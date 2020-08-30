Екснардепу Денисенку вручили підозру в побитті поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро. ВIДЕО
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Екснардепа Андрія Денисенка підозрюють у побитті поліцейського під час візиту в Дніпро президента України Володимира Зеленського. Вручення підозри відбулося після того, як машину Денисенка переслідували.
Про це Денисенко повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо мене відкрито кримінальне провадження, виписано підозру за ст. 345 ч. 2, клопотання про обрання запобіжного заходу - домашнього арешту. Нібито я побив поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро, хоча били і крутили саме мене", - написав екснардеп.
Він додав, що вручення відбулося після переслідування його автомобіля поліцією.
"Мене переслідували дві машини. Думав, що бандити, а виявилося, що поліція. Причому зупинив їх я, ось тоді про все і дізнався", - розповів Денисенко.
Екснардеп наголосив, що йому не дали скористатися його конституційним правом на захист, послугами адвоката: "Все відбувається у вихідні для того, щоб закрити рот, не дати зібрати людей і швиденько провести суд щодо запобіжного заходу, отримати рішення на обшуки і вилучення".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в Дніпрі під час заходів з участю президента України Володимира Зеленського виник конфлікт між місцевими активістами, поліцією і охороною глави держави, унаслідок якого було травмовано одну з активісток.
Пізніше Управління Держохорони спростувало ці факти і заявило, що інформація про те, що військовослужбовці УДО нібито застосували фізичну силу до мітингувальників, є відвертою брехнею і містить ознаки спланованої інформаційної провокації.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо на сміття кидаємося - уяви, що з вами буде
Это уже тавром вбито в мозги каждой бешенной собаки из медиа и ботам всех мастей !
хорошо бы каждому новому политику крутить отрывок этой Исторической драмы на нравоучение- что потом тебя же твои же адъютанты и пристрелят...
А во дворике был сначала зверски убит а потом сожжен еврейский ювелир двойник....
Даже НКВД это не оспаривало.....
Дьердь Дожа был венгерским мятежником, жившим в 15 столетии. В конечном итоге его поймали, пытали и казнили вместе со его последователями. Он был схвачен и осужден сидеть на раскаленном тлеющем железном троне с раскаленной железной короной на голове и раскаленным скипетром в руке: это была ужасная насмешка над его стремлением стать королем. Пока Дожа страдал, к его трону привели процессию из девяти других повстанцев, во главе которых был младший брат Дожа, Гергели.
Затем палачи сняли с огня горячие плоскогубцы и вонзили их в тело Дожа. После того, как они вырвали из него кусок плоти, оставшимся мятежникам было приказано кусать открывшуюся часть тела и съедать плоть. Трое из них отказались, за что были убиты: это побудило остальных повстанцев сделать то, что им приказано. В конце концов Дожа умер на железном троне от повреждений, нанесенных бывшими товарищами. Те из них, кто согласился на исполнение столь изощренной пытки, были немедленно помилованы и отпущены на свободу.
А ще можна почитати, наприклад, мемуари Шелленберга, як фюрер особисто спостерігав штурм Варшави, знаходячись у зоні обстрілу - його особистий лікар впав у паніку і побіг кудись не розбираючи дороги (потім ледве знайшли у жалюгідному стані), інші супутники, в т.ч. Гіммлер та сам Шелленберг, теж гидили цеглою... Тоді як Гітлер холоднокровно пішов досліджувати розбомблений польський бронепотяг - його цікавило, наскільки ефективними були німецькі бімби. А навколо розривалися снаряди, бо поляки тоді стояли насмерть.
Та й на фронті він дуже часто бував, причому відвідував перші лінії (а там було реально небезпечно). Тоді як Сталін жодного разу не побував у зоні бойових дій.
Можна звинувачувати Адольфича багато в чому, але тільки не в боягузтві.
Под Варшавой мы наблюдали боевые действия артиллерийских частей. Ударные группы пехоты уже пробились к городским окраинам. Орудия вели огонь изо всех калибров, и над Варшавой стояло тяжелое облако серого дыма. Все новые эскадрильи бомбардировщиков, как стаи ос, кружили над полем боя. То и дело неподалеку от нас разрывался польский снаряд, но на просьбу отойти подальше от линии огня Гитлер делал отрицательный жест рукой....Гитлер захотел осмотреть польские бронепоезда, которые лежали на путях, разрушенные немецкими бомбами. Линейкой с дюймовыми делениями он измерял толщину броневых плит, изучал расположение орудий и пробоины, нанесенные бомбами. Он все облазил лично, не обращая внимания на обстрел, и делая по пути замечания об усовершенствованиях, необходимых для прицелов немецких бомбардировщиков, а генерал-полковник Кейтель карабкался за ним, потея и отдуваясь.
...Мы уже возвратились к самолету, когда обнаружилось, что не хватает лейб-медика Гитлера д-ра Морелля. Через десять минут он появился в сопровождении трех солдат, запыхавшийся, весь в поту
и с полными штанами пахучего содержимого. Солдаты рассказали, что они наткнулись на этого человека в лесочке в состоянии истерики; придя в себя, он объяснил, что хотел попасть к самолету, обойдя зону обстрела и пройдя более безопасным путем через лес
один мокрый черный пояс....след оставит по всем ближайшим подворотням...подездам и чердакам))))
Полицаи на личном транспорте с заранее подготовленным нариком понятым.....
Это плять совсем не провокация?
в Украине - традициооно - презирают мусоров..
даже аваков-накаков, во время Майдана - в фейсбуке - постил - МУСОРА НЕ ЛЮДИ))
а новая-старая мусорня такая же, еще больше вызывает презрения.. после "люстрации" - большинство мусоров - остались в своих чинах..
"лицо "новой"полиции-мусоров - это геращенко.
а насиловали девушек всем отделом тоже полиция, или все таки мусор..
и как можно не ссылаться на авакова, ты ненормальный?? если аваков - во главе той полиции-мусоровозки.. на кого тогда ссылаться? а? если начальник накаков - сепаратист, вор и предатель..
реальной помощи от них нет, только наркоманов, проституток и коррупционеров крышуют..
По-этому только быдло безграмотное может всех называть мусорами.
мусор - плевать мне на тебя, я не разбираюсь в сортах мусора..
я нормальных мусоров не встречал, мусора в Украине - конченное безграмотное бесполезное стадо, которое содержат на деньги налогоплательщиков..
в Европе, Корее, Японии - есть полицейские, которые людям помогают, а в Украине - просто мусор..
Мусорила дырявый,сказали же тебе,брысь под нары шавка вертухайская.
...
А ще бувають випадки, коли шкільні вчителі розтлівають учнів та учениць. Іноді навіть ґвалтівним шляхом. Але хіба що повний неадекват скаже "всі вчителі - педофіли".
Зеленожопая обезьяна,брысь под нары.Твое место у параши,петушок)))
Радянська міліцейська класика.
Часи йдуть, але нічого не міняється
А вас ведь предупреждали, дебилы.