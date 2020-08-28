УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20210 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниШоу-бізнес
9 547 49
Вакарчук (235) Донбас (21703)

Вакарчук виконав нову пісню на фронті перед українськими воїнами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Шоу-бізнес

Екснардеп і український музикант Святослав Вакарчук презентував на фронті перед українськими бійцями нову пісню "Коли ми станемо собою".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис фронтової презентації з'явився в соціальних мережах. Офіційна прем'єра пісні відбулася три дні тому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - кандидат у мери Києва від "Голосу" Притула на партійному з'їзді тролить ексглаву політсили Вакарчука. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+20
вакарчук как политик - 0, как музыкант +5 як на мене...
най кожний заимаеться своим дилом....
показати весь коментар
28.08.2020 18:01
+9
хорошая шутка про "незашкваренную" фракцию "незашкваренного" певца ротом
показати весь коментар
28.08.2020 18:23
+8
То не твоя война???
показати весь коментар
28.08.2020 18:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Богу что не в Лондоне перед ворьём .... Вакарчук исполнил новую песню на фронте перед украинскими воинами - Цензор.НЕТ 4115
показати весь коментар
28.08.2020 17:59 Відповісти
Классный блиндаж...
Вакарчук исполнил новую песню на фронте перед украинскими воинами - Цензор.НЕТ 4243
показати весь коментар
28.08.2020 18:00 Відповісти
вакарчук как политик - 0, как музыкант +5 як на мене...
най кожний заимаеться своим дилом....
показати весь коментар
28.08.2020 18:01 Відповісти
По 12-ти бальной системе.
показати весь коментар
28.08.2020 18:03 Відповісти
+12
показати весь коментар
28.08.2020 18:05 Відповісти
Перебор. Вакарчук виконав нову пісню на фронті перед українськими воїнами - Цензор.НЕТ 4053
показати весь коментар
28.08.2020 18:07 Відповісти
то моя оцинка - "перебор" то ваша.
показати весь коментар
28.08.2020 18:10 Відповісти
"Кому и кобыла невеста" (с)
показати весь коментар
28.08.2020 18:11 Відповісти
кому и дырка в земле унитаз - такое...
показати весь коментар
28.08.2020 18:12 Відповісти
Такий же хрипатий як і бубочка....)
показати весь коментар
28.08.2020 18:41 Відповісти
.... та ще й мутний такий, совпадєниє?
показати весь коментар
28.08.2020 18:47 Відповісти
Музыканты - это Маккартни, Стинг, Бенсон... Вакарчук - это картавое безголосое мурло с плаксивыми песенками на один мотив. Дурновкусица для прыщавых малолеток.
показати весь коментар
28.08.2020 18:15 Відповісти
Вам сколько годиков?
показати весь коментар
28.08.2020 18:22 Відповісти
кобздона слухаєш ?
показати весь коментар
28.08.2020 18:41 Відповісти
Головне - ХТО наставив стільки плюсів недолугому топу?
показати весь коментар
28.08.2020 18:54 Відповісти
Порівняйте голос Петриненка та Вакарчука.
показати весь коментар
28.08.2020 19:09 Відповісти
у зеленского тоже лучше получалось фуги на рояле играть
показати весь коментар
29.08.2020 07:21 Відповісти
ШАНОВНІ Воїни - ГОНІТЬ того ФАРИЦЕЯ по-далі ...Вакарчук виконав нову пісню на фронті перед українськими воїнами - Цензор.НЕТ 6483
показати весь коментар
28.08.2020 18:03 Відповісти
А почала готувати продаж землі Юля...
показати весь коментар
28.08.2020 18:51 Відповісти
БРЕХНЯ ...ТІЛЬКИ НЕ землі с\г призначення ...обіцяти НЕ означає ЖЕНИТИСЬ...
показати весь коментар
28.08.2020 19:17 Відповісти
просто хочет бабла, в политики попер тоже ради бабла- сорос попросил ввести разное гов но в раду и не за бесплатно, короче-говновакарчук
показати весь коментар
28.08.2020 18:04 Відповісти
Ну хоч щось...
показати весь коментар
28.08.2020 18:07 Відповісти
По факту: Славик завел в зраду единственную не зашквареную фракцию. Кто еще этим может похвастаться в Украине?
показати весь коментар
28.08.2020 18:12 Відповісти
хорошая шутка про "незашкваренную" фракцию "незашкваренного" певца ротом
показати весь коментар
28.08.2020 18:23 Відповісти
Давай пошути про закон на котором зашкварился Голос. Номер закона. Жду😷
показати весь коментар
28.08.2020 19:06 Відповісти
голос зашкварился на постоянных манипуляциях и лжи. Последний зашквар - зеленая рыготня в команде ещё одного шутника ротом и кандидатом в головы Киева, притулы
показати весь коментар
29.08.2020 12:51 Відповісти
То не твоя война???
показати весь коментар
28.08.2020 18:13 Відповісти
На Виктора Цоя явно не тянет.8
показати весь коментар
28.08.2020 18:16 Відповісти
Да и Цой не Карузо...
показати весь коментар
28.08.2020 18:35 Відповісти
На Карузо ходило слушать 100 человек зевак,а Цой миллионы собирал .
показати весь коментар
29.08.2020 02:06 Відповісти
Вакарчук снова идет в политику? Или как понять его оживление перед местными выборами?
показати весь коментар
28.08.2020 18:17 Відповісти
Ну хоть не в шапке зайчика. Уже хорошо.
показати весь коментар
28.08.2020 18:28 Відповісти
Та що ж хорошого.
Мінус Андрій Полтава, і Андрій Луганський з ЕС в Раді.
показати весь коментар
28.08.2020 19:17 Відповісти
Не зрозуміла. Чому мінус?
показати весь коментар
28.08.2020 19:23 Відповісти
«Блогер, ведучий «Вата-шоу» на Прямому каналі, Андрій Полтава (Андрій Карпов) увійшов до списку «Європейської солідарності» під 31 номером.»

Вибачаюсь, матнувся, але от прямого тексту не знайшов.
Але Андрій казав, що «Голос» був суперником з «ЄС» на округах , і тому він не став депутатом.
показати весь коментар
28.08.2020 19:45 Відповісти
Так, згодна. Славко відсунув годних людей за гроші зятя кучми, та й здриснув, як завжди.
показати весь коментар
28.08.2020 19:57 Відповісти
Нажаль, у нас є прошарок таких, хто не може змиритись/зрозуміти, що або Україна буде якнайдалі від Россіі, або її, не буде ніякої.
Хорошої Россіі для України нема.
показати весь коментар
28.08.2020 20:08 Відповісти
отрабатывает долг перед бюджетом
заплати, потом пой
показати весь коментар
28.08.2020 19:20 Відповісти
Ніхто не регнув?............. Вакарчук виконав нову пісню на фронті перед українськими воїнами - Цензор.НЕТ 2015
показати весь коментар
28.08.2020 19:41 Відповісти
Вакарчук молодець! шо не говори
показати весь коментар
28.08.2020 19:53 Відповісти
Да, он *******! Оттянул на выборах у пороха голоса и самоликвидировался, сдавшись без боя...
показати весь коментар
28.08.2020 20:14 Відповісти
как певец он сдулся после 2010 года
показати весь коментар
28.08.2020 20:30 Відповісти
После новой серии "Вакарчук, Побег-2" этот человечек лично для меня перестал существовать в любой ипостаси. Ну разве что, в роли меленькой мутной гнидки.
показати весь коментар
28.08.2020 20:43 Відповісти
 
 