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мінування (1159) Миколаївська область (1845) Нацполіція (13911)

Поліція затримала жителя Миколаївщини, який "замінував" рейсовий автобус та автомобіль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

На Миколаївщині поліцейські затримали зловмисника, який повідомив про "замінування" рейсового автобуса та автомобіля.

Про це повідомили в обласній поліції, передає Цензор.НЕТ.

29 серпня близько 17:30 на спецлінію "102" надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що на території міжміського автовокзалу заміновано рейсовий автобус і припаркований поруч із ним автомобіль Mazda.

З огляду на інформацію про загрозу вибуху, правоохоронці оточили район імовірної ​​небезпеки, щоб уникнути можливих жертв, і забезпечили охорону прилеглої території.

Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП і кінолог зі службовим собакою провели ретельне обстеження транспортних засобів, де, ймовірно, були закладені вибухові пристрої, і жодних предметів, які могли б становити загрозу життю і здоров'ю громадян, фахівці не виявили.

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Особу чоловіка, який скоїв цей кримінальний злочин, було встановлено ​​вже через 15 хвилин після здійснення дзвінка спецпризначенцями спільно із працівниками приватної охоронної фірми автовокзалу.

Ним виявився 32-річний житель Кривого Рогу. На момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і пояснив, що опинився у Миколаєві, прямуючи до рідного міста з Одеси. Поки чекав на свій автобус, вживав спиртне, а потім вирішив зателефонувати на "102" з таким повідомленням.

Слідчі Інгульського відділу поліції затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мобільний телефон, із якого він зробив дзвінок, вилучили.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі терміном від двох до шести років.
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Топ коментарі
+8
Зебил...100процентный зебил...
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30.08.2020 10:34
+4
Краще не мінтам по п'яні двонити, а бабів викликати 😁😁😁
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30.08.2020 10:42
+3
А що Макса плохого випустили і він поїхав на миколаївщину?😁😁😁
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30.08.2020 10:34
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Зебил...100процентный зебил...
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30.08.2020 10:34 Відповісти
Та ні. Типовий пошановувач шакала-прилипали.
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30.08.2020 10:39 Відповісти
А що Макса плохого випустили і він поїхав на миколаївщину?😁😁😁
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30.08.2020 10:34 Відповісти
сам люблю выпить,но таких пяных барагозов ненавижу
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30.08.2020 10:37 Відповісти
Краще не мінтам по п'яні двонити, а бабів викликати 😁😁😁
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30.08.2020 10:42 Відповісти
А може, він вже не може? Остання забавка в житті лишилася. Поспівчуваймемо бідосі...(((
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30.08.2020 12:50 Відповісти
Дві цеглини і..по яйкам...
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30.08.2020 10:51 Відповісти
Ну и поц,весь в зелю...
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30.08.2020 11:36 Відповісти
Не в тему: разве по уставу полицейский (в светлой форме) не должен быть выбрит? Когда эту норму отменили?
Или это кавказец, и ему на устав наплевать?

Не допускается щетина на лице у мужчин, ношение бороды, усов типа «подкова». Допускается носить аккуратно подстриженные усы, кончики их должны быть не ниже линии губ.
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30.08.2020 11:49 Відповісти
 
 