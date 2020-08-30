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Білорусь (5972) Мінськ (785) БТР (187)

Військова техніка на вулицях Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

МВС Білорусі ввела в Мінськ БТР-80 "для посилення заходів безпеки особового складу".

Фотографії та відео, на яких відображені бронетранспортери, опублікувала низка  білоруських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Введення техніки підтвердила офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"До Мінська увійшли БТР-80. Це бойова машина, яка використовується для посилення заходів безпеки особового складу на несанкціонованих масових заходах", - заявила Чемоданова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко знову з'явився на публіці з автоматом в руках. ФОТО

При цьому вона відмовилася уточнювати, скільки саме одиниць бронетехніки введено в столицю Білорусі.

У неділю в Мінську відбувається "Марш миру і незалежності". Вулиці білоруської столиці заповнені людьми з біло-червоно-білою символікою, які вимагають провести в країні чесні вибори.

Аналогічні акції відбуваються також в Бресті, Гродно, Гомелі, Могильові та інших містах.

Також дивіться: Протести в Білорусі: "Сашо, виходь, будемо вітати". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Військова техніка на вулицях Мінська 02
Військова техніка на вулицях Мінська 03
Військова техніка на вулицях Мінська 04
Військова техніка на вулицях Мінська 05
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Топ коментарі
+31
Специально для ментов и военных, защищающих хунту
#Лукашенко.

Румыния. Бухарест. Декабрь 1989 г. На фото экипажи бронемашин спецслужбы
"Секуритате" режима Чаушеску. Они открыли огонь по безоружным
протестующим. Люди атаковали их, вытащили экипажи на улицу и тут же казнили ‼Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 5786
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30.08.2020 19:47
+30
Тем быстрее будет его финиш. Напомню:

Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 5863
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30.08.2020 19:30
+24
Чому не пішов? Якраз пішов...
(але БТР одразу відійшов гасити напалм на броні)

Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 4305
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30.08.2020 19:41
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"У вас в кацапстане" ? Ну тогда у тебя все еще впереди . Будешь крайне разочарован .
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30.08.2020 23:41 Відповісти
Судя по твоим глупым вопросам и заблуждениям касательно Украины о том что наша патриотичная армия способна пойти против народа ты кацап на все 100 процентов Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 8680
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30.08.2020 23:43 Відповісти
называешь меня кацапом а сам хочешь президентом Лукашенко ? ты весь майдан просидел на диване перед телевизором , а на выборах голосовал за "Життя" ?
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31.08.2020 00:41 Відповісти
Я был на майдане в 2004м во время оранжевой революции и в АТО 2015-2016гг! кацап иди лесом! не пиши под моими комментариями Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 8637
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31.08.2020 00:47 Відповісти
Людям явно нужны РПГ-22 и РПГ-26
С военной техникой надо бороться цивилизованно, а не какими то там "коктейлями"!
Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 840
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30.08.2020 19:31 Відповісти
Видел сегодня как они пёрли по кольцевой.
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30.08.2020 19:31 Відповісти
Видел?
И даже свою тыкву под колёса не бросил?
Боец.... Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 8747
Вы делаете это вместе! Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 8747
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30.08.2020 20:26 Відповісти
В той теме так тупо слился а тут пригорает Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 7591
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30.08.2020 20:36 Відповісти
Пригорает у тебя в любой теме.
А у меня всегда по теме. Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5019
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30.08.2020 20:39 Відповісти
Как ты там писал? Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 1166
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 3952 My New Comment
Отвечу в теме про добровольцев.
Пиши по теме Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 2090
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30.08.2020 20:43 Відповісти
См. выше.
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30.08.2020 20:58 Відповісти
Слив засчитан Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 3789
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30.08.2020 21:11 Відповісти
павлик, как там Херсонщина поживает?
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30.08.2020 21:47 Відповісти
автопробег за Лукашенка?!
все диктаторы умирают в мучительном страхе и в луже мочи!
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30.08.2020 19:32 Відповісти
На хвото явно не бтр80098
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30.08.2020 19:33 Відповісти
Снігу ще нема, а вони вже техніку вигнали вулиці від снігу чистити.
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30.08.2020 19:33 Відповісти
Беларусь уникальная страна - страна где армия не с народом..
таких стран в Истории можно пересчитать по пальцам..
такую армию, которая под совковым страхом готова давить свой народ легко победить..
будут сдаваться в плен тысячами...
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30.08.2020 19:33 Відповісти
Ольге Чемодановой, совковому МВД вместе с колхозным Дуче Лукашеску:

