Військова техніка на вулицях Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

МВС Білорусі ввела в Мінськ БТР-80 "для посилення заходів безпеки особового складу".

Фотографії та відео, на яких відображені бронетранспортери, опублікувала низка білоруських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Введення техніки підтвердила офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"До Мінська увійшли БТР-80. Це бойова машина, яка використовується для посилення заходів безпеки особового складу на несанкціонованих масових заходах", - заявила Чемоданова.

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При цьому вона відмовилася уточнювати, скільки саме одиниць бронетехніки введено в столицю Білорусі.

У неділю в Мінську відбувається "Марш миру і незалежності". Вулиці білоруської столиці заповнені людьми з біло-червоно-білою символікою, які вимагають провести в країні чесні вибори.

Аналогічні акції відбуваються також в Бресті, Гродно, Гомелі, Могильові та інших містах.

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