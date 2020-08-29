Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жіноча акція протесту почалася на площі Перемоги в Мінську. Туди підігнали автозаки. Прохід людям раз у раз перетинали силовики. Затримання почалися майже відразу. Кількох людей вдалося відбити

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

За підрахунками видання, в марші взяли участь близько 10 тисяч осіб. Силовики попереджали учасників про незаконність заходу, раз у раз намагалися розбити колону, проводилися затримання. Зокрема, на бульварі Шевченка близько 18:30 забрали жінку і чоловіка, "їх буквально занесли в мікроавтобус за руки і ноги".

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Соратниця Світлани Тіхановської Марія Колесникова в колоні жінок на акції солідарності.





















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