"Чемодан, Вокзал, Россия !"
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30.08.2020 21:07 Відповісти
Сябры,асфальт не жалко?
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30.08.2020 19:34 Відповісти
Украинцы поделяться секретом как БТРы поджигать,вы только не стесняйтесь,спрашивайте!
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30.08.2020 19:36 Відповісти
бтры вы не поджигали . полицейский броневик это другое .
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30.08.2020 19:51 Відповісти
Именно БТР и именно за секунды. И не без оружия, как некоторые тут волают.
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30.08.2020 19:59 Відповісти
Именно БТР.
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30.08.2020 20:16 Відповісти
Власне він. Ще не підгорілий. БТР. На ньому - беркути.
А на броневику має бути Членін )))0))0)))

Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 6821
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30.08.2020 21:03 Відповісти
То как? Задовго мовчите. Для лєтописца Майдана дивно. Нє?
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30.08.2020 22:12 Відповісти
Несколько десятков БМП-2 не посчитали ? Целая колонна вошла в Минск , напоминает ГКЧП.
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30.08.2020 19:36 Відповісти
Не напоминает, а оно и есть.
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30.08.2020 19:59 Відповісти
Сябри,побільше квітів! Закидайте БТРи квітами! Ну і нехай жіночки скажуть механікам-водіям,що їм ніхто не дасть...
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30.08.2020 19:36 Відповісти
Навпаки дати треба.
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30.08.2020 19:38 Відповісти
Навпаки їх і так будуть мати у відділках.
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30.08.2020 20:59 Відповісти
Парад вживую все-таки лучше парад-удаленка в Украине... Уверен, не дрогнет рука комиссара, лука вам не фуфло овочевое и не рошен ожиревший, и не чмо ботоксное ну и не ровня 73%-й сопле квартальной. Лука иди в Украину, вали это сраное болото зажравшееся, хоть повеселишь...а потом назад в Бульбандию...
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30.08.2020 19:42 Відповісти
Это же какая должна быть народная любовь, что бы Лукашенко приходилось прятаться от нее за трехметровыми ограждениями, бронетранспортерами и когортами ментуриконов!
Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 8475
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30.08.2020 19:44 Відповісти
PS
Если страна перестанет работать, то ментуриконы без зарплаты и разбежаться могут...
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30.08.2020 19:45 Відповісти
Х#йло с радостью им даст работу. за пенсию правда гарантий нет - скорее всего не доживут, отрабатывая.
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30.08.2020 23:42 Відповісти
Специально для ментов и военных, защищающих хунту
#Лукашенко.

Румыния. Бухарест. Декабрь 1989 г. На фото экипажи бронемашин спецслужбы
"Секуритате" режима Чаушеску. Они открыли огонь по безоружным
протестующим. Люди атаковали их, вытащили экипажи на улицу и тут же казнили ‼Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 5786
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30.08.2020 19:47 Відповісти
в Румынии централизованно гражданам стали раздавать оружие перед революцией . в правительстве верховные чиновники приняли решение сместить чаушеску .
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30.08.2020 19:53 Відповісти
В Румынии военные перешли на сторону людей а спецлужбы на стороне Чаушеску. .Когда его споймали его по быстрому судили и растреляли а тот же час ...А он на суде не верил что происходит так был упорот властью
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30.08.2020 19:59 Відповісти
Чаушеску был румынским Сталиным. Его расстреляли не за то что он был диктатором. Суд обвинил его в убийстве 60 тыс румын.
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31.08.2020 00:04 Відповісти
оно конечно хорошо ежели би беларуси Луку вздернули, да только они того не сделают
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30.08.2020 21:12 Відповісти
Для быдла чужие примеры не аргумент!
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30.08.2020 21:37 Відповісти
Военная техника на улицах Минска - Цензор.НЕТ 3516
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30.08.2020 19:48 Відповісти
Так его отчим заделал. Бывает.
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30.08.2020 20:40 Відповісти
Як символічно...Проспект переможців.....свого народу??
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30.08.2020 19:55 Відповісти
Был в Минске...Чистота,порядок на улицах - лепота.....
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30.08.2020 20:03 Відповісти
В уонцлагере Аушвиц тоже чистота была.И даже работа.
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30.08.2020 20:06 Відповісти
Ну а чё не остался там, в лепоте и порядке?
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30.08.2020 20:14 Відповісти


ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙

Опа))) я такое в Донецке видел

Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5343
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30.08.2020 20:11 Відповісти
забалоненые номера... паходу коробочки превратили в ихтамнетов..
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30.08.2020 20:25 Відповісти
Замазані знаки і номери - точно з рахи пригнали або з рашковских воєн.баз, як в Криму 14р.
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30.08.2020 20:49 Відповісти
Интересно, чемоданова - настоящая фамилия, или какая-то мусорская издевка?
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30.08.2020 20:34 Відповісти
Да, номера на бтрах замалеваны... на улицах зеоеные человечки.. видно братушки уже подтянулись))) "Революции" фсе...
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30.08.2020 20:39 Відповісти
Ну і скільки цей психічно хворий гауляйтер лукашенко зможе на багнетах висидіти? Як мені відомо від білоруських родичів, народ там налаштований на довготривалу боротьбу, але мирними методами. Поки їх вбивати не почали масово. Гауляйтеру одна дорога: чемодан-аеропорт-ростов.
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30.08.2020 20:39 Відповісти
Это, если дождя не будет, а если будет, дрыснут все за 5 минут, как сегодня.
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30.08.2020 20:43 Відповісти
Белорусы, прекращайте протестные песни и танцы - вы не индийское кино снимаете....Лукашенка готовится к гражданской войне с несогласными... Готовьте коктейли, раздобывайте оружие....Шуточки с единичными зверствами и убийствами закончились.... Фюрер готов убивать массово.... За вас не заступится никто - вмешательство во внутренние дела....
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30.08.2020 20:43 Відповісти
Если будет так, то хутин введет войска в Беларусь и заберет некоторую часть территории. Вам ЭТО надо?
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31.08.2020 00:07 Відповісти
а що НАТА в Мінську вже на силовиків нападає, чи жінки їм загрожують?
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30.08.2020 20:48 Відповісти
НАТЕ девки дадуть, а слабовикам не дадуть!
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30.08.2020 20:52 Відповісти
Повинно бути так - Китай. Пекин. 4 июня 1989 года. Пылающий БТР. (Tommy Cheng/AFP/Getty Images)
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 3533
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30.08.2020 20:58 Відповісти
https://youtu.be/-B3ng65rQd4
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30.08.2020 21:00 Відповісти
потом вышли танки и передавили всех .
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30.08.2020 22:45 Відповісти
У нас було так -
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5724
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30.08.2020 21:04 Відповісти
у них так не будет
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30.08.2020 21:07 Відповісти
А вертолёт или штурмовик сможете так поджечь? Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 9757
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30.08.2020 22:45 Відповісти
А он ведь их применит, если припрёт. Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 3621
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30.08.2020 22:46 Відповісти
Надо будет даже твою сраку сможем поджечь.Хоия она пылает от одной мысли об этом.
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31.08.2020 14:59 Відповісти
А ты, кацап и не узнаешь, пока не попробуешь... Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 2570 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 2570
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30.08.2020 23:33 Відповісти
но коленах стоят і бунтуют, ведь знают что бунтуют, а стоят! )))))))))
мокші то є раби - забий.
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30.08.2020 23:57 Відповісти
А атфака делать низколетящий. Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 7816 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5827 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5827
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30.08.2020 23:51 Відповісти
У вас має бути так -
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 6479
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30.08.2020 21:13 Відповісти
ще й так було б непогано -
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 4141
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30.08.2020 21:19 Відповісти
Якщо буде так, то хутін введе війська в Біларусь і забере деяку частину території. Вам ЦЕ треба?
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30.08.2020 22:38 Відповісти
за свою свободу надо бороться, а не прикрываться "а то путін нападе".
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31.08.2020 00:47 Відповісти
луке не дають спокою площа Тяньаньмень... і москва 1991-коли також людей душили танками...?!
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30.08.2020 21:30 Відповісти
Си цзяпыня на очереди, не ссыте таварисч. Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 958 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 958 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 958
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30.08.2020 23:52 Відповісти
думаю путя первее будя... Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 4051
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31.08.2020 00:04 Відповісти
А во время ГКЧП была водочка срочникам..очень много водочки от народа в безалкогольный период...
При этом во время прессконференции ГКЧП гкчеписты были пьяные в хлам (особенно алкаш Янаев), журналюги которые пришли вопросы задавать были пьяные в хлам Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 6006, прессконференция была веселой повеселее квартал 95, журналюги прикалывались и задавали вопросы, а те давали пьяные ответы...
Военные получали противоречивые приказы, в том числе там была и моя (то время полк)...
Сначала защищать ГКЧП, потом выступать против ГКЧП...а что делать конкретно никто не знал...водку подносили ящиками (говорят что рекетиры)...
А потом два балбеса решили поджечь беху на выезде из тоннеля..их застреллил комбат... им присвоили героя рашки...
Ну а далее 21 числа милллион людей вышли на демонстрацию (такого в ссср еще никто не видел)...а потом.....ну все знаем, что стало потом...
Еще один один знакомый прапор, служил срочку на лубянке и был свидетелем как валили памятник дзержинскому...все кгбисты стояли возле окон, у кого были фотоаппараты фоткали и говорили "живем в историческую эпоху" и тоже никто не знал что делать, и что будет дальше......
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30.08.2020 21:35 Відповісти
И еще один момент...в те дни никто не глушил "голоса"...все глушильшики (относились они к связи ВВС докуметально, а на самом деле КГБ) сами сидели с открытым ртом и слушали то что они должны были глушить... Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 4906
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30.08.2020 21:50 Відповісти
Да протолерасили щас бы жили как у камунисме без камунаглистов, Хароший камунаглист када на сквазняке раскачиваицца. Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5555 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5555 Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5555
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30.08.2020 23:55 Відповісти
БМП на улицах Минска ? Писец хваленому беларускому асфальту .
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30.08.2020 21:50 Відповісти
Ну ясное дело, убийцы из НАТО уже телепортировались из военных баз в Европе, прямиком в центр Минска!
И доблестные "ихтамнеты" уже готовятся к отражению агрессии.
PS
Судя по тому, как часто кацапы закрашивают номера на своей технике, им было бы проще таблички завести с номером или LED панели, как в автобусах.
Экономия очевидна!
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 5077
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30.08.2020 21:59 Відповісти
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 1238
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30.08.2020 22:22 Відповісти
и шо, Саша испугался и убежал?
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31.08.2020 00:48 Відповісти
Это все происки Корпорации Амбрелла. Вот ее секретные адепты:
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 1293
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30.08.2020 22:24 Відповісти
Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 6096 а може вони і бронетехніку будуть обнімати та цілувати ?

