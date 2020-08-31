Арахамія назвав розцінки на кампанію на місцевих виборах: кандидат до міськради - $50 тисяч, до сільради - $10-12 тисяч. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, скільки коштує передвиборча кампанія для претендента на місце депутата в міській або сільській радах.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" увечері в суботу, передає Цензор.НЕТ.
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"Якщо у вас є центральна виборча кампанія, централізована реклама на ТБ, борди тощо, то кандидат міськради міста (з населенням. - Ред.) пів мільйона, 800 тис. людей має на себе витратити приблизно 50 тис. доларів. Кандидат до сільради, ОТГ - десь 10-12 тис. доларів", - повідомив Арахамія.
Він уточнив, що йдеться про витрати на агітпродукцію, волонтерів і бензин.
Топ коментарі
+20 Анатолик
показати весь коментар30.08.2020 11:53
+17 Ернст Невідомий
показати весь коментар30.08.2020 11:53
+12 (unknown) 1f025c70
показати весь коментар30.08.2020 11:58
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Все прекрасно понимают - этому кагалу осталось недолго.
Вот они и хотят напоследок рубануть баблишка, бо в Израиле все ну так дорого, ну так дорого.
Местные выборы всегда отличались резко выраженной региональной спецификой, которая приводила к образованию очень странных комплотов как «за» так и «против» представителей местной власти с целью ее заменить на более лояльную тем или иным политическим силам или отдельным влиятельным лицам.
Сейчас, такая борьба «против» разворачивается в Днепре, где Игорь Валерьевич, судя по всему, вкладывается в проект «кто угодно, лишь бы не Филатов».
Параллельно с проектом «кто угодно, лишь бы не Филатов» живут и здравствуют иные проекты, которые так или иначе стараются вписаться в повестку дня выборов. Как, к примеру, нынешний глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник, успевший побывать в «Відродженні», а сейчас, очевидно, присматривающийся к списку «Слуг народа».
Впрочем, пристать к новой политической «тихой гавани» будет весьма проблематично. Посмотрим на социологию. В самых значительных социологических опросах, проведенных в Днепропетровской области в июне-июле 2020 года («Рейтинг», «Социс»), именно нынешний глава облсовета является абсолютным лидером негативного отношения среди жителей Днепра и области.
Во многом, такая позиция потенциальных избирателей связана как раз с деятельностью руководителя Днепропетровского облсовета, ведь даже главу ОДА А.Бондаренко - «не любят» меньше. И здесь достаточно вспомнить историю о том, как из-за Олейника чуть не закрыли всю область на карантин или как в области разрушаются дороги и мосты. Да, его компания - ООО «УПС» была главным подрядчиком на строительстве всех дорог в области. Дороги, в итоге, «поплыли» через пару месяцев после завершения работ и дорожное покрытие необходимо отремонтировать за счет подрядчика по гарантии. Но… это не представляется возможным, так как фирма - обанкротилась. Что же касается мостов… то в этом году мосты на Днепропетровщине падают с завидной регулярностью, начиная с моста через Каховское водохранилище (с. Алексеевка, возле Никополя), который упал в мае этого года и заканчивая мостом через р.Днепр в городе Каменское пару дней назад.
Однако, чем ближе к дате выборов, тем активнее идут попытки встроить аффелированных к Олейнику людей в списки кандидатов от «Слуги народа». Правда, скорее всего, именно его «политическая токсичность» сдерживает эти процессы, не смотря на то, что ресурсы на это, очевидно, используются весьма приличные. Возможно, имеет смысл подумать о некоторой смене стратегии, ведь время-то идет и до выборов все меньше его остается?..