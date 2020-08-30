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Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Дівчата в національних костюмах принесли до Будинку уряду в Мінську гарбузи на знак того, що Білорусь більше не хоче бачити своїм очільником Олександра Лукашенка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на білоруське видання "Онлайнер".

Дівчата хотіли пройти до Будинку уряду, однак їх не пустили через огорожу. Тоді вони вирушили вздовж огорожі, зупинилися навпроти Будинку уряду і викотили за огорожу гарбузи.

"Є така білоруська народна традиція. Коли дівчина відмовляла хлопцю, вона викочувала йому гарбуза, і це було великою образою. Отримати гарбуз для хлопця вкрай небажано. Тому ми вирішили викотити гарбузи для самого небажаного хлопця, навіть діда", - пояснила одна з учасниць акції.

Дивіться також: "Ми оточили ОМОН" і "Вам ніхто не дасть": жінки проти силовиків на марші в Мінську. ВIДЕО

Якоїсь миті до дівчат під'їхав характерний синій мікроавтобус без номерів, пригальмував. Обійшлося без затримань.

Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 01
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 02
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 03
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 04
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 05
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 06
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 07
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 08
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 09
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 10
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 11
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 12
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 13
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 14
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 15
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 16
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: Любімая цябе не хоча! 17
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Топ коментарі
+16
Сябры,очнитесь!!!У вас уже кацапы с флагами и "гейордиевскими тряпками ходят!!!
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30.08.2020 15:16
+11
Чего они хотят этим добиться?! Ну вышли с тыквами походили... Что дальше?
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30.08.2020 15:17
+11
Наивность...
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30.08.2020 15:21
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Ну и...Лука отдаст власть...
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30.08.2020 15:13 Відповісти
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 3442
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30.08.2020 15:29 Відповісти
От у нас, слов'ян от такий звичай.
Гарбуз.
А у кацапів як?
Що йому дєвка у такому випадку виносить?
Балалайку?
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30.08.2020 15:14 Відповісти
мозг выносят
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30.08.2020 16:08 Відповісти
Не пам'ятаю точно що, але щось на лопаті.
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30.08.2020 17:48 Відповісти
Идиотки!
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30.08.2020 15:16 Відповісти
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 1553
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30.08.2020 15:17 Відповісти
Да никто там никого не заберет.
Лукашенко с мусорами люде убивает, а они ему песни поют и еду приносят и даже "дать" обещают...
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30.08.2020 15:19 Відповісти
сьогодні бачив один позитивний момент..


на Площі НЕзалєжнасці люди відбивають своїх з бусика,якими переважно їздяьть їх "тихари" (тайняки)
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30.08.2020 15:38 Відповісти
Пишите, говорите, рисуйте плакаты и траспоранты только на Беларуском нормальные люди вас поймет, а на остальных начхать.
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30.08.2020 16:14 Відповісти
Сябры,очнитесь!!!У вас уже кацапы с флагами и "гейордиевскими тряпками ходят!!!
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30.08.2020 15:16 Відповісти
Чувак, у нас оно вони на автобусах їздять !
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30.08.2020 15:18 Відповісти
У нас їх хоть трохи п@здять...
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30.08.2020 15:20 Відповісти
Та їм воно, як пряники.
Пострадалі, за русскій мір.
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30.08.2020 17:42 Відповісти
Ты слышал сказку про дурного мальчика, лошка-пастушка, который по приколу , как ты сейчас орал во всю зяву : волки!, волки!. Какие млять кацапы?, где ты ты их, ска, видишь? Пару одичалых местных маргиналов? Так их у вас ещё больше! Все эти жопаблоки зажыцця : 2014 - 11%, 2020 - 25%!!! и ЗЕбоба гецьман! Зашибись ты в своём глазу бревна не видишь, а нас поучаешь! Очнись!, у вас Крым уже отжали!, где вы все, шиносжигатели, тогда были? О себе беспокойтесь, один хрен от вас помощи йух дождёшься, даже моральной, разочаровываете всё больше и больше с каждым днём, таких сяброу, как тебе подобные - кацапафф не надо.
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31.08.2020 05:45 Відповісти
Чего они хотят этим добиться?! Ну вышли с тыквами походили... Что дальше?
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30.08.2020 15:17 Відповісти
Так прикольно же, весело. Разве не видиш светлых радостных лиц?
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30.08.2020 15:20 Відповісти
Диктатор, над которым стали открыто насмехаться даже мирные женщины, это уже конченный диктатор.

