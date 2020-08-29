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Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Жіноча акція протесту почалася на площі Перемоги в Мінську. Туди підігнали автозаки. Прохід людям раз у раз перетинали силовики. Затримання почалися майже відразу. Кількох людей вдалося відбити

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

За підрахунками видання, в марші взяли участь близько 10 тисяч осіб. Силовики попереджали учасників про незаконність заходу, раз у раз намагалися розбити колону, проводилися затримання. Зокрема, на бульварі Шевченка близько 18:30 забрали жінку і чоловіка, "їх буквально занесли в мікроавтобус за руки і ноги".

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Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 01
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 02
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 03
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки співробітників іноземних ЗМІ позбавлено акредитації в Білорусі: всі вони висвітлювали протести

Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 05
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 06


Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 07
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 08


Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 09
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 10


Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 11

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Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 12
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 13
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 14
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 15
Соратниця Світлани Тіхановської Марія Колесникова в колоні жінок на акції солідарності.
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 16
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 17


Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 18
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 19
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 20
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 21
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 22
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 23
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 24

Також дивіться: Міхалок: Ми свій вибір зробили давно... Громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни. ВIДЕО

Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 25
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 26
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 27
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 28
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 29
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 30
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання 31

Читайте на "Цензор.НЕТ": На акції протесту в Мінську затримали понад 180 осіб. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+10
Кстати беларуски красивые, не то что кацапские паторочи!!! Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 3891
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29.08.2020 21:49
+9
Женская акция солидарности в Минске: тысячи участников, точечные задержания - Цензор.НЕТ 342
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29.08.2020 21:07
+9
Знов лютіки-цвіточки.
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29.08.2020 21:09
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да всё белорусы соседи поняли что чмо лукашенко и гандон путин одно и то же. Молодцы я вас люблю и уважаю.Трибунал таким ******* как путин и лукаш
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29.08.2020 21:28 Відповісти
Надувні кульки здулись, квіточки пов'яли, спроба революції зазнала невдачі. Якось так.
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29.08.2020 21:28 Відповісти
"хождение по муках..", но лишь бы потом не мучались...
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29.08.2020 21:30 Відповісти
Мало цветочков и шариков принесли с собой, нужно больше, тогда Лушеско точно испугается и сбежит.
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29.08.2020 21:35 Відповісти
А что там с забастовками?? Уже все...сдулись? А эти ходилки для скота луки... фигня...
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29.08.2020 21:37 Відповісти
ОМОН победил таки по ходу.
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29.08.2020 21:50 Відповісти
Кстати беларуски красивые, не то что кацапские паторочи!!! Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 3891
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29.08.2020 21:49 Відповісти
Цветочки, песенки, обнимашки....Гестаповцы - убийцы Колхозфюрера очень испугались, щщяс раскаются и пойдут бульбу копать. Украинцы голыми руками расхерачили таких вооружённых до зубов мусоров, а от их полицайвагенов остались только головешки. Терпилы достойны своего Таракана
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29.08.2020 21:54 Відповісти
Ну не совсем голыми скажем так Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 8043 https://www.depo.ua/rus/politics/zbroyu-peredavali-iz-ruk-v-ruki-parasyuk-rozpoviv-yak-uchasniki-maydanu-vidstrilyuvalis-vid-berkutu-202005041155620
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29.08.2020 21:57 Відповісти
Не густо как то
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29.08.2020 21:55 Відповісти
Фсе,кина не будет
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29.08.2020 21:55 Відповісти
Ух ходють! Цветочки! Сдулись!
Что? У нас министр внутренних дел Аваков и ватный реванш? Ух как щас соберёмся как в 13-м и как им дадим...
А нет. Просто унываем, терпим-пердим, сидим на кухнях и рассказываем другим как лучше протестовать 🙃
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29.08.2020 21:58 Відповісти
вот так надо ходить на митинги ................................................ Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 9267
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29.08.2020 22:01 Відповісти
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 5715
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29.08.2020 22:09 Відповісти
Я так розумію, революція в Білорусі не проканала? Жаль...
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29.08.2020 22:38 Відповісти
Не кажы гоп...))
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30.08.2020 00:17 Відповісти
а все уже и так понятно

кстати, ты с совковым белорусским флагом смотришься очень органично
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30.08.2020 01:42 Відповісти
Нужно штрафовать участников. Таким образом можно пополнить бюджет.
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29.08.2020 23:01 Відповісти
Мимо. Им на штрафы мгновенно собирают люди!
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30.08.2020 00:18 Відповісти
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 6013
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29.08.2020 23:01 Відповісти
М-дя! Бацька не Янек. Не политический импотент, а мужик с огромными яйцами
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29.08.2020 23:03 Відповісти
Гнать на весь мир на Путака, винтить его людей, а через 2 недели ползти унижаться перед ним чтобы дал ментов и реструктурировал долг? У тебя своеобразное представление о яйцах!
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30.08.2020 00:20 Відповісти
Лука! Бежи в Ростов, пока не поздно, а то люстрируют в казематы. Пожизненно.
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30.08.2020 00:49 Відповісти
У нас и смертную казнь никто не отменял и мораторий на неё не вводил, однако.... Хотелось бы, что бы на площади при большом стечении народа и через четвертование с последующим повешением за яйца.... Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 9582
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30.08.2020 01:10 Відповісти
то их было 300 тыс., а теперь только 10 тыс.
...
дело плохо для протестующих
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30.08.2020 01:38 Відповісти
Похоже сдувается всё. Посмотрим ещё завтра. Вышли женщины, с ними ментам сложнее. В своё время в Аргентине была большая заслуга женских протестов в свержении военного режима. Но там были генералы с хоть каким то понятием чести, а здесь -колхозное хамьё
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30.08.2020 02:36 Відповісти
да, похоже, что сдувается

для протестующих воображать, что ОМОН и титушки не будут бить женщин - это очень большая ошибка
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30.08.2020 09:13 Відповісти
послушал слоганы протестующих
дежавю с хабаровскими событиями
адиннарот...
и все точно так же безрезультатно
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30.08.2020 01:39 Відповісти
Надо штрафовать участников несанкционированных выступлений. И штрафы должны быть крупные. Гораздо больше тех бонусов которые им платят организаторы выступлений. Как то ведь надо компенсировать потери бюджета
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30.08.2020 02:48 Відповісти
Можно сказать что протесты в Белоруссии накрылись ******
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30.08.2020 02:50 Відповісти
Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 3600
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30.08.2020 05:45 Відповісти
Когда упакуют женщин, придется выходить детям. Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання - Цензор.НЕТ 5103
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30.08.2020 10:28 Відповісти
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