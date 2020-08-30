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Екснардепу Денисенку вручили підозру в побитті поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Екснардепа Андрія Денисенка підозрюють у побитті поліцейського під час візиту в Дніпро президента України Володимира Зеленського. Вручення підозри відбулося після того, як машину Денисенка переслідували.

Про це Денисенко повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо мене відкрито кримінальне провадження, виписано підозру за ст. 345 ч. 2, клопотання про обрання запобіжного заходу - домашнього арешту. Нібито я побив поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро, хоча били і крутили саме мене", - написав екснардеп.

Він додав, що вручення відбулося після переслідування його автомобіля поліцією.

"Мене переслідували дві машини. Думав, що бандити, а виявилося, що поліція. Причому зупинив їх я, ось тоді про все і дізнався", - розповів Денисенко.

Екснардеп наголосив, що йому не дали скористатися його конституційним правом на захист, послугами адвоката: "Все відбувається у вихідні для того, щоб закрити рот, не дати зібрати людей і швиденько провести суд щодо запобіжного заходу, отримати рішення на обшуки і вилучення".

Дивіться також: Охорона Зеленського побила дівчину в Дніпрі, - екснардеп Денисенко. ВІДЕО+ ФОТО

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в Дніпрі під час заходів з участю президента України Володимира Зеленського виник конфлікт між місцевими активістами, поліцією і охороною глави держави,  унаслідок якого було травмовано одну з активісток.

Пізніше Управління Держохорони спростувало ці факти і заявило, що інформація про те, що військовослужбовці УДО нібито застосували фізичну силу до мітингувальників, є відвертою брехнею і містить ознаки спланованої інформаційної провокації.

Екснардепу Денисенку вручили підозру в побитті поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро 01
Екснардепу Денисенку вручили підозру в побитті поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро 02
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Топ коментарі
+38
Экс-нардепу Денисенко вручили подозрение в избиении полицейского во время визита Зеленского в Днепр - Цензор.НЕТ 1501
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30.08.2020 14:35
+34
зелебобики истерят. По-ходу надо их этим троллить, чтоб они метались как собака по двору, заливаясь злобным лаем и кусая забор.
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30.08.2020 14:29
+17
Это вiслюк оманский ведёт себя как враг государства.
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30.08.2020 14:50
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зелебобики истерят. По-ходу надо их этим троллить, чтоб они метались как собака по двору, заливаясь злобным лаем и кусая забор.
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30.08.2020 14:29 Відповісти
"Троллинг" заканчивается с открытием уголовного производства, и начинается жалобный скулеж о "политических преследованиях"
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30.08.2020 14:42 Відповісти
То ты не умеешь троллить.
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30.08.2020 14:43 Відповісти
В спам вали, бот голимый
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30.08.2020 14:48 Відповісти
😁 ба, Інокєнтій Смоктуновський
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30.08.2020 15:15 Відповісти
ну прям как во времена вити вава внебрачный сын вити из енакиево Экс-нардепу Денисенко вручили подозрение в избиении полицейского во время визита Зеленского в Днепр - Цензор.НЕТ 8880
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30.08.2020 14:36 Відповісти
Ректальный. кацапское кодло размножается ректальным зачатием.
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30.08.2020 14:38 Відповісти
Ото й бійся. Здавай тин сечі на аналіз у штані, як ваш каракатіст.
Якщо на сміття кидаємося - уяви, що з вами буде Экс-нардепу Денисенко вручили подозрение в избиении полицейского во время визита Зеленского в Днепр - Цензор.НЕТ 881
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30.08.2020 14:37 Відповісти
А подскажи, когда это Денисенко был за Пороха? Он то, как раз, уверенно топил за клована, так что он зебил на всю голову, который неожиданно "прозрел".
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30.08.2020 14:38 Відповісти
Ну, вот alks первый и "залаял, кусая забор...".
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30.08.2020 14:41 Відповісти
Он - народный рух, свобода, правый сектор.
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30.08.2020 14:52 Відповісти
Да , куда ж без Порошенко.... и порохоботов !
Это уже тавром вбито в мозги каждой бешенной собаки из медиа и ботам всех мастей !
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30.08.2020 15:30 Відповісти
Экс-нардепу Денисенко вручили подозрение в избиении полицейского во время визита Зеленского в Днепр - Цензор.НЕТ 1501
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30.08.2020 14:35 Відповісти
Экс-нардепу Денисенко вручили подозрение в избиении полицейского во время визита Зеленского в Днепр - Цензор.НЕТ 4306
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30.08.2020 14:36 Відповісти
Из Истории.. говорят..что в Бункере Гитлер отравив свою полюбовницу Евочку никак не мог сам поглотить цианид долго кричал мама не могу.. ему помогли адъютанты застрелив труса выстрелами в грудь и голову..а потом и потому его закатали в ковры с Евой и сожгли...
хорошо бы каждому новому политику крутить отрывок этой Исторической драмы на нравоучение- что потом тебя же твои же адъютанты и пристрелят...
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30.08.2020 14:44 Відповісти
Гитлер отлично доживал свои дни в Аргентине....ростил внуков в гармонии и тишине))))
А во дворике был сначала зверски убит а потом сожжен еврейский ювелир двойник....
Даже НКВД это не оспаривало.....
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30.08.2020 14:48 Відповісти
На эту тему прикольней история смерти короля Эдуарда II, принявшего раскалённую кочергу ректально.
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30.08.2020 14:49 Відповісти
Ось іще страшні борошна Екснардепу Денисенку вручили підозру в побитті поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро - Цензор.НЕТ 8555

