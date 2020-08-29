Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Понад 500 жителів селища Андріївка Балаклійського району вимагають, щоб із селища поїхали роми. Вони звинувачують представників цієї національності в груповому побитті хлопця. Поліція вивезла представників однієї ромської родини, і жителі селища вирушили до будинку, в якому живе інша сім'я.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Спочатку люди влаштували мітинг, на якому вимагали від влади виселити ромів, а від поліції - розслідувати побиття молодої людини. Згодом селяни рушили до будинку, в якому живе ромська родина. Будинок закидали камінням і яйцями, одне вікно розбили.

Протестувальники скандували: "Їдь!" Також намагалися прорватися на подвір'я. Роми пояснювали, що вони і члени їхніх сімей не причетні до побиття. Зрештою поліцейським довелося вивезти цю сім'ю на своїй машині. Після цього протестувальники вирушили до іншої хати, в якій живуть роми.

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Хлопця в Андріївці побили 19 серпня, розповів учасник протесту Віталій Степаненко. "Це було групове побиття хлопця на вул. Садовій. Це приблизно 20-25 осіб. Побили за що? Це в поліції запитаєте", - сказав він.

За словами начальника поліції Балаклійщини Сергія Зінчука, у правоохоронців зареєстровано два кримінальні провадження після подій 19 серпня. Справи розслідуються.

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Відділ комунікації поліції Харківської області повідомив, що порядок у селищі охороняють близько 80 співробітників Балаклійського відділення поліції і бійців спецпідрозділу.

"Наразі територія селища оточена поліцією. Правоохоронці контролюють ситуацію і не допустять силового розвитку подій", - сказано в їхньому повідомленні.























