Протести в Білорусі: "Сашо, виходь, будемо вітати". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Мінську і в багатьох містах Білорусі відбуваються мітинги, їх учасники "вітають" "президента" Олександра Лукашенка, що захопив владу, з днем народження. Є затримані.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланнямна TUT.by.
На "Марш миру і незалежності" в Мінську зібралося безліч людей. За оцінками, їх навіть більше, ніж на акції 16 серпня, коли на вулиці вийшли понад 220 тисяч людей.
У центр міста стягнули значні сили міліції. Силовики перекрили кілька вулиць. Також обгороджена площа Незалежності, тому протестувальники збираються на розташованих поруч з нею вулицях.
Люди несуть плакати і "подарунки" на день народження Лукашенка, наприклад, труну. Вони скандують: "З днем народження", "Це наше місто", "Щур - ти, а ми - народ".
Жителі спальних районів збираються біля метро і колонами рухаються в центр. Метрополітен Мінська на кілька годин закривав входи на 4 центральні станції. Зараз входи вже відкриті.
Очевидці повідомляють, що в місті проблеми з мобільним інтернетом і зв'язком. Багато сайтів не відкриваються, тримати зв'язок через месенджери вдається не всім.
Згідно з офіційним повідомленням МВС Білорусі, затримано 125 осіб.
Акції проти Лукашенка і за чесні вибори відбуваються також в Гродно, Бресті, Гомелі, Могильові та інших містах.
Будь ласка, зачекайте...
Правда - вони занадто миролюбиві )
У нас вже би козаки вийшли на ментів зі своїми щитами , а западенці поставили шини та підпалили - ней штурмують )
А Путен ... у нього - теж , тільки на Далекому Сході ...
Нам шкада, што так адбылося!
Это уже серьезно!
А вообще уже более-менее на протест похоже.
Но все равно этого мало - сильно негодяи во власти укоренились в РБ и их мирным путем с трона вряд ли получится согнать.
Напор нужен, чтобы власть совковая обосралася со страха и начала уважать массы. А пока они вас в автозаки кидают как тех баранов - нужно биться за каждого пленного!
Сябры, смотрите учебное пособие - видео Майдана.