Кавуна бы ещё кормового белого, тот которым скот кормят, добавить к тыквам для Лукашеску...
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30.08.2020 18:28 Відповісти
мантры либералов. Плевать Лука хотел на 9 теток с тыквами.
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31.08.2020 11:07 Відповісти
Слишком много вы от девушек хотите, меня больше волнует что в Беларуси мужиков нет поскольку за месяц протеста ни один мусор в подворотне не сдох
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30.08.2020 15:41 Відповісти
мужики ихние работают, чтобы девушки были веселы, счастливы, с тыквами...
беларусь порожняк не гонит
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30.08.2020 17:22 Відповісти
А покрасивше никого не было?
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30.08.2020 15:20 Відповісти
Нормальные дома остались Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 914
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30.08.2020 15:20 Відповісти
Наивность...
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30.08.2020 15:21 Відповісти
Не совсем. Это процесс расставания с инфантильностью. Они всё надеются пропетлять мимо крови, а она уже льётся...
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30.08.2020 15:45 Відповісти
Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 4610 Дали гарбуза. Так і дізнаємось про спілні традиції.
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30.08.2020 15:21 Відповісти
))))) десь зустрічав цікаву сороміцьку версію походження традиції. За цією версією, оскільки у давні часи з позашлюбним сексом у сільських місцевостх було проблематичніше, аніж зараз, хлопці спермотоксикозного віку використовували гарбузи в якості, пардон, секс-іграшок. Прорізали отвір - і вперед "практикуватися". Тому цей звичай дівочої відмови начебто натякає - "іди трахай гарбуза" Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 8456
Правда чи ніт - я ХЗ. Але повеселило...
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30.08.2020 20:36 Відповісти
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 104
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30.08.2020 20:43 Відповісти
Овочів ще багато , мона до пенсіі ці мирні» хороводи водити
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30.08.2020 15:22 Відповісти
Вассисуалий Лоханкин случайно не был беларусом? Тот самый, из "Золотого Теленка", который устроил голодовку когда от него жена ушла и решил, что это правда такая сермяжная, когда обитатели "Вороньей слободки" выпороли его за забытую включенную лампочку Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 3477
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30.08.2020 15:22 Відповісти
Воля даром не дается...
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30.08.2020 15:23 Відповісти
Стадии принятия

Сегодня в Белоруссии новый масштабный протестный марш. Вчера состоялась "разминка" - на улицы вышли женщины, всего около 10 тысяч человек
. "Всего" - еще месяц назад для Белоруссии это был бы огромный показатель, сегодня - всего лишь эпизод.
ОМОН пытался перекрыть движение женской колонны, не удалось.

Ель Мюрид
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30.08.2020 15:50 Відповісти
Гарбузова революція ))))))))))
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30.08.2020 15:30 Відповісти
Креативно, но увы..тыквами или картошкой свободу себе вы не завоюете...
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30.08.2020 15:32 Відповісти
Революционеры........охренеть можно!
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30.08.2020 15:33 Відповісти
У хабаровских протестов полу-юбилей: они идут уже 50 дней подряд.
И 50 дней подряд власть плевать на них хотела, демонстративно не обращая внимание на происходящее.
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30.08.2020 15:48 Відповісти
Девушкі-тикви...
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30.08.2020 15:38 Відповісти
Надо шины от " Белаз", а не розочки и тыквы".)
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30.08.2020 15:40 Відповісти
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 5862
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30.08.2020 15:43 Відповісти
Ель Мюрид.
Лукашенко в очередной раз сделал заявление, вынуждающее задаваться вопросом о резко возросшей неадекватности его слов и действий.
В этот раз он поручил рассмотреть вопрос о прекращении поставок через территории Польши и Литвы и не использовать их порты:

Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию,
а через Балтику или Черное море? Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 7983
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30.08.2020 15:46 Відповісти
А зачем менты маски носят? Там же нет коронавируса.
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30.08.2020 15:49 Відповісти
Веселуха какая-то. Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 2260
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30.08.2020 15:50 Відповісти
То есть, нескольких белорусов убили, видна прямая ненависть силовиков к народу, а они тыквы носят? Ну это примерно как пытаться остановить танк тухлыми помидорами.
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30.08.2020 16:02 Відповісти
Як боляче дивитись коли Дракона. пір'ячком б'ють.…
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30.08.2020 16:08 Відповісти
Який дракон, таке й пір'ячко.
Бо сцикливий.


