"Історія Русі. Війна на сході України", - вийшла книга про події на Донбасі іспанською мовою. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
У книгарні Іспанії надійшла книга "Історія Русі. Війна на сході України" - іспаномовне видання про те, що відбувається на сході України. Її автор - іспанський журналіст Археміно Барро, що проживає в США.
До глибокого занурення в світ американської політики він довгий час цікавився подіями на пострадянських територіях, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Зокрема, не раз бував ву Білорусі.
В 2013-му Барро приїхав до Нью-Йорка, аби в Інституті Гарімана Колумбійського університету описати свої білоруські дослідження.
"В Колумбійському університеті я зустрів багато українців, почав розпитувати у них про Україну, відвідувати їхні заняття та виступи, і так я був залученій у ситуацію в Україні", - згадує журналіст і письменник.
За свої матеріали про Білорусь Барро отримав престижну журналістську нагороду. ЇЇ вручення відбувалося в березні 2014 року у Варшаві.
Спостерігаючи за подіями в Криму, Барро вирішив витратити гроші, які отримав як нагороду, на поїздку в Україну.
"Я намагався зібрати якомога більше точок зору: шахтарі, активісти, студенти, праві, ліві, проукраїнські, проросійські, Так я отримав той матеріал, і намагаюся зрозуміти цю прекрасну та складну країну", - продовжує автор.
Барро провів в Україні чотири місяці. Всі перипетії, події та інтерв'ю лягли в основу його книги. Розповідь починається з жовтня 2013 року, коли українці все ще сподівалися, що Віктор Янукович підпише договір про асоціацію з Європейським союзом. Закінчується - трагедією літака МН17, збитого російським БУКом в небі над Донбасом.
Будь ласка, зачекайте...
А теперь посмотрите что мы теперь имеем: с террористами напрямую договариваются; воду в Крым уже подавать собрались; армия в полной жопе (оружие не закупается, реформа питания свернута, позиции сданы...); активисты сидят по тюрьмам; в ОП сидят откровенные предатели сливающие инфу Расее....Продолжать?! Или я себя накручиваю?
Я к чему все это?! К тому, что так произошло, потому что: "Каким-то испанцам Украина больше нужна чем некоторым из нас"
А Портников молодец, он настоящий украинец, хоть и еврей. Я был бы счастлив, если бы хотя бы треть украинцев были такие как он
Проблемы в том , что тебе ничего даже нельзя объяснить .
Ты настолько дурак , что даже не понимаешь простих вещей .