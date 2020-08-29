"Ми оточили ОМОН" і "Вам ніхто не дасть": жінки проти силовиків на марші в Мінську. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
ОМОН перешкоджав проведенню жіночого маршу в Мінську. Силовики намагалися розділити колону і проводили затримання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ, учасниці проривали ланцюги силовиків і відбивали затриманих.
Крім традиційного "Живе Білорусь", "Нам не заплатили" і "Ми тут влада", жінки під час маршу скандували "Ганьба", "Сашо, тебе звільнено", "Лукашенка - в автозак", "Ми не вівці, нам не треба пастуха".
В бік силовиків також лунало: "Вам ніхто не дасть", "Ми не мужики", "ОМОН боїться жінок", "Ми оточили ОМОН", "Ви ж чиїсь діти", "Ти давав присягу".
Одна из кричалок на женском марше: "Вам никто не даст". Обращаются, похоже, к силовикам. pic.twitter.com/BK6eXYWa2p— TUT.BY (@tutby) August 29, 2020
Нагадаємо, 29 серпня в Мінську відбувся жіночий марш. За даними ЗМІ, в заході взяли участь близько 10 тисяч осіб.
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А там женщина или не женщина - этим
пидо... ах каким молодцам глубоко пофиг. У кого короткая память - гуглите "разгон студентов майдан 2013".