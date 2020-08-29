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"Ми оточили ОМОН" і "Вам ніхто не дасть": жінки проти силовиків на марші в Мінську. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

ОМОН перешкоджав проведенню жіночого маршу в Мінську. Силовики намагалися розділити колону і проводили затримання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ, учасниці проривали ланцюги силовиків і відбивали затриманих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жіноча акція солідарності в Мінську: тисячі учасників, окремі затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім традиційного "Живе Білорусь", "Нам не заплатили" і "Ми тут влада", жінки під час маршу скандували "Ганьба", "Сашо, тебе звільнено", "Лукашенка - в автозак", "Ми не вівці, нам не треба пастуха".

В бік силовиків також лунало: "Вам ніхто не дасть", "Ми не мужики", "ОМОН боїться жінок", "Ми оточили ОМОН", "Ви ж чиїсь діти", "Ти давав присягу".

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Нагадаємо, 29 серпня в Мінську відбувся жіночий марш. За даними ЗМІ, в заході взяли участь близько 10 тисяч осіб.
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Топ коментарі
+28
"Мы окружили ОМОН" и "Вам никто не даст": женщины против силовиков на марше в Минске - Цензор.НЕТ 6699
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29.08.2020 22:20
+19
Навіть не уявляю,щоб наші чоловіки виперли жінок на Майдан проти Беркута,знаючи що там не кіно знімають і не масові гуляння,а самі б спостерігали з-за вугла.Все таки наші чоловіки найкращі "Ми оточили ОМОН" і "Вам ніхто не дасть": жінки проти силовиків на марші в Мінську - Цензор.НЕТ 8532,хоч і виносять іноді мізки "Ми оточили ОМОН" і "Вам ніхто не дасть": жінки проти силовиків на марші в Мінську - Цензор.НЕТ 7966.Все пізнається в порівнянні.

А дівчатам білорускам респект
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29.08.2020 22:52
+17
у пид@расов жён не бывает
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29.08.2020 22:17
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Через неделю закончатся запасы шариков и все, конец ливаруции.
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30.08.2020 14:19 Відповісти
Короче нет ни у кого методов против белоруского ОМОНа! Могут еще голые задницы начать показывать....
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30.08.2020 16:36 Відповісти
Одна из кричалок на женском марше: «Вам никто не даст» "Ми оточили ОМОН" і "Вам ніхто не дасть": жінки проти силовиків на марші в Мінську - Цензор.НЕТ 7438

"Ми оточили ОМОН" і "Вам ніхто не дасть": жінки проти силовиків на марші в Мінську - Цензор.НЕТ 7725
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30.08.2020 17:01 Відповісти
Боюсь представительницы прекрасного пола в Беларуси не совсем адекватно понимают ситуацию-есть подозрение,что будут времена,когда их мнение не будат учитываться от слова совсем. Будут просто брать что хотят.
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30.08.2020 18:34 Відповісти
Это всё круто, пока омон не получит команду "фас!".
А там женщина или не женщина - этим пидо... ах каким молодцам глубоко пофиг. У кого короткая память - гуглите "разгон студентов майдан 2013".
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30.08.2020 19:35 Відповісти
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