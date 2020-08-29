Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Понад 500 жителів селища Андріївка Балаклійського району вимагають, щоб із селища поїхали роми. Вони звинувачують представників цієї національності в груповому побитті хлопця. Поліція вивезла представників однієї ромської родини, і жителі селища вирушили до будинку, в якому живе інша сім'я.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".
Спочатку люди влаштували мітинг, на якому вимагали від влади виселити ромів, а від поліції - розслідувати побиття молодої людини. Згодом селяни рушили до будинку, в якому живе ромська родина. Будинок закидали камінням і яйцями, одне вікно розбили.
Протестувальники скандували: "Їдь!" Також намагалися прорватися на подвір'я. Роми пояснювали, що вони і члени їхніх сімей не причетні до побиття. Зрештою поліцейським довелося вивезти цю сім'ю на своїй машині. Після цього протестувальники вирушили до іншої хати, в якій живуть роми.
Хлопця в Андріївці побили 19 серпня, розповів учасник протесту Віталій Степаненко. "Це було групове побиття хлопця на вул. Садовій. Це приблизно 20-25 осіб. Побили за що? Це в поліції запитаєте", - сказав він.
За словами начальника поліції Балаклійщини Сергія Зінчука, у правоохоронців зареєстровано два кримінальні провадження після подій 19 серпня. Справи розслідуються.
Відділ комунікації поліції Харківської області повідомив, що порядок у селищі охороняють близько 80 співробітників Балаклійського відділення поліції і бійців спецпідрозділу.
"Наразі територія селища оточена поліцією. Правоохоронці контролюють ситуацію і не допустять силового розвитку подій", - сказано в їхньому повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Цигане хорошо знают свои права, правды хреново с выполнением обязанностей.
Живу под Одессой, к местным циганам подведён газ, водопровод, электричество с помощью резервных фондов местного бюджета, потому что они бедные и надо им помогать а также налаживать хорошие отношения. В то же время к домам на нашей улице свет и воду мы вели за свои средства, а вместо газа злуп@ на воротник. И это при том что я за три года смог достроить свой домик на 56 квадратов, а у половины циган 2х этажные дома поднялись за это же время. Вот кому надо с кому не надо помогать.
Где взять ширку? Ещё взять план? У циган.
А моя задача чуть свет и на работу.
Вот так и живём.
Так що циганофіли заберіть їх собі додому
За кого українці цього населеного пункту голосували, яку владу тут обрали ?!
Хочеш показать себе розумним? Так спочатку ним стань, а потім лізь зі своїми "розмишлізмами"...
Правда, зовсім випадково одному дали 6 років, другому -- сім... пограбування.. ну, то таке...
бо фашисти-пропукінці НЕДОУМКИ
кормильцы как ни как.
"Сейчас территория поселка окружена полицией.Источник: https://censor.net.ua/v3216551
от чого - чого , а ментів в нас завжди було вдосталь - працювати нікому , а їх - повно !
Тільки сама громада може вирішувати - кого вона бажає бачити серед себе , з ким люди бажають жити поруч !
Если меня эти курвы пытаются зацепить на "погадаю", я всегда с доброй улыбкой смотрю прямо в глаза и негромко, но очень четко и раздельно и уверенно говорю -" ЗАСТРЕЛЮ,****"...очень помогает!
Иногда слышишь возмущения "любителей природы"-мол,разогнали лагерь циганвы,что в палатках живут
В Украине 1.5 млн переселенцев.Многие бежали от войны в тапочках и с пакетом документов.Кто из них живет в палатках?люди снимают жилье, ищут работу.
Циганва не работает,не платит налогов,но получает пособия на многочисленных детишек,на стариков.С наших налогов.И по ходу чистит гражданам карманы,губит молодежь наркотой.
Эта мерзость должна или жить по законам страны,или уездать из нее.
Благодаря мягкотелости гражлан и продажности власти она чувствует здесь вольготно.
Кто составляет костяк кб илона маска ? Ромы
Кто составляет штат всех научных институтов мира Ромы
Какой народ представляет высококвалифицированных рабочих на заводах? Ромы
А так же выдающиеся математики, физики, биологи кто? Ромы
Победили шахматных турниров кто Ромы...
и т.д...
1.Стати один від одного на 1, 5 м
2.одягти маску що повністю закриває обличчя
3.Взяти в руки пляшку дезинфектора, що складається з 60% бензину, 25% дизельного пального, 10% розчину пенополіпропілену, 5% каучуку...
4.запвлити фітіль та привести дезинфектор у бойову готовність..
5. кинути пляшку дезінфектору в вікно будинку ромів, скупчення ромі та співробітників поліції, що з ними контактують
6.Коли ром почне осатаніло верещати та бігати вважати рома продизенфікованим.
7.Дезинфекцію проводити до того моменту коли перважна більшість ромів прийме "позу боксера"
Но если человек етнический циган, не признает культуры, законов, морали украинцев - это выродок, которого надо гнать взашей. Не садить в тюрьму, а именно гнать.
У нас слишком гуманные законы. Законы терпил.
Не дай Всесвіте жити поряд із таким гноєм, бо то нестерпно!!!
Продавай все і світ за очі!!!