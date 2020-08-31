Арахамія назвав розцінки на кампанію на місцевих виборах: кандидат до міськради - $50 тисяч, до сільради - $10-12 тисяч. ВIДЕО

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, скільки коштує передвиборча кампанія для претендента на місце депутата в міській або сільській радах.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" увечері в суботу, передає Цензор.НЕТ.

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"Якщо у вас є центральна виборча кампанія, централізована реклама на ТБ, борди тощо, то кандидат міськради міста (з населенням. - Ред.) пів мільйона, 800 тис. людей має на себе витратити приблизно 50 тис. доларів. Кандидат до сільради, ОТГ - десь 10-12 тис. доларів", - повідомив Арахамія.

Він уточнив, що йдеться про витрати на агітпродукцію, волонтерів і бензин.