Дьердь Дожа был венгерским мятежником, жившим в 15 столетии. В конечном итоге его поймали, пытали и казнили вместе со его последователями. Он был схвачен и осужден сидеть на раскаленном тлеющем железном троне с раскаленной железной короной на голове и раскаленным скипетром в руке: это была ужасная насмешка над его стремлением стать королем. Пока Дожа страдал, к его трону привели процессию из девяти других повстанцев, во главе которых был младший брат Дожа, Гергели.

Затем палачи сняли с огня горячие плоскогубцы и вонзили их в тело Дожа. После того, как они вырвали из него кусок плоти, оставшимся мятежникам было приказано кусать открывшуюся часть тела и съедать плоть. Трое из них отказались, за что были убиты: это побудило остальных повстанцев сделать то, что им приказано. В конце концов Дожа умер на железном троне от повреждений, нанесенных бывшими товарищами. Те из них, кто согласился на исполнение столь изощренной пытки, были немедленно помилованы и отпущены на свободу.

Екснардепу Денисенку вручили підозру в побитті поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро - Цензор.НЕТ 2026
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30.08.2020 16:13 Відповісти
О были времена. Народ понимал толк в наказаниях.
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31.08.2020 13:11 Відповісти
Ось це вже, вибачте, пздьож. Тут достатньо згадати його бойовий досвід у Першій Світовій та нагороду за особисту відвагу (а це означало наявність неабияких яєць з круппівської сталі - ми знаємо, якою була піхотна тактика у тій війні... йти в лобову атаку без усіляких бронежилетів серед вогняного шторму, коли камрадів шматує артилерією і викошує свинцевою зливою кулеметного вогню...)
А ще можна почитати, наприклад, мемуари Шелленберга, як фюрер особисто спостерігав штурм Варшави, знаходячись у зоні обстрілу - його особистий лікар впав у паніку і побіг кудись не розбираючи дороги (потім ледве знайшли у жалюгідному стані), інші супутники, в т.ч. Гіммлер та сам Шелленберг, теж гидили цеглою... Тоді як Гітлер холоднокровно пішов досліджувати розбомблений польський бронепотяг - його цікавило, наскільки ефективними були німецькі бімби. А навколо розривалися снаряди, бо поляки тоді стояли насмерть.
Та й на фронті він дуже часто бував, причому відвідував перші лінії (а там було реально небезпечно). Тоді як Сталін жодного разу не побував у зоні бойових дій.
Можна звинувачувати Адольфича багато в чому, але тільки не в боягузтві.
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30.08.2020 15:55 Відповісти
P.S.: із згаданих мемуарів братана Вальтера Екснардепу Денисенку вручили підозру в побитті поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро - Цензор.НЕТ 5506

