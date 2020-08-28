Марків - Авакову по відеозв'язку: "Я завжди був, є і буду військовослужбовцем України. Україна мені дала більше, ніж я очікував". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків, який відбуває покарання в італійській в'язниці за необґрунтованими звинуваченнями у вбивстві журналістів Донбасі 2014 році, поспілкувався з відео з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
Про це Аваков повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Фрагмент з бесіди також опублікований на каналі Міністерства внутрішніх справ в YouTube.
"Я завжди був, є і буду військовослужбовцем України. Україна мені дала більше, ніж я очікував", - сказав Марків.
Нацгвардієць вважає, що його відправили за ґрати, щоб зганьбити ім'я України і використовувати цю справу як привід для зняття санкцій з РФ.
"Вони мені досі не дали український прапор. Єдине, що я зміг - це вони мені принесли футболку "Батальйон Кульчицького". Єдине, що це маленький прапор, такий, як в машину ставиться. Я його тримаю у себе в камері. Ну, якщо вони навіть прапора мені не дозволили - всі прекрасно розуміють, хто я такий, за що я тут", - розповів Марків.
При цьому, за словами Марківа, навіть частина тюремної охорони розуміє, що його засудили до ув'язнення необґрунтовано.
"Серед охоронців є ті, хто був в армії, і вони розуміють, що навіть якщо б я був би якимось чином до чогось причетний, це ж просто-напросто війна, і там також повинен бути обов’язок. Так не буває, щоб умисне вбивство просто-напросто для того, що набридло українським військовим сидіти", - сказав Марків.
Міністр внутрішніх справ Аваков розповів Марківу, що збирається на брифінгу в понеділок озвучити нові факти, які українське слідство отримало про вбивство Рокелле і Миронова в 2014 році в Слов'янську.
"Буду говорити про факти, не прийняті до уваги італійським судом в Павії, який засудив Марківа до 24 років в'язниці за безпідставним звинуваченням. Факти, які, як ми всі сподіваємося, почує апеляція Мілана", - написав він у фейсбуці.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
Будь ласка, зачекайте...
Конкретно ти - хто?
Часом не чорт?
За это ему много можно было бы простить...хотя он тот еще аферист.
"Ви комусь станьте поперек дороги.Отримаєте не гірше,чим на Московії і Білорусі" - да я хоть ляжу поперек, мені пох*й і всім пох*й.
"Я казав,що писанина в інтернеті не робить Україну демократичною" - ні, ти казав, що очільник великого і потужного міністерства Аваков заважає розвитку країни.
Ріже слух: у всьому винен Аваков.
Чому немає подібної реакції на "свавілля" майора, котрий допившись, зробив інвалідами молодих дівчат. Ніяких вимог до керівництва ГШ та МО. Певно, МО не таке велике і потужне (не цікаве?). Чи ЗСУ та МОУ очолюють виключні "патріоти" та високі професіонали, котрі забезпечують небачені темпи розвитку не лише того, що їм доручено, а й усієї країни?
получетсяполучается.
про це ти згадав ?
А якщо стьоб був, то певно, саме віслюк і є його автором. Чи ви так не вважаєте?
Це в Зелі вийшов стьоб над Марківим.
Прикро, що державна політика скотилась на такий рівень.
Прикро , що оці зайці замінили бійців. А облуда совість.
Не треба звалювати з хворої голови на здорову.
І вам порада. Краще відійдіть від того Зе, якщо совість не розгубили.
Ну ти і .....зебіл..
Сильні слова Віталія.
Хочу вірити, що йому не доведеться відбувати невиправданий вирок всі роки, що звільнять якнайшвидше.