«30 августа 2020
Силовики оцепили резиденцию Лукашенко.



В Минске силовики оцепили дворец Независимости, резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Видеозапись с места опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как сотрудники ОМОНа с щитами окружают здание.»
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30.08.2020 16:14 Відповісти
так они уже вторую неделю оцепляют
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30.08.2020 16:19 Відповісти
Після того, як Янукович від яйця впав, йому допомогли піднятися, а от його рейтинг підняти не змогли.
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30.08.2020 16:23 Відповісти
Люди великими групами сходяться до центру Мінська, почались сутички
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30.08.2020 16:22 Відповісти
На одной из центральных улиц Минска люди заняли проезжую часть, их с двух сторон заблокировали силовики. Но вскоре другие участники акции зашли со стороны Октябрьской площади, и уже милиционеры оказались в окружении.
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30.08.2020 16:24 Відповісти
бей ментов спасай Белорусю !!!
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30.08.2020 16:25 Відповісти
Там кацапські іхтамнєти, а не мєнтт.
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30.08.2020 16:39 Відповісти
значит бей ихтамнетов !!!
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30.08.2020 16:43 Відповісти
народу много , не зря Лукашенко сегодня у путина под юбкой спрятался
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30.08.2020 16:28 Відповісти
Вы ему ещё пирожков с картошкой принесите и молока в бидончике....
Я так понимаю протесты начинаются в Беларуси с момента начала рабочего дня в психбольнице?))
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30.08.2020 16:30 Відповісти
Ну хоть кто-то пришел.
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30.08.2020 16:31 Відповісти
пришло больше чем в прошлый раз
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30.08.2020 16:33 Відповісти
На проспекте Независимости у парка Челюскинцев у колонны с бело-красно-белыми флагами произошла стычка с ОМОН. Люди в черном выбежали из автозака и забрали огромный бело-красно-белый флаг. Задержали как минимум одного человека.
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30.08.2020 16:34 Відповісти
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 5726
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30.08.2020 16:38 Відповісти
Браво беларусам за шикарные остроумнейшие плакаты: особенно с юбилейной цифрой сатаны 666: 66 лет 6-ой срок: совпадение? и с поздравительной фразой к 66-ому дню рождению лукашеску " С днищем ! "
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30.08.2020 18:37 Відповісти


Штаб Тихановской озвучил планы о временном правительстве
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30.08.2020 16:38 Відповісти
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена сформировать временное правительство, если власть в стране перейдет к "победившему народу".

КЛючове у цій фразі слово ЯКЩО.

Якщо диктатор сам піде(подія,кої не було в світовій історії) Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 1980
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30.08.2020 17:57 Відповісти
Якщо диктатор сам піде (подія, якої не було в світовій історії)
...
Серйозно?

Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 8156
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30.08.2020 21:15 Відповісти
Детский лепет...
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30.08.2020 16:40 Відповісти
они же дети
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30.08.2020 16:42 Відповісти
дети тыкв
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30.08.2020 17:25 Відповісти
Надо не тыквы им давать, а в тыкву давать.
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30.08.2020 17:11 Відповісти
Наглый плагиат, они должны выносить картошку. Килограмм.
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30.08.2020 18:15 Відповісти
Чет стремные девки какие то... Получше не нашлось что ли?
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30.08.2020 18:18 Відповісти
уважаемый Павел, но это же не конкурс "Мисс Беларусь" . Абсолютное большинство женщин(90%) в РБ и в Украине именно такие, обычные, совсем не похожие на кинозвёзд.