Под Варшавой мы наблюдали боевые действия артиллерийских частей. Ударные группы пехоты уже пробились к городским окраинам. Орудия вели огонь изо всех калибров, и над Варшавой стояло тяжелое облако серого дыма. Все новые эскадрильи бомбардировщиков, как стаи ос, кружили над полем боя. То и дело неподалеку от нас разрывался польский снаряд, но на просьбу отойти подальше от линии огня Гитлер делал отрицательный жест рукой....Гитлер захотел осмотреть польские бронепоезда, которые лежали на путях, разрушенные немецкими бомбами. Линейкой с дюймовыми делениями он измерял толщину броневых плит, изучал расположение орудий и пробоины, нанесенные бомбами. Он все облазил лично, не обращая внимания на обстрел, и делая по пути замечания об усовершенствованиях, необходимых для прицелов немецких бомбардировщиков, а генерал-полковник Кейтель карабкался за ним, потея и отдуваясь.

...Мы уже возвратились к самолету, когда обнаружилось, что не хватает лейб-медика Гитлера д-ра Морелля. Через десять минут он появился в сопровождении трех солдат, запыхавшийся, весь в поту и с полными штанами пахучего содержимого. Солдаты рассказали, что они наткнулись на этого человека в лесочке в состоянии истерики; придя в себя, он объяснил, что хотел попасть к самолету, обойдя зону обстрела и пройдя более безопасным путем через лес Екснардепу Денисенку вручили підозру в побитті поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро - Цензор.НЕТ 2797
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30.08.2020 16:59 Відповісти
без шансов.....))))
один мокрый черный пояс....след оставит по всем ближайшим подворотням...подездам и чердакам))))
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30.08.2020 14:46 Відповісти
Денисенко вел себя как провокатор.
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30.08.2020 14:48 Відповісти
Это вiслюк оманский ведёт себя как враг государства.
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30.08.2020 14:50 Відповісти
???
Полицаи на личном транспорте с заранее подготовленным нариком понятым.....
Это плять совсем не провокация?
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30.08.2020 14:51 Відповісти
Ты ведешь себя как 3,14, и че?
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30.08.2020 15:14 Відповісти
Особисто в очі казав Денисенко що беззубими акціями РОКу с пісеньками нічого не змінешь . Лише відбирав з охороною шини та називав тітушкою.Хто винуватець? Доспівався?
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30.08.2020 14:50 Відповісти
це він зараз в РОКу; а раніше був в ********, один з 73/43%зебілів.
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30.08.2020 15:18 Відповісти
Вам, батракам лахтинським, скільки разів казать, щоб писали своєю рідною мовою, "расейською", а не користувалися Гугл-перекладачем? Помилок тоді, буде вдвічі менше, і не так буде видно "лапті"...
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30.08.2020 15:28 Відповісти
Особисто в очі казав Денисенко що беззубими акціями РОКу с пісеньками нічого не зміниш . Лише відбирав з охороною шини та називав тітушкою.Хто винуватець? Доспівався?
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30.08.2020 14:51 Відповісти
Эхо...
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30.08.2020 14:52 Відповісти
вот лицо ЛЮБОЙ властиЭкс-нардепу Денисенко вручили подозрение в избиении полицейского во время визита Зеленского в Днепр - Цензор.НЕТ 1585
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30.08.2020 14:52 Відповісти
Лицо может и любой, а нарисовалось в этой...
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30.08.2020 14:53 Відповісти
это свынярчук-крадуцкий))
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30.08.2020 15:19 Відповісти
Славик, то жопа!
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30.08.2020 15:40 Відповісти
оно и есть лицо любой власти
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30.08.2020 15:47 Відповісти
Кстати Денисенко из банды Корбана, еще тот фрукт.
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30.08.2020 14:56 Відповісти
А какими еще фруктами закидывать выступления бездарного клоуна?
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30.08.2020 14:56 Відповісти
Тухлыми яйцами надо закидать всех зашкваренных слуг народа, банду Корбана и бандитов Нарика в Днепре. Одни продали, а другие купили бренд СН. Не голосуйте за СН. В Днепре - вы тупо отдадите свой голос браткамНарика.
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30.08.2020 15:08 Відповісти
Просто чую, якщо не москалі, то прийдуть солдати НАТО. За кого ви агітуєте, якщо не секрет, ймовірно ОПЗЖ?
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30.08.2020 15:19 Відповісти
Не гарно переходити на особистість, Гєра. Так за кого ви агитуєте?
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30.08.2020 15:31 Відповісти
Не занимаюсь предвыборной агитацией. Констатирую факты.
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30.08.2020 15:49 Відповісти
босота востала...
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30.08.2020 14:58 Відповісти
Скоро в кожній машині будуть возити по два понятих. Одного якби мало, чи ні?
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30.08.2020 15:01 Відповісти
МУСОРА НЕ ЛЮДИ..
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30.08.2020 15:08 Відповісти
Так говорят ватные обоссаные черти, живущие на параше/на москальщине. А у нас - в Украине - полиция.
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30.08.2020 15:11 Відповісти
мусорок, может это ты из пидоросии..
в Украине - традициооно - презирают мусоров..
даже аваков-накаков, во время Майдана - в фейсбуке - постил - МУСОРА НЕ ЛЮДИ))
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30.08.2020 15:16 Відповісти
В Украине давно нет мусоров. Это ватная привычка, совковая. Аваков - это черт, на него ссылаться - себя не уважать. В полиции работает немало нормальных людей.
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30.08.2020 15:25 Відповісти
в Украине были мусора, которые калечили людей на Майдане, и остались такие же..
а новая-старая мусорня такая же, еще больше вызывает презрения.. после "люстрации" - большинство мусоров - остались в своих чинах..

