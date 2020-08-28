ФСБ РФ намагалася завербувати 66-річну директорку готелю на Луганщині, - СБУ. ВIДЕО
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Жінку та її чоловіка затримали на пункті пропуску. Над нею кілька годин чинили психологічне насильство, вимагаючи підписати документи про співпрацю.
Про це повідомляє на сторінці в фейсбуці пресслужба 3 Управління ГУ СБ України в Донецькій і Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.
Жінка розповіла, що співробітники ФСБ кілька годин утримували її у вагончику поряд з пунктом пропуску, змушуючи підписати документ про співпрацю.
"Я довго відмовлялася, але потім у мене вже терпець увірвався, довелося погодитися", - говорить вона.
ФСБівці хотіли, щоб директорка готелю раз на тиждень звітувала їм про постояльців - поліцейських, військовослужбовців і прикордонників.
"Підписати - так. Мені довелося підписати документи, які вони мені запропонували, про згоду на співпрацю. Тобто, про те, що до мене щотижня будуть приходити якісь співробітники, які будуть цю інформацію доставляти цій службі", - розповіла жінка.
"Громадянка не встигла зробити ніяких дій на шкоду державній безпеці України, оскільки незабаром після повернення факт її вербування був виявлений контррозвідкою СБУ", - повідомили в пресслужбі.
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Настоящее Время@CurrentTimeTv
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