента...*****...
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28.08.2020 11:48 Відповісти
А харош гавкать з Лугандона.
Білоруси розберуться й без вас.
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28.08.2020 11:58 Відповісти
Ну так и сиди в своём лугандоне и не гавкай
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28.08.2020 12:27 Відповісти
Запоребрик?
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28.08.2020 12:58 Відповісти
В минулому році дивилась сюжет знятий прихованою камерою у мінському ліцеї. Там училка примушувала дітей вступати в якусь організацію типу комсомолу. Діти вперто відмовлялись. Вона їм серйозно погрожувала потім прийшов на допомогу якийсь дядько, по голосу та манері погроз скоріше за все кагебіст. А дітки без страху вперто продовжували відмовлятись. Це ж нове покоління, яке взагалі не бачило іншої влади, окрім совкового диктатора. Якби у цієї молоді був справжній проєвропейський лідер, а не кремлівські ляльки, то Білорусь могла б стати другою Польщею за дуже короткий проміжок часу.
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28.08.2020 11:51 Відповісти
Ми не стали другою Польщею з нашими "проєвропейськими" олігархами, а чому б це біларусам нею стати. А олігархією Біларусь стане з їхніми лідерами опозиції. Вони ж тільки для дерибана у владу і рвуться.
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28.08.2020 12:36 Відповісти
Ми не стали, тому що у нас війна з рашою. Нас Європа вже втратила, а от за Білорусь вони поборються, якщо білоруський народ отямиться та обере вірний шлях.
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28.08.2020 13:04 Відповісти
"проєвропейськими" олігархами Коломойським, Ахметовим, Новинським...Фельдман, здається ще є...
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28.08.2020 13:44 Відповісти
На Королевскую похожа
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28.08.2020 11:52 Відповісти
Ага, щас. Беларусы уже давно в малоросов превратились, поболее чем у нас в Украине
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28.08.2020 12:07 Відповісти
Бєлая, Малая, Вєлікая.
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28.08.2020 13:45 Відповісти
Откуда вылезла эта шарамойка?! Иди овец паси, дура
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28.08.2020 12:09 Відповісти
Та уже похоже все .... Поезд уехал протесты спали а картофельный тиран победил
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28.08.2020 12:19 Відповісти
Да, уже усё спало, и не надейтесь лаптеногие
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28.08.2020 13:00 Відповісти
Сама обоссалась и смылась за границу. И оттуда к чему то призывает!!!
А у учителей что детей нет?
Ты то со своими уже в безопасности....
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28.08.2020 12:44 Відповісти
Народ посмотрите на этих беларусских митингарей. Это же полудети, которые не понимают что они делают. Смеются, радуются. Их по какой то схеме там собрали и они только веселятся. Их сверстники у нас были наиболее массовыми избирателями клоуна.
Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів: Давайте очистимо школу від лицемірства і страху - Цензор.НЕТ 9711
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28.08.2020 12:47 Відповісти
Беларусская "оппозиция" утверждает, что Тихановская набрала 73%. Что интересно, что наш клоун набрал столько же. За Тихановскую наверно тоже для прикола голосовали.
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28.08.2020 13:00 Відповісти
Кремлівські сценаристи не хочуть плутатися у цифрах, тому всім своїм дають по 73%.
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28.08.2020 13:06 Відповісти
Ну и дура. Неужели ей не известно, что место клоуна уже год как занято и пересмешить его никому не удастся.
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28.08.2020 14:51 Відповісти
А как получить такой вытянутый по вертикали формат съемки, очень удобно - стройнит?
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28.08.2020 16:03 Відповісти
Белорусы - сильный народ, за газпромовскую бабарику и трусливую тихановскую на бутылку садятся только так. Моё унавОжение.
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28.08.2020 16:54 Відповісти
 
 