"лицо "новой"полиции-мусоров - это геращенко.
а насиловали девушек всем отделом тоже полиция, или все таки мусор..
и как можно не ссылаться на авакова, ты ненормальный?? если аваков - во главе той полиции-мусоровозки.. на кого тогда ссылаться? а? если начальник накаков - сепаратист, вор и предатель..
реальной помощи от них нет, только наркоманов, проституток и коррупционеров крышуют..
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30.08.2020 15:36 Відповісти
Причем тут Беркут к тем полицейским, кто вручал повестку подельнику из банды Корбана - Денисенко? Есть патрульная полиция, есть районные отделы (РУВД) - две абсолютно разные структуры. Именно в РУВД совершаются преступления ( пытки, применение насилия и т.д.).
По-этому только быдло безграмотное может всех называть мусорами.
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30.08.2020 15:46 Відповісти
а в мусора идет - быдло тупое и безграмотное, потому что учиться не может.. если не способностей или просто придурок колхозный - все, идет или в пастухи, или в ментовку..

мусор - плевать мне на тебя, я не разбираюсь в сортах мусора..
я нормальных мусоров не встречал, мусора в Украине - конченное безграмотное бесполезное стадо, которое содержат на деньги налогоплательщиков..
в Европе, Корее, Японии - есть полицейские, которые людям помогают, а в Украине - просто мусор..
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30.08.2020 16:00 Відповісти
О как ты знаешь что и где у мусоров!))
Мусорила дырявый,сказали же тебе,брысь под нары шавка вертухайская.
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30.08.2020 16:08 Відповісти
а насиловали девушек всем отделом тоже полиция

