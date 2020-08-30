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Протести в Білорусі: "Сашо, виходь, будемо вітати". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Мінську і в багатьох містах Білорусі відбуваються мітинги, їх учасники "вітають" "президента" Олександра Лукашенка, що захопив владу, з днем народження. Є затримані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланнямна TUT.by.

На "Марш миру і незалежності" в Мінську зібралося безліч людей. За оцінками, їх навіть більше, ніж на акції 16 серпня, коли на вулиці вийшли понад 220 тисяч людей.

У центр міста стягнули значні сили міліції. Силовики перекрили кілька вулиць. Також обгороджена площа Незалежності, тому протестувальники збираються на розташованих поруч з нею вулицях.

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Люди несуть плакати і "подарунки" на день народження Лукашенка, наприклад, труну. Вони скандують: "З днем ​​народження", "Це наше місто", "Щур - ти, а ми - народ".

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Жителі спальних районів збираються біля метро і колонами рухаються в центр. Метрополітен Мінська на кілька годин закривав входи на 4 центральні станції. Зараз входи вже відкриті.

Очевидці повідомляють, що в місті проблеми з мобільним інтернетом і зв'язком. Багато сайтів не відкриваються, тримати зв'язок через месенджери вдається не всім.

Згідно з офіційним повідомленням МВС Білорусі, затримано 125 осіб.

Акції проти Лукашенка і за чесні вибори відбуваються також в Гродно, Бресті, Гомелі, Могильові та інших містах.

Протести в Білорусі: Сашо, виходь, будемо вітати 01
Протести в Білорусі: Сашо, виходь, будемо вітати 02
Протести в Білорусі: Сашо, виходь, будемо вітати 03
Протести в Білорусі: Сашо, виходь, будемо вітати 04
Протести в Білорусі: Сашо, виходь, будемо вітати 05
Протести в Білорусі: Сашо, виходь, будемо вітати 06
Протести в Білорусі: Сашо, виходь, будемо вітати 07
Протести в Білорусі: Сашо, виходь, будемо вітати 08
Протести в Білорусі: Сашо, виходь, будемо вітати 09
Протести в Білорусі: Сашо, виходь, будемо вітати 10
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Топ коментарі
+39
Протесты в Беларуси: "Саша, выходи, будем поздравлять" - Цензор.НЕТ 7585
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30.08.2020 16:44
+18


Krychek

Зря идиоты у власти решили всё загородить в Минске дорожными отбойниками белого и красного цвета.

Отбойники превращаются......

Протесты в Беларуси: "Саша, выходи, будем поздравлять" - Цензор.НЕТ 9431
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30.08.2020 16:47
+17
Пофиг, в 22:00 все по домам.. т. ч. лукашенке можно особо не беспокоиться.
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30.08.2020 16:46
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Нє, він не поїде, то не Янукович. Хіба винесуть...
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30.08.2020 19:44 Відповісти
Побачимо, думаю що чекати недовго зосталось.
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30.08.2020 21:38 Відповісти
Все теж , що було у нас - ми європейський народ !
Правда - вони занадто миролюбиві )
У нас вже би козаки вийшли на ментів зі своїми щитами , а западенці поставили шини та підпалили - ней штурмують )
А Путен ... у нього - теж , тільки на Далекому Сході ... Протести в Білорусі: "Сашо, виходь, будемо вітати" - Цензор.НЕТ 7832
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31.08.2020 12:29 Відповісти
Ваша незалежнисць скасавана.
Нам шкада, што так адбылося!
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30.08.2020 19:07 Відповісти
держи свои соболезнования при себе . не нуждаемся в твоих соболезнованиях .
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30.08.2020 19:28 Відповісти
тебе надо ты и держи
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30.08.2020 19:32 Відповісти
Наивние.
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30.08.2020 20:58 Відповісти
А я гляжу в дело вступила Корпорация Амбрелла! Зонтики везде амбреловские бело-красные.
Это уже серьезно!
А вообще уже более-менее на протест похоже.
Но все равно этого мало - сильно негодяи во власти укоренились в РБ и их мирным путем с трона вряд ли получится согнать.
Напор нужен, чтобы власть совковая обосралася со страха и начала уважать массы. А пока они вас в автозаки кидают как тех баранов - нужно биться за каждого пленного!
Сябры, смотрите учебное пособие - видео Майдана.
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30.08.2020 22:00 Відповісти
Все знают почему при большом скоплении народа не камильфо совокупляться - советами запарят. Вы поучаете, армяне тоже не отстают! Да справимся мы сами, по своему, кончим одновременно и хана таракану!
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31.08.2020 05:20 Відповісти
Дай вам Бог !
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31.08.2020 12:31 Відповісти
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