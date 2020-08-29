УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20210 відвідувачів онлайн
Новини Відео Суспільство Агресія Росії проти України
6 757 57
ветерани (844) війна (56882) посольство рф (315) Донбас (21703)

Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Під посольством Росії ветерани АТО провели акцію пам'яті загиблих українських воїнів під Іловайськом.

Про це повідомляє телеканал "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

Перший командир батальйону імені Кульчицького, полковник Національної гвардії України Віктор Толочко зазначив, що саме Росія несе повну відповідальність за трагедію, яка сталася під Іловайськом у 2014 році.

"Російська Федерація - це країна-агресор, це країна-злочинець. І на совісті керівників цієї держави не одна сотня тисяч жертв, які сталися унаслідок військових дій. Найяскравіший приклад - це російсько-українська війна і ті події, які сталися шість років назад під Іловайськом. Російською зброєю, російською армією були знищені патріоти України, були знищені ті люди, які виступили на захист України, на захист її державної цілісності", - підкреслив він.

Читайте також: Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України

Толочко зазначив, що вінки, які цього дня учасники акції принесли до посольства РФ, свідчать, що ніхто не забув про цей злочин Росії.

"Ми не забуваємо про це. Ми про це пам'ятаємо. І саме Росія має нести відповідальність за тих хлопців, які загинули", - підкреслив Віктор Толочко.

Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ 01

Він також нагадав, що в Росії досі перебувають десятки полонених українців, які були захоплені під час цієї війни.

Ветеран також зазначив, що порівняно з 2014 роком українська армія стала професійнішою, краще озброєною і оснащеною сучасними технічними засобами і обладнанням. "Сили стримати ворога однозначно у нас достатньо. І те, що перемога буде нашою, у цьому навіть ніхто не сумнівається", - підкреслив Толочко.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Ето мне все напоминает беларуских митингующих которые своим убийцам тоже дарят цветы и покорно уходят.
показати весь коментар
29.08.2020 14:33
+7
так ти просто назви того, хто більш проукраїнський
показати весь коментар
29.08.2020 14:42
+6
Московия повторилась в своём коварстве после второй Чеченской войны,когда по договорённости создали коридор для чеченских солдат,заведя их на минное поле и потом в упор расстреляли всех,потом кремлёвские так ржали над убитыми чеченцами,что рядом в ГУМЕ стёкла дрожали. Возрождённая украинская армия тоже поверила московитам,всё же многие военные когда то в годы ссср вместе служили в части и потом убедились в сущности кочевого народа московской Орды. Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 8262 Все,кто ищет виновных в Украине-приспешники и полезные идиоты Путина,которые будут им же наказаны. Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 8262
показати весь коментар
29.08.2020 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ето мне все напоминает беларуских митингующих которые своим убийцам тоже дарят цветы и покорно уходят.
показати весь коментар
29.08.2020 14:33 Відповісти
Спалить посольство кацапов не дали бы коршуны авакова...
показати весь коментар
29.08.2020 14:37 Відповісти
і так вже сьомий рік..
показати весь коментар
29.08.2020 14:39 Відповісти
ну так искусство вечно - мафия аваков бессмертна Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 1581 Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 1617 всетаки патужный министер
показати весь коментар
29.08.2020 14:40 Відповісти
хороший собацюра будь якому хазяїну згодиться..
показати весь коментар
29.08.2020 14:42 Відповісти
Надо готовить новых проураинских патриотичных лидеров...Не нравится Порох-хрен с вами,давайте,предлагайте РЕАЛЬНЫХ лидеров,тех,за которыми будущее страны!!!
показати весь коментар
29.08.2020 14:39 Відповісти
Ви дійсно вважаєте його проукраїнським патріотом..?
показати весь коментар
29.08.2020 14:40 Відповісти
так ти просто назви того, хто більш проукраїнський
показати весь коментар
29.08.2020 14:42 Відповісти
доволі зручна логіка..для психічно не стійкого та інформаційно обмеженого лохторату - тошо треба..
показати весь коментар
29.08.2020 14:47 Відповісти
Тобі питання задали, а ти петляєш. Тобі важко назвати того, хто на твою думку справжній патріот?
показати весь коментар
29.08.2020 15:03 Відповісти
Ярош, Тягнибок, Билецкий?
показати весь коментар
29.08.2020 16:11 Відповісти
Воно кацап зайвехромосомное.
Партиот у нього - послід солов'я!
показати весь коментар
29.08.2020 18:53 Відповісти
если говорить о людях которые имеют определённый опыт в политике, то для меня проукраинская позиция Огрызко не вызывает сомнений.
показати весь коментар
29.08.2020 14:55 Відповісти
Ти розумієш значення слова "лідер" ?

