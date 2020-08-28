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Напередодні Дня Пам'яті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: "Час не лікує". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 28 серпня, напередодні Дня Пам'яті Захисників України, матері і дружини загиблих захисників вийшли на акцію протесту проти російської агресії на Донбасі і проти бездіяльності української влади в розслідуванні трагедії Іловайського і Дебальцівського котлів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Рідні і близькі українських воїнів, які загинули на Донбасі, прийшли з пікетом під посольство РФ у Києві. Потім вони вирушили під будівлю Офісу Президента.

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"Минуло шість років. І попри це російські генерали досі не засуджені і не оголошені в міжнародний розшук, а українське керівництво, яке сприяло вбивствам своєю бездіяльністю, не покарано. Росія - ворог. Ми вимагаємо покарання за вбивство наших захисників. Покарання для тих, хто вбивав, хто віддавав накази на вбивство, і для тих, хто сприяв цьому своєю бездіяльністю. Справи "котлів" під Іловайськом у 2014 році і Дебальцевим у 2015 році мають бути передані в суд. Російських генералів потрібно оголосити в міжнародний розшук. Важливо гарантувати, що винні в загибелі військових і добровольців будуть притягнуті до відповідальності, і такі "котли" не повторяться знову ", - заявили організатори акції.

Під будівлею Офісу Президента мітингувальники також розгорнули інсталяцію із соняшниками. Крім того, рідні загиблих українських воїнів кричали: "Ганьба!". До мітингувальників вийшов представник ОП і запросив ініціативну групу на зустріч із представниками Офісу Президента.

Далі рідні загиблих українських воїнів вирушили до Стіни пам'яті біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 01
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 02
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 03
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 04
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 05

Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 06
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 07
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 08
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 09
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 10
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 11
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 12
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 13
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 14
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 15
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 16
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 17
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 18
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 19
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 20
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 21
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 22
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 23
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 24
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 25
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 26
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 27
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 28
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 29
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 30
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 31
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 32
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 33
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 34
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 35
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 36
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 37
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 38
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 39
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 40
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 41
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 42
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 43
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 44
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 45
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 46
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 47
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 48
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 49
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 50
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 51
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 52
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 53
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 54
Напередодні Дня Памяті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: Час не лікує 55