Поки їхні мужі не озвіріють ...
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31.08.2020 13:03 Відповісти
Они уже отряду мордоровцев отсоснули - видно же какие довольные!
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31.08.2020 14:58 Відповісти
ОКУПАЦІЯ БЕЛОРУСІ ПОЧАЛАСЬ Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 9017
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30.08.2020 23:10 Відповісти
Потрясающе
Материал про военную технику на улицах Минска
И всю первую страницу какие-то два троля общаются про ливию
Они, шо специально тему замаливают ?

На теме ведь надо обсуждать проблему военной техники в мирном городе ПОСЛЕ ВЫБОРОВ!!!
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30.08.2020 23:22 Відповісти
бульбаши з кацапами вже волають:
- "А от в киеве на украине нє било ваеннай техники і танкав" !! паєтому там удался переворот! А за батькай пашла АРМИЯ!!!! карл......!

пояснюю для дебілів - в білорусі як і на мокшандії - диктатура, тобто армія не з народом.

буде або багато крові, або будуть далі круги наматувать з словами пазор пазор
схиляюсь до другого.
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30.08.2020 23:54 Відповісти
БТР в ход пошли уже... Совсем **...лся Батька Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 8265
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31.08.2020 01:13 Відповісти
Нужно признать, что белорусы проиграли. Видимо мало запустили воздушных шариков против режима Луки. Трусоватый народ, таким его Лука воспитал за 26 лет. Кстати, покрышка БелАЗА горит в 5,7 раз дольше чем покрышка Жигулей.
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31.08.2020 06:30 Відповісти
Белорусы, Вас спасет хороший снайпер.
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31.08.2020 10:01 Відповісти
Правильно, винтарь Пашинского в студию Військова техніка на вулицях Мінська - Цензор.НЕТ 2855
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31.08.2020 10:37 Відповісти
шоп такое испепелить минимум 3 сердечка нужно
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31.08.2020 10:49 Відповісти
Чемоданова- Вокзал - Раїся.
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31.08.2020 14:47 Відповісти
В Білорусі буде щось на кшталт КНДР якщо білоруси програють війну за демократію.
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01.09.2020 08:23 Відповісти
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