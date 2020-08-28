Величезна черга до станції метро "Вокзальна" в Києві. ВIДЕО
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Станція метро "Вокзальна" в Києві сьогодні вранці не справлялася з потоком пасажирів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис величезної черги до станції метро з'явився в соціальних мережах.
Як видно з відео, більшість пасажирів, що стоять у черзі, були в масках, однак, очевидці кажуть, що їхня кількість була схожа на масовий захід, які заборонені в умовах карантину.
Топ коментарі
+4 Ави
показати весь коментар28.08.2020 15:56
+2 PREDATOR PREDATOR
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+2 амфаш
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кста, в совке это же спецом сделано - шоп человек ся чувствовал "худобиной", т.е. скотом. и да, это работает.
Не понятно.. ВОЗ же запретила еганутые кракантины