Вот здесь пара приятных лиц с необычным типом красоты: думаю, что они вам понравятся: особенно зеленоглазая блондинка Линн Цукерманн, мисс Израиля

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/413437/foto/580538/

https://www.pinterest.fr/pin/296252481731003706/
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30.08.2020 18:48 Відповісти
Согласен, согласен уважаемый Антон. Хотя в целом женщины в РБ и Украине самые красивые, это факт. Много где был, есть с чем сравнивать Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 2352
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30.08.2020 22:20 Відповісти
в Чехии и в Польше столь же красивые, как в Украине и в РБ.
Да и дикторши турецкого телевидения тоже ослепительно выглядят.
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30.08.2020 23:22 Відповісти
Некорректное сравнение, как мне кажется. Дикторши много где выглядят ослепительно, профессия предполагает. Чехия и Польша- тут дело такое, да, согласен. В конце концов, славянские корни не перекроешь, красота врожденная, но у нас женщины именно СЛЕДЯТ за собой, понимаете? Им не все равно, как они выглядят, они не ходят по улице в разношенных джинсах и шлепках, большей частью по крайней мере. Не знаю, сумел ли я донести свою мысль
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31.08.2020 01:09 Відповісти
Насчёт красоты дикторш турецкого ТВ - это лёгкая ирония по поводу того, что ослепительную красоту в микро-количествах можно и в Африке найти(например алжирские и марокканские дикторши запросто затмили бы даже Елену Прекрасную).

Вы сумели очень хорошо донести все нюансы вашей мысли о том, что в Украине женщины очень внимательно и тщательно следят за собой.
Это особое внимание украинских женщин к эстетике своей внешности сразу бросается в глаза уже в аэропорту Борисполь: все женщины, работающие в службах аэропорта, выглядят исключительно ухоженными и эстетичными несмотря на все трудности жизни в Украине.
За это им особый респект.
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31.08.2020 02:08 Відповісти
Будем надеяться на то, что так и останется в будущем, Уважаемый Антон. По крайней мере, на наш век Красоты хватит
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31.08.2020 02:32 Відповісти
Насчитал максимум 7-8 девушек.
В чем смысл новости?
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30.08.2020 19:32 Відповісти
Це від вчорашніх давалок ?
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30.08.2020 19:49 Відповісти
Российские политтехнологи, прибывшие в Минск, придумали для Беларуси хэштег "я бацька".
Мудрые беларусы ответили "ябацька, а мы крепчаем!"
Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 7078
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30.08.2020 19:58 Відповісти
Може хоч це подіє, бо циган же знатний самець-топтун. Він же по красуням та місам-моделькам великий спеціаліст. Дівчата про це точно знають, мабуть тому вирішили ще й цим налякати. Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 739
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30.08.2020 21:19 Відповісти
Забавно было, когда Лукашеску пригласил на торжественный приём в свою резиденцию 10 финалисток конкурса "Мисс Беларусь", с чувством и пафосом сказал "В отличие от всей этой Европы наши девчата очень красивые, но скромные и целомудренные благодаря большой воспитательно-идеологической работе, которую я, как Прэзидент, лично поручил проводить со студенческой молодежью в ВУЗах РБ."

А через три-четыре час в сети выложили несколько сотен радикально-эротических фоток категории + 18 всех этих 10 целомудренных финалисток, которые регулярно снимались за деньги в эротических фильмах в Венгрии, в Сербии и в Хорватии.
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30.08.2020 23:03 Відповісти
О це так підставили «бацьку» дівчата. Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" - Цензор.НЕТ 549
Серед білорусок є і успішні топ-моделі. Марина Лінчук, мабуть сама успішна.
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30.08.2020 23:20 Відповісти
Колхозный дуче ментально застрял в Шкловском совке 1970-х гг...

Самое поразительное оказалось в том, что все 10 финалисток, все до одной регулярно снимались в венгерской и балканской хард-эротике и всю эту хард-эротику айтишники за один вечер отыскали в сети и сразу же выложили несколько сотен целомудреннейших хард-фоток в интернет-ресурсах Беларуси: сетевой народ очень смеялся...

Марина Линчук очень эстетично выглядит, но выражение лица слишком в стиле "женщина-вамп". Такой вампирный эротизм - это уже, мягко говоря, вчерашний день.
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30.08.2020 23:33 Відповісти
Так, в світі моди це вже і є вчорашній день. Але Маринини рекламні кампанії були чудові, особливо для Dior.
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30.08.2020 23:42 Відповісти
Тікві!?!? А Цвяти!? А рожкі для калаша!?
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31.08.2020 11:51 Відповісти
коктейли молотова и шины носить надо, а не цветы и тыквы.
лука испугается ваших тыкв и убежит в ростов или что?
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31.08.2020 12:23 Відповісти
 
 