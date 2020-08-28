Контррозвідка виявила військовослужбовця на Харківщині, який співпрацював з терористами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Харківщині колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який зараз є чинним військовослужбовцем українських Збройних Сил.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: " Під час слідства встановлено, що мешканець Харківської області у липні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР". На посаді стрільця у складі так званих "Спецназ ДНР" та "Батальон "Оплот" він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість. За це харків’янин отримував щомісяця гроші в еквіваленті близько 5 тисяч гривень.
У жовтні 2014 року бойовик за власною ініціативою вирішив припинити співробітництво з терористами та повернувся на Харківщину. Згодом він вступив до лав Збройних Сил України.
Наразі слідчі Управління СБ України в Харківській області повідомили колишньому бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Викриття зловмисника відбувалося під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.
Будь ласка, зачекайте...
Василий М.@Lokoluchshiy 6 ч
Увы, но Ермак всегда выходит сухим из воды, и это очень расстраивает! (
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1299272310776639490
мерзавцы законченные и десять расстрелов заслужили, хоть пруд пруди .