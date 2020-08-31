УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16039 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниЗа кордоном Агресія Росії проти України
5 438 54
війна (56913) історія (1046) Донбас (21703)

"Історія Русі. Війна на сході України", - вийшла книга про події на Донбасі іспанською мовою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У книгарні Іспанії надійшла книга "Історія Русі. Війна на сході України" - іспаномовне видання про те, що відбувається на сході України. Її автор - іспанський журналіст Археміно Барро, що проживає в США.

До глибокого занурення в світ американської політики він довгий час цікавився подіями на пострадянських територіях, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Зокрема, не раз бував ву Білорусі.

В 2013-му Барро приїхав до Нью-Йорка, аби в Інституті Гарімана Колумбійського університету описати свої білоруські дослідження.

"В Колумбійському університеті я зустрів багато українців, почав розпитувати у них про Україну, відвідувати їхні заняття та виступи, і так я був залученій у ситуацію в Україні", - згадує журналіст і письменник.

За свої матеріали про Білорусь Барро отримав престижну журналістську нагороду. ЇЇ вручення відбувалося в березні 2014 року у Варшаві.

Спостерігаючи за подіями в Криму, Барро вирішив витратити гроші, які отримав як нагороду, на поїздку в Україну.

"Я намагався зібрати якомога більше точок зору: шахтарі, активісти, студенти, праві, ліві, проукраїнські, проросійські, Так я отримав той матеріал, і намагаюся зрозуміти цю прекрасну та складну країну", - продовжує автор.

Барро провів в Україні чотири місяці. Всі перипетії, події та інтерв'ю лягли в основу його книги. Розповідь починається з жовтня 2013 року, коли українці все ще сподівалися, що Віктор Янукович підпише договір про асоціацію з Європейським союзом. Закінчується - трагедією літака МН17, збитого російським БУКом в небі над Донбасом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Каким-то испанцам Украина больше нужна чем некоторым из нас.... сумно ***..
показати весь коментар
30.08.2020 23:24
+7
Не преувеличивай Игорь, это всего лишь кажется как говорится своё не импорт , набери в гугл сколько у нас на эту тему пишутб да один только Виталий Портников чего стоит,его слушаешь и открываешь очень много нового и в том числе полезного исторического материала
показати весь коментар
30.08.2020 23:36
+5
Я в Дании с 1992 года, и скажу в двух словах , что пока нарид не поменяет свой менталитет с дебильного быдлячого совдеповского на человеческий и не станет народом честным , справедливым то ничего не измениться. С совдеповским менталитетом вы в матрице .
показати весь коментар
31.08.2020 00:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Каким-то испанцам Украина больше нужна чем некоторым из нас.... сумно ***..
показати весь коментар
30.08.2020 23:24 Відповісти
Не преувеличивай Игорь, это всего лишь кажется как говорится своё не импорт , набери в гугл сколько у нас на эту тему пишутб да один только Виталий Портников чего стоит,его слушаешь и открываешь очень много нового и в том числе полезного исторического материала
показати весь коментар
30.08.2020 23:36 Відповісти
Может и так... Но почему молчит народ!? еще ведь два-три шага "власти" - и Мы останемся без Украины !!!
показати весь коментар
30.08.2020 23:47 Відповісти
Не останемся ,в 14 не остались не имея практически армии , сейчас тем более ,***** и его приближённые свифта боятся как огня саранча , поэтому не всё так просто на этой планете в своё время запад успешно у совка отбил страны СЭВ и разрушил союз, так что посмотрим как далее
показати весь коментар
30.08.2020 23:56 Відповісти
В Україні на счастя немає жорсткого мовного, релігійного чи регіонального розколу. Є поділ між тими, хто готовий брати на себе відповідальність за Країну і тими, кому «какая разніца».(с)
показати весь коментар
31.08.2020 00:05 Відповісти
Я в Дании с 1992 года, и скажу в двух словах , что пока нарид не поменяет свой менталитет с дебильного быдлячого совдеповского на человеческий и не станет народом честным , справедливым то ничего не измениться. С совдеповским менталитетом вы в матрице .
показати весь коментар
31.08.2020 00:31 Відповісти
Я хочу чтобы в Украине президентом стал европейский человек с человеческим менталитетом , это может быть и украинец который родиться в Европе или Канада , США . Но украинцы из за совдеповского менталитета за него голосовать не будут . Так что снова грабли и матрица
показати весь коментар
31.08.2020 00:41 Відповісти
Проблема с Ющенко и порошенко , за не лоха и дважды не судимого вообще нет смысла говорить , в их отсутствия понимайте Европейского менталитете
показати весь коментар
31.08.2020 00:45 Відповісти
Это просто опечатка
показати весь коментар
31.08.2020 00:53 Відповісти
Если взять Ющенко , то он бы был очень хорошим президентом например с такими людьми как датчане . У нас народ такой ещё .....
показати весь коментар
31.08.2020 00:58 Відповісти
В Украине все так запущено , что это просто жесть .
показати весь коментар
31.08.2020 01:01 Відповісти
Нет в Украине строительства , от слова совсем . Есть халтура , а строительства нет . Дорог никто не строит , это все ложь . Есть показуха , распил даней , но это вообще не строительство дорог . Так и со всем . Приезжай в Данию , я тебе покажу как дома строчится быстро и качественно . Как все ровно . как все красиво
показати весь коментар
31.08.2020 01:32 Відповісти
🤡🤡🤡🤡
показати весь коментар
31.08.2020 01:39 Відповісти
😂😂😂😂😂 Да, я такой 👻
показати весь коментар
31.08.2020 01:43 Відповісти
Пишите ещё , это очень интересно . 👌🏻
показати весь коментар
31.08.2020 01:45 Відповісти
Он не по своей воле его назначил , а по воле совдеповского нарида
показати весь коментар
31.08.2020 01:34 Відповісти
🐈🐈🐈
показати весь коментар
31.08.2020 01:38 Відповісти
Оставайтесь на проводе , ваше мнение нам очень важно
показати весь коментар
31.08.2020 01:40 Відповісти
А я хочу что бы такие как ты шли далеко и обходили форум 10 дорогой
показати весь коментар
31.08.2020 01:55 Відповісти
Многим в 2019 тоже казалось, что Клоун не может победить на выборах ни-ког-да, и можно "не накручивать себя". Потом многим казалось, что Клоун просто не посмеет переступать "красные линии".
А теперь посмотрите что мы теперь имеем: с террористами напрямую договариваются; воду в Крым уже подавать собрались; армия в полной жопе (оружие не закупается, реформа питания свернута, позиции сданы...); активисты сидят по тюрьмам; в ОП сидят откровенные предатели сливающие инфу Расее....Продолжать?! Или я себя накручиваю?
Я к чему все это?! К тому, что так произошло, потому что: "Каким-то испанцам Украина больше нужна чем некоторым из нас"
показати весь коментар
31.08.2020 09:38 Відповісти
PS Оптимизм это конечно хорошо, если не сидишь на диване расслабив булки!