Це той, хто здатен організувати і повести за собою.

Огризко шось оргнізовує ?
показати весь коментар
29.08.2020 15:31 Відповісти
я понимаю что бабло рулит!
показати весь коментар
29.08.2020 16:26 Відповісти
та до чого тут бабло ?

Він навіть сотню своїх прибічників організувати не намагається,

а ти йому вже всю Україну для організації чомусь готовий надати
показати весь коментар
29.08.2020 21:49 Відповісти
Є гарні організатори, але виконавці з них нікудишні, так само як і чудові виконавці з абсолютно відсутнім організаційним потенціалом. Тільки спільні дії перших і других можуть дати гарний результат. Поодинці всі приречені на поразку.
показати весь коментар
29.08.2020 15:49 Відповісти
Я уже всем на этом сайте ответил:Порох являлся ИДЕАЛЬНЫМ вариантом на ПЕРЕХОДНЫЙ период,когда многие не верят в Украину,как самостоятельную страну!В чем его плюс,скажите Вы,я,таки Вам отвечу-его плюс в том,что он ПОВЕРИЛ,вУкраинцев(пусть даже в конце каденции).
показати весь коментар
29.08.2020 14:48 Відповісти
зрозуміло..дякую..
показати весь коментар
29.08.2020 14:50 Відповісти
Ну ты -то, фобос, известная сволочь лаптеногая, даром что пишешь по украински.
показати весь коментар
29.08.2020 22:27 Відповісти
Це ж треба..і які ознаки лаптєногості присутні..? Просвітіть..
показати весь коментар
30.08.2020 14:19 Відповісти
Як це - які? ***** Ви неповажаете... Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ - Цензор.НЕТ 8975
показати весь коментар
30.08.2020 16:29 Відповісти
Ага и зеленый придурок...
показати весь коментар
31.08.2020 21:21 Відповісти
С него такой же "зелёный придурок", как с тебя "королева английская".
показати весь коментар
31.08.2020 21:30 Відповісти
Соколофф - тоже россиянский немец?
показати весь коментар
31.08.2020 21:22 Відповісти
Вот тут, убогий, ты кое в чём прав, я действительно на четверть немец, на четверть поляк, и предки мои жили в Черновцах ещё при Австро-Венгрии.
показати весь коментар
31.08.2020 21:33 Відповісти
Ви пане знову хочете відволікти увагу. Ворог України - російська терористична держава, яка знищила наших патріотів під Іловайськом та інших містах Донбасу, ніби даючи "зелений коридор" розстріляла із гармат тих, кого 5 хвилин назад називала братами. А Порох нам подобається і інші крикуни і нічого не варті не потрібні. Це вже показав час.
показати весь коментар
29.08.2020 15:42 Відповісти
У вас эфок не нашлось, соплежуи?
показати весь коментар
29.08.2020 14:40 Відповісти
У нас,в отличии от Сябров есть реальные примеры экономического роста без кацапии!!!
показати весь коментар
29.08.2020 14:41 Відповісти
Для Квартала писать не пробовал?
показати весь коментар
29.08.2020 15:39 Відповісти
Очень важная информация по сравнению зарплат - читать и вникать всем: и совкам и украинцам!


Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)

Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).

А я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.

То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).

Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.

НО!!!
Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).


При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.

А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.

То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет, и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.

И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.

Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".

И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.

В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.

И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.

И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.

Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.

Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
показати весь коментар
29.08.2020 14:41 Відповісти
Шини під кацапським посольством краще виглядали б.
показати весь коментар
29.08.2020 14:45 Відповісти
жаль, что не пару трупов ихтамнетов....
показати весь коментар
29.08.2020 14:46 Відповісти
бабки которые потратили на венки, лучше бы использовали на коктейль "молотова"
показати весь коментар
29.08.2020 14:49 Відповісти
Сильнее политика и экомиста чем Порох в Украине сегодня нет,это реальность...
показати весь коментар
29.08.2020 14:49 Відповісти
Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 1094
показати весь коментар
29.08.2020 14:51 Відповісти
Московия повторилась в своём коварстве после второй Чеченской войны,когда по договорённости создали коридор для чеченских солдат,заведя их на минное поле и потом в упор расстреляли всех,потом кремлёвские так ржали над убитыми чеченцами,что рядом в ГУМЕ стёкла дрожали. Возрождённая украинская армия тоже поверила московитам,всё же многие военные когда то в годы ссср вместе служили в части и потом убедились в сущности кочевого народа московской Орды. Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 8262 Все,кто ищет виновных в Украине-приспешники и полезные идиоты Путина,которые будут им же наказаны. Ветераны войны на Донбассе принесли венки под посольство РФ - Цензор.НЕТ 8262
показати весь коментар
29.08.2020 14:54 Відповісти
Сюжет закручен.....
показати весь коментар
29.08.2020 15:40 Відповісти
Не расия, а "та сторона", не перепутайте
показати весь коментар
29.08.2020 15:08 Відповісти
Яка війна на Донбасі?! Може російсько-українська?. Ви нічого не переплутали, цензори?!
показати весь коментар
29.08.2020 15:22 Відповісти
А вона не на Донбасі?
показати весь коментар
29.08.2020 15:28 Відповісти
Вид козлосраного посольства радует уже который год - бронежалюзи, решетки, колючка. Всё говорит о крайне обоср@вшемся кацапоперсонале посольства.
показати весь коментар
29.08.2020 15:23 Відповісти
Усім, хто тут пише всілякі "я би" та "краще б" дам пораду - підіть і зробіть, як вважаєте за потрібне, а не роздавати з-під своєї задниці вказівки як і що робити людям, які діють, а не п@дять
показати весь коментар
29.08.2020 15:25 Відповісти
А самш чого раздаєте? Чи вам з-під своєї задниці можна?
показати весь коментар
29.08.2020 15:28 Відповісти
Пусть охраняют, иначе украинсие дворники уберут ночью
показати весь коментар
29.08.2020 15:39 Відповісти
Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ - Цензор.НЕТ 7494
показати весь коментар
29.08.2020 17:01 Відповісти
какие веннки! кто до такого додумался
кроме обосцаних унитазов кацапи ничего не заслуживают
показати весь коментар
29.08.2020 17:06 Відповісти
Дніпро... сьогодні... і зараз
Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ - Цензор.НЕТ 4219

.
Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ - Цензор.НЕТ 6957

.
.Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ - Цензор.НЕТ 635

.
Ветерани війни на Донбасі принесли вінки під посольство РФ - Цензор.НЕТ 9137

.
показати весь коментар
29.08.2020 17:27 Відповісти
Ви, що білоруси? Не вінки потрібно приносити туди, а, як мінімум, гамно і кізяки.
показати весь коментар
29.08.2020 17:35 Відповісти
Забросьте им туда лучше чумную свиню, а не венки носите.
показати весь коментар
29.08.2020 18:35 Відповісти
А пальчиком погрозили?
показати весь коментар
29.08.2020 19:44 Відповісти
 
 