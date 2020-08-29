Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ. ВІДЕО+ФОТО

Під посольством Росії ветерани АТО провели акцію пам'яті загиблих українських воїнів під Іловайськом.

Про це повідомляє телеканал "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

Перший командир батальйону імені Кульчицького, полковник Національної гвардії України Віктор Толочко зазначив, що саме Росія несе повну відповідальність за трагедію, яка сталася під Іловайськом у 2014 році.

"Російська Федерація - це країна-агресор, це країна-злочинець. І на совісті керівників цієї держави не одна сотня тисяч жертв, які сталися унаслідок військових дій. Найяскравіший приклад - це російсько-українська війна і ті події, які сталися шість років назад під Іловайськом. Російською зброєю, російською армією були знищені патріоти України, були знищені ті люди, які виступили на захист України, на захист її державної цілісності", - підкреслив він.

Читайте також: Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України

Толочко зазначив, що вінки, які цього дня учасники акції принесли до посольства РФ, свідчать, що ніхто не забув про цей злочин Росії.

"Ми не забуваємо про це. Ми про це пам'ятаємо. І саме Росія має нести відповідальність за тих хлопців, які загинули", - підкреслив Віктор Толочко.

Він також нагадав, що в Росії досі перебувають десятки полонених українців, які були захоплені під час цієї війни.

Ветеран також зазначив, що порівняно з 2014 роком українська армія стала професійнішою, краще озброєною і оснащеною сучасними технічними засобами і обладнанням. "Сили стримати ворога однозначно у нас достатньо. І те, що перемога буде нашою, у цьому навіть ніхто не сумнівається", - підкреслив Толочко.