Поліція затримала жителя Миколаївщини, який "замінував" рейсовий автобус та автомобіль. ВIДЕО
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На Миколаївщині поліцейські затримали зловмисника, який повідомив про "замінування" рейсового автобуса та автомобіля.
Про це повідомили в обласній поліції, передає Цензор.НЕТ.
29 серпня близько 17:30 на спецлінію "102" надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що на території міжміського автовокзалу заміновано рейсовий автобус і припаркований поруч із ним автомобіль Mazda.
З огляду на інформацію про загрозу вибуху, правоохоронці оточили район імовірної небезпеки, щоб уникнути можливих жертв, і забезпечили охорону прилеглої території.
Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП і кінолог зі службовим собакою провели ретельне обстеження транспортних засобів, де, ймовірно, були закладені вибухові пристрої, і жодних предметів, які могли б становити загрозу життю і здоров'ю громадян, фахівці не виявили.
Особу чоловіка, який скоїв цей кримінальний злочин, було встановлено вже через 15 хвилин після здійснення дзвінка спецпризначенцями спільно із працівниками приватної охоронної фірми автовокзалу.
Ним виявився 32-річний житель Кривого Рогу. На момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і пояснив, що опинився у Миколаєві, прямуючи до рідного міста з Одеси. Поки чекав на свій автобус, вживав спиртне, а потім вирішив зателефонувати на "102" з таким повідомленням.
Слідчі Інгульського відділу поліції затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мобільний телефон, із якого він зробив дзвінок, вилучили.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі терміном від двох до шести років.
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Или это кавказец, и ему на устав наплевать?
Не допускается щетина на лице у мужчин, ношение бороды, усов типа «подкова». Допускается носить аккуратно подстриженные усы, кончики их должны быть не ниже линии губ.