Протести в Білорусі: "Сашо, виходь, будемо вітати". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мінську і в багатьох містах Білорусі відбуваються мітинги, їх учасники "вітають" "президента" Олександра Лукашенка, що захопив владу, з днем народження. Є затримані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланнямна TUT.by.

На "Марш миру і незалежності" в Мінську зібралося безліч людей. За оцінками, їх навіть більше, ніж на акції 16 серпня, коли на вулиці вийшли понад 220 тисяч людей.

У центр міста стягнули значні сили міліції. Силовики перекрили кілька вулиць. Також обгороджена площа Незалежності, тому протестувальники збираються на розташованих поруч з нею вулицях.

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Люди несуть плакати і "подарунки" на день народження Лукашенка, наприклад, труну. Вони скандують: "З днем ​​народження", "Це наше місто", "Щур - ти, а ми - народ".

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Жителі спальних районів збираються біля метро і колонами рухаються в центр. Метрополітен Мінська на кілька годин закривав входи на 4 центральні станції. Зараз входи вже відкриті.

Очевидці повідомляють, що в місті проблеми з мобільним інтернетом і зв'язком. Багато сайтів не відкриваються, тримати зв'язок через месенджери вдається не всім.

Згідно з офіційним повідомленням МВС Білорусі, затримано 125 осіб.

Акції проти Лукашенка і за чесні вибори відбуваються також в Гродно, Бресті, Гомелі, Могильові та інших містах.



















