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Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

93-та бригада "Холодний Яр" повернулася на ротацію із зони ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"Упродовж більш ніж 7 місяців наші воїни бились з російськими окупаційними військами на Луганському напрямку. І нашу ротацію інтервенти запам’ятають надовго. Адже холодноярська бригада продемонструвала загарбниками свою міць, розум, злість та безкомпромісність. Протягом ротації на декількох ділянках фронту ми покращили своє тактичне положення та вибили ворога з їхніх позицій. Ми знищили або пошкодили багато ворожої зброї, техніки та транспорту: БМП, вантажівки, міномети, автомобілі і навіть 152-міліметрові гаубиці "Мста-Б". Ми зруйнували вщент десятки ворожих ВОПів. За оцінками вищого командування, ротація на Луганщину продемонструвала, що за кількістю виконаних бойових завдань ми є однією з найефективніших бойових бригад.

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Та, на жаль, відвага та прагнення звільнити український Донбас від ворога не робить наші тіла невразливими. У цю ротацію свою дев’ятеро наших братів та сестер по зброї віддали життя за нашу свободу. У боях полягли Герман Соловйов, Сергій Рацун, Клавдія Ситник, Володимир Федченко, Дмитро Фірсов, Олексій Купріков, Олексій Лісін, Леонід Скакуненко та Євген Сафонов.
Ми пам’ятаємо кожного з цих відважних українських синів і доньок. Їхні імена назавжди залишаться у нашому серці. Ми зробимо усе, аби їхній подвиг не був даремним! Нині ми вдома. Готові нарешті обійняти рідних, близьких та друзів! Вдячні всім, хто допомагав та підтримував нас протягом цієї непростої ротації. Зустрічайте!" - йдеться в повідомленні бригади.

Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Це дійсно одна з найбільш боєздатних бригад ЗСУ.
Молодці!
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28.08.2020 11:45
+27
З поверненням, Холодноярці! Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 5524
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28.08.2020 11:52
+23
Красавцы... и красавицы! Слава героям!
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28.08.2020 11:58
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Цим би хлопцям дати справжню ******* зброю, а не те радянське лайно яким вони вооюють!
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28.08.2020 11:35 Відповісти
галактичний крейсер класу "Руйнівник" підійде?
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28.08.2020 11:58 Відповісти
То вже вчорашній день. У нас є секретний штучний антиінтелект (проект "Мамкин іксперд") "Ігарьошка". Закинутий в тил ворога цей генератор випадкової маячні виїдає мозок супротивника в промислових маштабах.
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28.08.2020 12:13 Відповісти
Тралье, ты чего мудозвонишь? Слишком много платят?
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31.08.2020 02:39 Відповісти
Зброя у тих хлопців і так справжня. Питання в тому, що "воювати" мало хто хоче, а наразі це і прямо заборонено.
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28.08.2020 20:11 Відповісти
Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 86Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 8660
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28.08.2020 11:42 Відповісти
Це дійсно одна з найбільш боєздатних бригад ЗСУ.
Молодці!
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28.08.2020 11:45 Відповісти
Тихо.... бо чмошник янєлохМінє42 розформірує.
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29.08.2020 19:11 Відповісти
З поверненням, Холодноярці! Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 5524
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28.08.2020 11:52 Відповісти
Красавцы... и красавицы! Слава героям!
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28.08.2020 11:58 Відповісти
Дякую хлопці!
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28.08.2020 12:06 Відповісти
землячки мої повернулись !! ))
Дякую хлопці! Обіймаю Вас, кожного! Дякую що живі!
Вічна слава полеглим Героям..
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28.08.2020 12:09 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 9541
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28.08.2020 12:55 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 3991
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28.08.2020 13:13 Відповісти
Респект парням!
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28.08.2020 14:34 Відповісти
Поздравляю, Братья!!! Удачи вам и вашим семьям!
Молодчиночки!!!
Смерть москалям!!!)))
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28.08.2020 16:17 Відповісти
Слава нашим солдатам.

Мужественные, но до вермахта не дотягивают. Хотя и козаки не раз просерали кампании, не говоря уже о московитах.
Ну ладно - есть то шо есть, и да, чем гордиться мона - удачи пацаны(продержитесь 2 недели шоп я успел свалить из этой..... ну сорри, эта стана меня считает за быдло)
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28.08.2020 16:52 Відповісти
Yuriy Smith, ты что, из дурки вещаешь? Какой Вермахт и козаки? Сейчас 2020 год.
И где пацанам держатся, чтоб обеспечить твою эвакуацию? По домам за стакан разве, если тебе поможет.
И зачем тебе 2 недели нужно? Вали уже нах.й!
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28.08.2020 20:20 Відповісти
Серег, извиняй, я не к тебе, видать написал.
потому что ты идешь на Путина. Понял, не?
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28.08.2020 21:32 Відповісти
Не понял. Я никуда не иду.
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28.08.2020 23:19 Відповісти
Українці, ім'я запоребрикового виродка фуйла, пишуть з маленької літери.
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30.08.2020 11:18 Відповісти
ПІДТРИМУЮ! Все вірно: такі речі і призвіща як раSSія, навароSSія, пшонка, табачнік, труханов, партнов, добкіни, шуфричі, медведчуки, бойки, бужанські, єрмаки, вілкули, азірови, єфремови, путіни, лаврови, ... ... ... і т. д.
Прошу писати з малої літери...щоб було видно всю "значимість" цих істот і подій для України...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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31.08.2020 09:33 Відповісти
поехавший, прими укол. ты же реальный псих.
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31.08.2020 23:44 Відповісти
Ватан, заспокійся... ти прочитав, ЦЕ:

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали, -
дякую!
запам`ятай і зроби РЕПОСТ...!!!
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01.09.2020 09:17 Відповісти
брешешь - ибо Х*йло - собственное имя/кличка Путина. и не тебе указывать шо и как я писать должен.
грамотно пишется именно как я пишу, а кривлянья = повод для того шоб Скабеева тоже кривлялась. ну во над твоей речью допустим. без обид но ты неправ.
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31.08.2020 23:46 Відповісти
Дякую.
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28.08.2020 18:18 Відповісти
Спасибо !!! Низкий поклон Вам Герои !
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28.08.2020 20:16 Відповісти
норм. побольше бы таких
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28.08.2020 21:37 Відповісти
Земний уклін Вам Герої! Дякуємо Вам за вашу боротьбу з ворогом України. Бережи Вас Боже!

Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 9993
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28.08.2020 22:58 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !
смерть ворогам!
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29.08.2020 08:23 Відповісти
 
 