Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Жіноча акція протесту почалася на площі Перемоги в Мінську. Туди підігнали автозаки. Прохід людям раз у раз перетинали силовики. Затримання почалися майже відразу. Кількох людей вдалося відбити
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.
За підрахунками видання, в марші взяли участь близько 10 тисяч осіб. Силовики попереджали учасників про незаконність заходу, раз у раз намагалися розбити колону, проводилися затримання. Зокрема, на бульварі Шевченка близько 18:30 забрали жінку і чоловіка, "їх буквально занесли в мікроавтобус за руки і ноги".
Соратниця Світлани Тіхановської Марія Колесникова в колоні жінок на акції солідарності.
Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.08.2020 21:49
+9 dtrscnij grsrt
показати весь коментар29.08.2020 21:07
+9 5 копійок
показати весь коментар29.08.2020 21:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Что? У нас министр внутренних дел Аваков и ватный реванш? Ух как щас соберёмся как в 13-м и как им дадим...
А нет. Просто унываем, терпим-пердим, сидим на кухнях и рассказываем другим как лучше протестовать 🙃
кстати, ты с совковым белорусским флагом смотришься очень органично
...
дело плохо для протестующих
для протестующих воображать, что ОМОН и титушки не будут бить женщин - это очень большая ошибка
дежавю с хабаровскими событиями
адиннарот...
и все точно так же безрезультатно