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ: "Время не лечит" - Цензор.НЕТ 7285
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28.08.2020 13:56
+7
А что в это время делал вiслюк оманский? ПожралЪ... Поср@лЪ...
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28.08.2020 13:48
+7
Кощунством выглядит уже то что в центре Киева до сих пор стоит логово убийц убивших десятки тысяч украинцев и забравших наши дома и нашу землю. Я надеюсь что у Парашенка и КО тоже отберут дома и заводы и оно будет оставшуюся жизнь бегать по миру и по судам с голой жопой доказывая свою правоту
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28.08.2020 14:35
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А что в это время делал вiслюк оманский? ПожралЪ... Поср@лЪ...
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28.08.2020 13:48 Відповісти
У него претензий к "той стороне" нет.
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28.08.2020 13:57 Відповісти
Извинялся перед Ху#лом за эту акцию.
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28.08.2020 14:06 Відповісти
На коленях?
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28.08.2020 14:08 Відповісти
Підписуюсь під кожним словом вимог організаторів акції..
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28.08.2020 13:49 Відповісти
о чем, простите, эта акция? Что именно расследовать, то что рф вторглась регулярными войсками? Так это и так факт. Подать на х.йло в суд? Возможно, но маловероятно, пока оно у власти. Или тут уши с другого края торчат, использование несчастных в политических целях.
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28.08.2020 13:51 Відповісти
И палки, как "бессмертный полк".
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29.08.2020 05:21 Відповісти
Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ: "Время не лечит" - Цензор.НЕТ 7285
показати весь коментар
28.08.2020 13:56 Відповісти
К колаборантам ЗЕ и Ермаку сходить не хотят?
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28.08.2020 13:57 Відповісти
а если говорить прямо, то эта акция политическое раскручивание тезиса осла оманского, про то, что "виновники котлов должны быть привлечены к ответу, а не ходить в Маршах Независимости" Понятно о ком речь? И это в понимании ЗЕстратегов не высшее руководство рф, которое и есть первоочередная причина этих потерь. Сейчас хорошо всем трепаться в 2020 году, когда уже нет явной угрозы потерять страну, а тогда воевали как могли. Все сильны задним умом. А вот использование этих людей, это подлый цинизм
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28.08.2020 14:06 Відповісти
це теж віслюка тезиси..?
Проміжний звіт ТСК з розслідування трагічних подій під Іловайськом. Повний текст
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
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28.08.2020 14:25 Відповісти
ну так в чем проблема, пусть суд решает, кто насколько виновен. Вот только ты веришь нашему суду? Я не очень. У нас сейчас начинается возня на тему, а кто их туда послал, а не почему они так оказались. Они там страну защищали. Наверняка были не проффесиональные командиры, но вряди ониспециально гнали людей на убой. А вот цена договорняка с кацапьем тут на лицо. Это были грабли и осел оманский явно хочет по ним еще раз пройтись.
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28.08.2020 14:38 Відповісти
розслідування не було доведено до кінця..з певних причин..або за "сприяння" певних зацікавлених персонажів..суду звісно віри не має..але були певні порушення, які ніяк не підпадають під непрофесіоналізм.. під час греко-турецької війни 1919-1922 років, греки за військові провтики розстріляли, якщо не помиляюсь, дев'ятьох міністрів..то може у нас би не було ніяких "грабель", якщо вчинили б так само свого часу..?
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28.08.2020 14:52 Відповісти
не знаю, тема очень болезненная, но поиски крев не должны отвлекать от настоящих причин трагедии. А причина, это ху.йло в кремле. Я лишь высказываю свое мнение, не больше.
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28.08.2020 15:15 Відповісти
"краёв"
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28.08.2020 15:15 Відповісти
нэ будоражтэ главнаго члэнаграя - іму ісчо відос запісивать, а у него іп@ло вельолое....
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28.08.2020 14:31 Відповісти
И самое печальное, что самое большое зло сидит не в масвабаде, а в Украине в виде продажных, воровитых судей, прокуроров, ментов бандитов и т.д. Всех детей чиновников на нулевой! Но нет же они отдыхаю на мальдивах, средиземных морях и других курортах на скромную зарплату своих родителей, которой не хватит и на один отдых, а они умудряются отдыхать круглогодично!https://www.youtube.com/watch?v=3tBubOno9Io
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28.08.2020 14:35 Відповісти
Меньше нужно платить налогов етим тварям. Все они как кровопийцы сидят на наших деньгах и на нашей шее.
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28.08.2020 14:37 Відповісти
платить налоги нужно! Естьстарики, инвалиды , социальные работники и т.д.! А вот руки и голоавы рубить этим тварям уже давно порка!Нет ответственности у чиновника никакой!
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28.08.2020 22:10 Відповісти
Кощунством выглядит уже то что в центре Киева до сих пор стоит логово убийц убивших десятки тысяч украинцев и забравших наши дома и нашу землю. Я надеюсь что у Парашенка и КО тоже отберут дома и заводы и оно будет оставшуюся жизнь бегать по миру и по судам с голой жопой доказывая свою правоту
показати весь коментар
28.08.2020 14:35 Відповісти
за кожною фотографією - горе, поламані долі, біль і сльози. Співчуваємо....
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28.08.2020 14:37 Відповісти
А где президент ЗЕро? Видосики с рашистами снимает.
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28.08.2020 14:39 Відповісти
Сегодня, 28 августа, накануне Дня Памяти Защитников Украины, матери и жены погибших защитников вышли на акцию протеста против российской агрессии на Донбассе и против бездействия украинской власти в расследовании трагедии Иловайского и Дебальцевского котлов. Источник: https://censor.net.ua/v3216381

Слава павшим героям України Напередодні Дня Пам'яті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: "Час не лікує" - Цензор.НЕТ 8755
БАЖАЮ МОСКОВІЇ ЗАПАЛАТИ І БУТИ СПАЛЕНОЮ НАЗАВЖДИ, А МАЦКВІ СТАТИ ЗВИЧАЙНИМ ОБЛЦЕНТРОМ
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28.08.2020 17:13 Відповісти
 
 