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Проєкт "Пам'ятаємо": СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру "А" Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова. ВIДЕО

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Полковники Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов загинули 1 грудня 2019 року на Донбасі від вибуху міни. Обидва посмертно удостоєні найвищого звання - Герой України. До Дня пам'яті захисників України колектив Національної академії СБУ створив відеосюжети про спецпризначенців.

Відео опубліковано на каналі СБУ в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"Полковники СБУ Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов були одними з найкращих снайперів України - здобували переможні і призові місця на міжнародних змаганнях зі снайпінгу серед військових і правоохоронців", - сказано в повідомленні СБУ.

На їхньому рахунку - десятки ротацій і сотні операцій.

"З самого початку російської агресії на Донбасі вони брали активну участь у захопленні злочинців та протидії диверсійно-розвідувальним групам бойовиків, які намагалися проникнути через лінію зіткнення в тил українських бійців і в мирні регіони для здійснення терактів", - зазначили в спецслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Напередодні Дня Пам'яті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: "Час не лікує". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сюжети про Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова є продовженням проєкту "Пам'ятаємо". В його рамках вже створено 17 відеоробіт.

Також дивіться: У Павлограді відкрили пам'ятник учасникам війни на Донбасі, зроблений із реальних куль, снарядів і осколків. ФОТОрепортаж

Проєкт Памятаємо: СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру А Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 01Проєкт Памятаємо: СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру А Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 02

Денис Волочаєв

Проєкт Памятаємо: СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру А Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 03Проєкт Памятаємо: СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру А Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 04

Дмитро Каплунов

Проєкт Памятаємо: СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру А Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова 05

Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов з бойовими товаришами

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Безумно жаль ребят - они НАСТОЯЩИЕ! Здесь будет много комментов от их коллег - и у меня к Вам вопрос - тогда почему ходят по земле такие уроды из управления экономики СБУ как Семочко, Беззубенко, Неговелов, Киптенко и прочие))), получают новые назначения, скупают недвижимость и машины, жируют на крови своих же коллег! Почему так говорю - потому что требуя взятку за закрытие очередного липового уголовного дела от коммерческой компании в августе 2014 (когда кровью захлебывались ребята в Илловайске), эти черти говорили нам - деньги не себе нужны, а ребятам на фронт, на бронежилеты и бусы. Наверное, именно эти бусы в виде Лексусов, Инфинити и Мерседесов мы увидели в собственности негодяев и именно эти бронежилеты в виде хором в Новопечерских Липках и Французских кварталах, Конче-Заспе и Козине? Так среди коллег ребят есть НАСТОЯЩИЕ? У Вас есть офицерская честь и гордость призвать к ответу отпетых рэкетиров и извращенцев из Ваших же рядов? Вам не стыдно за себя? За погибших ребят не стыдно?
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28.08.2020 18:30
+10
Спасибо Вам МУЖИКИ!!!
Так мне кажется,, что кто сливает самых ярких!!!! Надеюсь это просто бред моей головы!!!
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28.08.2020 18:25
+8
RIP
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28.08.2020 18:06
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RIP
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28.08.2020 18:06 Відповісти
Спасибо Вам МУЖИКИ!!!
Так мне кажется,, что кто сливает самых ярких!!!! Надеюсь это просто бред моей головы!!!
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28.08.2020 18:25 Відповісти
Тебе не кажется. Верхушка СБУ и сливает.
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28.08.2020 18:29 Відповісти
Проєкт "Пам'ятаємо": СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру "А" Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова - Цензор.НЕТ 8643
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28.08.2020 19:00 Відповісти
Чому так стало? А тому, що в СБУ сидять чорти, яких від нагадування про символ "ТРИЗУБ", навіть стилізований, корчить і викручує.
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28.08.2020 19:20 Відповісти
Безумно жаль ребят - они НАСТОЯЩИЕ! Здесь будет много комментов от их коллег - и у меня к Вам вопрос - тогда почему ходят по земле такие уроды из управления экономики СБУ как Семочко, Беззубенко, Неговелов, Киптенко и прочие))), получают новые назначения, скупают недвижимость и машины, жируют на крови своих же коллег! Почему так говорю - потому что требуя взятку за закрытие очередного липового уголовного дела от коммерческой компании в августе 2014 (когда кровью захлебывались ребята в Илловайске), эти черти говорили нам - деньги не себе нужны, а ребятам на фронт, на бронежилеты и бусы. Наверное, именно эти бусы в виде Лексусов, Инфинити и Мерседесов мы увидели в собственности негодяев и именно эти бронежилеты в виде хором в Новопечерских Липках и Французских кварталах, Конче-Заспе и Козине? Так среди коллег ребят есть НАСТОЯЩИЕ? У Вас есть офицерская честь и гордость призвать к ответу отпетых рэкетиров и извращенцев из Ваших же рядов? Вам не стыдно за себя? За погибших ребят не стыдно?
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28.08.2020 18:30 Відповісти
Хреново!!!! Если так!
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28.08.2020 18:31 Відповісти
С оружием фоткаться нельзя...(одно из суеверий войны...)
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28.08.2020 18:38 Відповісти
Хай вам спокійно і солодко буде на Небесах, синочки.🙏🇺🇦
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28.08.2020 18:49 Відповісти
Чудові, доречні, високоякісні світлини. Навіть із них можна впевнено зробити висновок: які це життєрадісні, красиві, молоді і навіть одухотворені хлопці, Денис і Дмитро (і це при їхній суворій і жорстокій професії !!!). Мабуть, московські головорізи не один місяць чатували на них. Не можна не звернути уваги на їхні прізвища - типово російські (бо в нас ще знаходяться окремі українці, що намагаються оцінювати мірку патріотизму за прізвищами). Істинний жаль і сором охоплює від того, як зазначено в одному з коментів, що поруч із такими Лицарями наші збройні сили наповнені хапугами та злодіями... Чия це провина? - Влади, яку ми обираємо вже 29 років поспіль. "Плач, Україно, безталанна вдово".
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28.08.2020 19:04 Відповісти
Проєкт "Пам'ятаємо": СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру "А" Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова - Цензор.НЕТ 1398
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28.08.2020 19:05 Відповісти
Спасибо ВАМ !
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28.08.2020 19:21 Відповісти
Вечная память Героям!!! смерть кацапне!!
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28.08.2020 19:45 Відповісти
Слава Героям!
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28.08.2020 21:44 Відповісти
Не знаю скільки треба вбити російських окупантів і всякихи Штеп і Медведчуків, щоб сповна відплатити їм за наших загиблих...
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28.08.2020 23:22 Відповісти
Ми не маємо права забути і зрадити їхню боротьбу та жертву.
Світла вам пам'ять назавжди, Герої.
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29.08.2020 03:58 Відповісти
 
 