А Портников молодец, он настоящий украинец, хоть и еврей. Я был бы счастлив, если бы хотя бы треть украинцев были такие как он
показати весь коментар
31.08.2020 09:44 Відповісти
Для когось євробляха дорожча за Україну.
показати весь коментар
31.08.2020 08:17 Відповісти
Что то типа "Украина в огне" Оливера Стоуна.
показати весь коментар
30.08.2020 23:43 Відповісти
До ворогів - ні болі, ні жалю !!! (кацапи - це до вас звертаються Українці !!!)
показати весь коментар
30.08.2020 23:58 Відповісти
Название не плохое...
показати весь коментар
31.08.2020 00:05 Відповісти
А чого не на англійській??
показати весь коментар
31.08.2020 00:29 Відповісти
В Украине вторим языком должен быть английский. Украинцы должны его знать как украинский . Через него украинцы должны узнавать мир и миру показать себя
показати весь коментар
31.08.2020 00:35 Відповісти
Ты по профессии собиратель урожая или живущий на соцеале за счёт граждан Дании , будешь тут ещё рекомендации давать ,а жидок нейлсен "Історія Русі. Війна на сході України", - вийшла книга про події на Донбасі іспанською мовою - Цензор.НЕТ 2399
показати весь коментар
31.08.2020 01:53 Відповісти
В Украине нет народа , есть савдепы с тупим хамским быдляским менталитетом , есть то , что может только разрушать , а не создавать , и потому все в Украине такое , какое есть , дурат самы себя , один одного .
показати весь коментар
31.08.2020 00:52 Відповісти
Ты даже не понимаешь какой ты дурак .

Проблемы в том , что тебе ничего даже нельзя объяснить .
Ты настолько дурак , что даже не понимаешь простих вещей .
показати весь коментар
31.08.2020 01:26 Відповісти
Жуй сено , да не мечи . 🤣🤣🤣
показати весь коментар
31.08.2020 01:36 Відповісти
МЫ их сделали, историю им придумываем - мы их тихонечко где-то и вылечим...
показати весь коментар
31.08.2020 00:47 Відповісти
Кого ?
показати весь коментар
31.08.2020 00:55 Відповісти
испанцев.
показати весь коментар
31.08.2020 00:55 Відповісти
-Історія в державі Русі -Україні вона завжди була циклічна. Одну систему замінювала інша. Й навіть сьогодні поки що в незалежній суверенній європейській Україні сотні українських добровольців, націоналістів.. скніють у тюрмах, а олігархічно-ліберальний промосковський режим як старий так і новий який ще гірший він блокує відродження національної ідеї та розбудову держави Русі - України. Ми українці боремося за свої поневолені етнічні суверенні українські землі, на які вкотре ворожа нам Москва накладає свою хижу лапу ( Крим, Донбас ). Ми боремося за право називатися українцями й молитися Богові в своїй рідній Українській ПЦУ, і своєю рідною мовою. Ми боремося щоб бути разом з братніми європейськими народами в ЄС і НАТО. Та подалі від лютих ворогів окупантів України цієї проклятої московської зарази. Ми боремося - і ми переможемо будь-якого ворога який зазіхнув або ризикне зазіхнути на нашу святу українську землю. Ми Українці і далі завжди будемо до останнього боротися за рідну суверенну Українську державу і незалежно від того що продажні Іуди - ЗЕбіли - капітулянти тимчасово прийшли до вищої влади в Україні. Будемо жорстоко битися проти всіх лютих ворогів, продажних всіх СЛУГ при московських окупантах з 5 кремлівської колони в Україні, які мріють про капітуляцію України, щоб в угоду кремлівським фашистам ...уйла знищити Українську державу.
показати весь коментар
31.08.2020 06:39 Відповісти
 
 