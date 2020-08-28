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контррозвідка (455) Харківщина (4322)

Контррозвідка виявила військовослужбовця на Харківщині, який співпрацював з терористами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Харківщині колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який зараз є чинним військовослужбовцем українських Збройних Сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: " Під час слідства встановлено, що мешканець Харківської області у липні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР". На посаді стрільця у складі так званих "Спецназ ДНР" та "Батальон "Оплот" він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість. За це харків’янин отримував щомісяця гроші в еквіваленті близько 5 тисяч гривень.

У жовтні 2014 року бойовик за власною ініціативою вирішив припинити співробітництво з терористами та повернувся на Харківщину. Згодом він вступив до лав Збройних Сил України.

Також дивіться: Викрито агентурну мережу ФСБ РФ, що діяла на Херсонщині, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Наразі слідчі Управління СБ України в Харківській області повідомили колишньому бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Викриття зловмисника відбувалося під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
от падло...На гіляку !!! Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами - Цензор.НЕТ 2985
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28.08.2020 19:07
+3
Надеюсь, он уже в камере? Не планируется выпустить подонка под личное обязательство или под залог путинских денег?
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28.08.2020 19:03
+3
Бывший боевик террористической организации "ДНР", который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил.Лихо замутил сепар Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами - Цензор.НЕТ 7630
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28.08.2020 19:05
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Надеюсь, он уже в камере? Не планируется выпустить подонка под личное обязательство или под залог путинских денег?
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28.08.2020 19:03 Відповісти
Передати слідство і судову справу в Тернопіль і ****** отримає рівно стільки, на скільки заслужив, бо "данецкие" прокурори і судді замнуть справу
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28.08.2020 19:23 Відповісти
Согласен с Вами полностью....Но ватные судьи , проплаченные Мертведчуком, могут найтись везде.... Поэтому под судом в дни заседаний должны собираться сотни родственников убитых наших воинов - героев, ветераны, переселенцы, волонтёры и активные патриоты из гражданского общества... Если суд будет в моём городе, пойду с плакатом о том, что украинские судьи не должны быть пособниками путинско - кадыровской нечисти.... Иначе , им место в земле, как всякому врагу Украины...
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28.08.2020 19:35 Відповісти
А краще до суду тримати його в камері 4 реактора ЧАЕС
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28.08.2020 21:07 Відповісти
лучше шобы до камеры(морозильной) уже привезли ногами вперед
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29.08.2020 05:39 Відповісти
Бывший боевик террористической организации "ДНР", который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил.Лихо замутил сепар Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами - Цензор.НЕТ 7630
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28.08.2020 19:05 Відповісти
Засланий казачок.
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28.08.2020 19:11 Відповісти
Эт точно,как и то что вагнеровцев слил аналогичный козачок.
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28.08.2020 19:15 Відповісти
от падло...На гіляку !!! Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами - Цензор.НЕТ 2985
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28.08.2020 19:07 Відповісти







Василий М.@Lokoluchshiy 6 ч

Увы, но Ермак всегда выходит сухим из воды, и это очень расстраивает! (

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1299272310776639490
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28.08.2020 19:11 Відповісти
Не с "террористами" он сотрудничал, идиоты, лять! Контрразведка выявила военнослужащего на Харьковщине, который сотрудничал с террористами - Цензор.НЕТ 1434 А с агрессором и оккупантом, с врагом.
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28.08.2020 19:19 Відповісти
Не спешите....А если человек проявил слабость,поддался на пропаганду ,влез в дерьмо ,разобрался и раскаялся? Если он не засланный ,а пытался реабилитировать себя ,а крови на нем нет .... Всякое в жизни бывает. У нас таких кто и в "оплотах" не состояли ,а
мерзавцы законченные и десять расстрелов заслужили, хоть пруд пруди .
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28.08.2020 19:23 Відповісти
Та нуууу… Що за аргумент?
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28.08.2020 21:02 Відповісти
просто чел на подмене, как поступить после сепарской службы
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29.08.2020 05:41 Відповісти
 
 