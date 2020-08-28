Проєкт "Пам'ятаємо": СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру "А" Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова. ВIДЕО

Полковники Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов загинули 1 грудня 2019 року на Донбасі від вибуху міни. Обидва посмертно удостоєні найвищого звання - Герой України. До Дня пам'яті захисників України колектив Національної академії СБУ створив відеосюжети про спецпризначенців.

Відео опубліковано на каналі СБУ в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"Полковники СБУ Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов були одними з найкращих снайперів України - здобували переможні і призові місця на міжнародних змаганнях зі снайпінгу серед військових і правоохоронців", - сказано в повідомленні СБУ.

На їхньому рахунку - десятки ротацій і сотні операцій.

"З самого початку російської агресії на Донбасі вони брали активну участь у захопленні злочинців та протидії диверсійно-розвідувальним групам бойовиків, які намагалися проникнути через лінію зіткнення в тил українських бійців і в мирні регіони для здійснення терактів", - зазначили в спецслужбі.

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Сюжети про Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова є продовженням проєкту "Пам'ятаємо". В його рамках вже створено 17 відеоробіт.

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Денис Волочаєв

Дмитро Каплунов

Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов з бойовими товаришами