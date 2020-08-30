Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Дівчата в національних костюмах принесли до Будинку уряду в Мінську гарбузи на знак того, що Білорусь більше не хоче бачити своїм очільником Олександра Лукашенка.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на білоруське видання "Онлайнер".
Дівчата хотіли пройти до Будинку уряду, однак їх не пустили через огорожу. Тоді вони вирушили вздовж огорожі, зупинилися навпроти Будинку уряду і викотили за огорожу гарбузи.
"Є така білоруська народна традиція. Коли дівчина відмовляла хлопцю, вона викочувала йому гарбуза, і це було великою образою. Отримати гарбуз для хлопця вкрай небажано. Тому ми вирішили викотити гарбузи для самого небажаного хлопця, навіть діда", - пояснила одна з учасниць акції.
Якоїсь миті до дівчат під'їхав характерний синій мікроавтобус без номерів, пригальмував. Обійшлося без затримань.
Будь ласка, зачекайте...
Гарбуз.
А у кацапів як?
Що йому дєвка у такому випадку виносить?
Балалайку?
Лукашенко с мусорами люде убивает, а они ему песни поют и еду приносят и даже "дать" обещают...
на Площі НЕзалєжнасці люди відбивають своїх з бусика,якими переважно їздяьть їх "тихари" (тайняки)
Пострадалі, за русскій мір.
Кавуна бы ещё кормового белого, тот которым скот кормят, добавить к тыквам для Лукашеску...
беларусь порожняк не гонит
Правда чи ніт - я ХЗ. Але повеселило...
Сегодня в Белоруссии новый масштабный протестный марш. Вчера состоялась "разминка" - на улицы вышли женщины, всего около 10 тысяч человек
. "Всего" - еще месяц назад для Белоруссии это был бы огромный показатель, сегодня - всего лишь эпизод.
ОМОН пытался перекрыть движение женской колонны, не удалось.
Ель Мюрид
И 50 дней подряд власть плевать на них хотела, демонстративно не обращая внимание на происходящее.
Лукашенко в очередной раз сделал заявление, вынуждающее задаваться вопросом о резко возросшей неадекватности его слов и действий.
В этот раз он поручил рассмотреть вопрос о прекращении поставок через территории Польши и Литвы и не использовать их порты:
Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию,
а через Балтику или Черное море?
Бо сцикливий.
«30 августа 2020
Силовики оцепили резиденцию Лукашенко.
В Минске силовики оцепили дворец Независимости, резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Видеозапись с места опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как сотрудники ОМОНа с щитами окружают здание.»
Я так понимаю протесты начинаются в Беларуси с момента начала рабочего дня в психбольнице?))
Штаб Тихановской озвучил планы о временном правительстве
КЛючове у цій фразі слово ЯКЩО.
Якщо диктатор сам піде(подія,кої не було в світовій історії)
...
Серйозно?
Вот здесь пара приятных лиц с необычным типом красоты: думаю, что они вам понравятся: особенно зеленоглазая блондинка Линн Цукерманн, мисс Израиля
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/413437/foto/580538/
https://www.pinterest.fr/pin/296252481731003706/
Да и дикторши турецкого телевидения тоже ослепительно выглядят.
Вы сумели очень хорошо донести все нюансы вашей мысли о том, что в Украине женщины очень внимательно и тщательно следят за собой.
Это особое внимание украинских женщин к эстетике своей внешности сразу бросается в глаза уже в аэропорту Борисполь: все женщины, работающие в службах аэропорта, выглядят исключительно ухоженными и эстетичными несмотря на все трудности жизни в Украине.
За это им особый респект.
В чем смысл новости?
Мудрые беларусы ответили "ябацька, а мы крепчаем!"
А через три-четыре час в сети выложили несколько сотен радикально-эротических фоток категории + 18 всех этих 10 целомудренных финалисток, которые регулярно снимались за деньги в эротических фильмах в Венгрии, в Сербии и в Хорватии.
Серед білорусок є і успішні топ-моделі. Марина Лінчук, мабуть сама успішна.
Самое поразительное оказалось в том, что все 10 финалисток, все до одной регулярно снимались в венгерской и балканской хард-эротике и всю эту хард-эротику айтишники за один вечер отыскали в сети и сразу же выложили несколько сотен целомудреннейших хард-фоток в интернет-ресурсах Беларуси: сетевой народ очень смеялся...
Марина Линчук очень эстетично выглядит, но выражение лица слишком в стиле "женщина-вамп". Такой вампирный эротизм - это уже, мягко говоря, вчерашний день.
лука испугается ваших тыкв и убежит в ростов или что?