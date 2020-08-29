Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах. ВIДЕО
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У День пам'яті захисників України українські дипломати на чолі з послом Всеволодом Ченцовим і представниками української громади поклали квіти на могилу Євгена Коновальця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Євген Коновалець - полковник Армії УНР, командир Січових Стрільців, перший голова ОУН. Убитий 1938 р.агентом радянських спецслужб. Могила Коновальця розташована у нідерландському місті Роттердам.
Нагадаємо, 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
Топ коментарі
+14 Николай Влад
показати весь коментар29.08.2020 22:10
+13 Підлога Маккартні
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+12 KAISERWALD
показати весь коментар29.08.2020 22:01
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УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тот никогда не был за границей, не знал украинского языка в том уровне, что бы выдавать себя за националиста, да и русским не владел, кроме матерного и суржика.
Его мемуары - полная фальшивка на основании рассказов других кгбистов, для чего у них было достаточно времени в психдиспансере за игрой в домино, где они отсиживали 5 лет своего "заключения".
Судоплатов по жизни был убийцей неугодных на территории СССР.
В основном - евреев. Михоэлс не один умер в результате ДТП.
Группа Судоплатова врывалась в помещение, глушила людей отрезком водопроводной трубы, заворачивала в ковры и вывозила за город.
Там при помощи грузовика создавали видимость гибели в результате ДТП.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Взял звучное название.
Палач евреев и организатор подрыва Киева, Харькова и ДнепроГЭС Судоплатов никогда не был за границей и не причастен к его убийству.
Приписывает себе это в мемуарах, как и убийство Троцкого, к которому тоже не имел отношения.
Сташинских встречался с настоящим убийцей и говорил о поразительном сходстве того с Брежневым, как брат родной.