...
А ще бувають випадки, коли шкільні вчителі розтлівають учнів та учениць. Іноді навіть ґвалтівним шляхом. Але хіба що повний неадекват скаже "всі вчителі - педофіли".
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30.08.2020 17:04 Відповісти
здрысни педофил латентный, подмахивай мусорам приватно, а не здесь в эфире..
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30.08.2020 17:21 Відповісти
Ясно. В реалі я б тобі за такий базар піврота зубів виніс, щоб гівном блювати не заважали. Але оскільки ми в інеті - просто ПНХ, бидло тупориле.
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30.08.2020 17:55 Відповісти
обтекай, шестерка мусорская))
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30.08.2020 18:20 Відповісти
P.S.: не захищаю ментів, але у цьому прикладі об'єктивно крива логіка. Це приблизно як кацапи нещодавно викопали факт, що Чикатіло (етнічний українець) співчував ідеям українського націоналізму, і на підставі цього факту зробили висновок "Чикатіло був бандерівцем, отже всі бандерівці - маніяки!"
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30.08.2020 17:13 Відповісти
пнх власовец))
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30.08.2020 17:18 Відповісти
І тобі коронавірусу, виповзень Екснардепу Денисенку вручили підозру в побитті поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро - Цензор.НЕТ 6730
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30.08.2020 18:01 Відповісти
Welt Schmerz, то ты себе накаркало))
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30.08.2020 18:22 Відповісти
Интересно глянуть на ТУ Украину, бо пока одни мусора
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30.08.2020 15:17 Відповісти
....ответил потомок вертухая)))
Зеленожопая обезьяна,брысь под нары.Твое место у параши,петушок)))
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30.08.2020 16:06 Відповісти
Зе дрыщь приобретает всё новых "друзей", что не может не радовать.
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30.08.2020 15:12 Відповісти
Хоспади! Да кому этот клоун Денисенко нужен? Его уже забывать начали, так он истерики устраивает, что бы о нем вспомнили?! Весь Днепр знает, кто такой Денисенко и какая он гнида! Гнида, вор, лжец и мерзота! Бегает от одних к другим.
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30.08.2020 15:15 Відповісти
Цей Денисенко - один з тих 73/43%зебілів, який так нагаласував рік-півтора тому. Попри наші попередження. Нехай тепер відгрібає по повній. Ні, захищати його від неправедного бубочкиного суду ніхто не відмовляється... Але нехай всі інші знають, чим закінчується дебілізм.
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30.08.2020 15:15 Відповісти
Чувак, вій йде від об'єднаних сил, як шо шо
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30.08.2020 15:20 Відповісти
сьогодні вн пристав до РОКу; а вчора (точніше: рік тому) - за зебіла топив.
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30.08.2020 19:29 Відповісти
Зрозуміло
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30.08.2020 20:15 Відповісти
Але, є ті хто вже зрозумів до чого їх призвело необдумане рішення. Знаєш скільки таких, яких взяли на слабо. Ми ще не дуже розумно опираємося внутрішньому ворогу, але ж є і дурні, це не дуже стійкі, але здатні до виховання. Жінки мене зрозуміють)
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30.08.2020 20:19 Відповісти
Екснардепу Денисенку вручили підозру в побитті поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро - Цензор.НЕТ 8339
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30.08.2020 15:21 Відповісти
Хороший клоун--дохлый клоун!)))
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30.08.2020 16:11 Відповісти
Украина с каждым новым днем все больше напоминает лукашенковскую Беларусь и путинскую РФ
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30.08.2020 15:22 Відповісти
Що Потрох породив разом з шоблом, то і пожинає!!! За 5р. можна було створити правову державу!!! А породжував він Медведчука, ригів, Ахметова і Авакова!
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30.08.2020 15:25 Відповісти
ЗЕ породили вы, суки безмозглые.
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30.08.2020 15:28 Відповісти
А я думал что: Медведчука породило КГБ и ***** задолго до Порошенко, Ахметов породил себя сам, потом ему помогал Янукович, Авакова породил Коломойский и Народный фронт.
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30.08.2020 16:04 Відповісти
Теперь в полицию берут только честных, остальные там уже работают.
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30.08.2020 15:29 Відповісти
В Днепре одна женщина так отметелила охрану преза, что у неё трещина в ребре.
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30.08.2020 15:42 Відповісти
"Если вам нанесли повреждения - значит вас привлекут за сопротивление".
Радянська міліцейська класика.

Часи йдуть, але нічого не міняється
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30.08.2020 16:07 Відповісти
Не так глянул в сторону мусора - покушение не святую мусорскую жизню
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30.08.2020 16:18 Відповісти
вручили и правильно.
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30.08.2020 16:31 Відповісти
Ага ,попался гадёныш.... Екснардепу Денисенку вручили підозру в побитті поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро - Цензор.НЕТ 8183
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30.08.2020 16:36 Відповісти
у мусора татухи как у грузчика с новой почты .понятого вообще только за одну морду сажать нужно . да ну нах
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30.08.2020 17:31 Відповісти
Реально уже как тут в Беларуси.
А вас ведь предупреждали, дебилы.
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30.08.2020 17:50 Відповісти
Зебилы! И как вам ваш избранничек? Сцыкло омманское... Очень хочется, что бы всем вам вручали повестки и... ******* дубинками по голове(бесполезный Зе орган), добиваясь признания в нападении на полицию. "Ну тупыееее".
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30.08.2020 19:02 Відповісти
а с видео видно, что этот Денисенко обычный петюнин провокатор...
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31.08.2020 12:13 Відповісти
 
 