ФСБ РФ намагалася завербувати 66-річну директорку готелю на Луганщині, - СБУ. ВIДЕО

Жінку та її чоловіка затримали на пункті пропуску. Над нею кілька годин чинили психологічне насильство, вимагаючи підписати документи про співпрацю.

Про це повідомляє на сторінці в фейсбуці пресслужба 3 Управління ГУ СБ України в Донецькій і Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка розповіла, що співробітники ФСБ кілька годин утримували її у вагончику поряд з пунктом пропуску, змушуючи підписати документ про співпрацю.

"Я довго відмовлялася, але потім у мене вже терпець увірвався, довелося погодитися", - говорить вона.

ФСБівці хотіли, щоб директорка готелю раз на тиждень звітувала їм про постояльців - поліцейських, військовослужбовців і прикордонників.

"Підписати - так. Мені довелося підписати документи, які вони мені запропонували, про згоду на співпрацю. Тобто, про те, що до мене щотижня будуть приходити якісь співробітники, які будуть цю інформацію доставляти цій службі", - розповіла жінка.

"Громадянка не встигла зробити ніяких дій на шкоду державній безпеці України, оскільки незабаром після повернення факт її вербування був виявлений контррозвідкою СБУ", - повідомили в пресслужбі.

Також дивіться: Терористи "ДНР" за допомогою психологічного тиску і погроз намагалися завербувати мешканку Львова, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО