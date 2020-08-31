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Білорусь (5972) побиття (847) Лукашенко (2279) Мінськ (785)

Помічник Лукашенка Латишонок про причини силового розгону протестувальників у перші дні після виборів: "Заважали звичайним мешканцям". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Коли більшість учасників акції пішли від Палацу незалежності в Мінську 30 серпня, до решти вийшов помічник Олександра Лукашенка Микола Латишонок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

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Серед іншого, він висловив сумнів, що протестувальників - більшість, а також пояснив, чому дано команду силового розгону 9 серпня.

"Тому що люди побудували барикади. Друге - те, що перекривалися вулиці, і заважали звичайним мешканцям рухатися містом", - сказав Латишонок.

За його словами, більшість громадян Білорусі підтримують Лукашенка, а протести можуть призвести до економічної кризи.

"Більшість на боці президента. Через ваші всі акції - подивіться на курс долара", - сказав Латишонок.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Помощник Лукашенко Латышенок о причинах силового разгона протестующих в первые дни после выборов: "Мешали обычным жителям" - Цензор.НЕТ 6875
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31.08.2020 01:42
+14
что ты брешешь, солдафон тупой...
вы устроили облаву на мирных безоружных людей, незаконно держали в камерах, издевались, ломали руки и ноги, калечили, насиловали, морили голодом и холодом, убивали..
эта лукашенковская кодла - должна ответить трибуналом..
белорусы, не прощайте и не забывайте этого им ..
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31.08.2020 01:55
+12
Из-за ваших всех акций - посмотрите на курс доллара

-------
Дэбил ватноголовый. Лексика, и, судя по всему мировосприятие - на уровне тётки, торгующей яблочками на рынке. Курс доллара на ваши акции ложил с прибором. Как и курс любой другой мировой валюты, если что. Это курс "зайчика" от них лихорадить может.
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31.08.2020 01:47
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Самое смешное, что это так и есть.
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31.08.2020 01:32 Відповісти
Неужели ты дебил?
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31.08.2020 10:15 Відповісти
Мешали таким жителям?
https://twitter.com/i/status/1300094194933956608
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31.08.2020 01:36 Відповісти
Латышенок все за курс доллара переживает Помічник Лукашенка Латишонок про причини силового розгону протестувальників у перші дні після виборів: "Заважали звичайним мешканцям" - Цензор.НЕТ 1460
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31.08.2020 13:16 Відповісти
Хароші у вас протестувальники. Ну це ж не Майдан. На Майдані своїх відбивали і біля РОВД черга з шинами стояла. Особливо дідуся в Оболонському вдбивали.Гарнй дідусь.
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31.08.2020 01:40 Відповісти
Помощник Лукашенко Латышенок о причинах силового разгона протестующих в первые дни после выборов: "Мешали обычным жителям" - Цензор.НЕТ 6875
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31.08.2020 01:42 Відповісти
Из-за ваших всех акций - посмотрите на курс доллара

-------
Дэбил ватноголовый. Лексика, и, судя по всему мировосприятие - на уровне тётки, торгующей яблочками на рынке. Курс доллара на ваши акции ложил с прибором. Как и курс любой другой мировой валюты, если что. Это курс "зайчика" от них лихорадить может.
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31.08.2020 01:47 Відповісти
что ты брешешь, солдафон тупой...
вы устроили облаву на мирных безоружных людей, незаконно держали в камерах, издевались, ломали руки и ноги, калечили, насиловали, морили голодом и холодом, убивали..
эта лукашенковская кодла - должна ответить трибуналом..
белорусы, не прощайте и не забывайте этого им ..
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31.08.2020 01:55 Відповісти
Ну это просто ответ идиота..а протестующие не обычные люди?
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31.08.2020 02:04 Відповісти
Курс доллара? та тут ніхто навіть не знає шо таке Білорусь і де вона знаходиться.....клоун картопляний...)))
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31.08.2020 02:07 Відповісти
Все вірно він сказав.
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31.08.2020 04:21 Відповісти
К этим выступлениям литовско-польская агентура в Беларуси готовилась загодя. А Лукашенко и его команда понадеялись на экзитпол и реальные 80%. И расслабились. Вот и получили то что получили. А надо было вычислить организаторов и изолировать на следующий день, а не хватать тысячи кого-попало
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31.08.2020 04:24 Відповісти
Ти ще про "білополяків" і про "білофіннів" розкажи... Як вони нападали на "мирну Країну Рад"... А литовці - це, взагалі, "монстри в людській подобі", що бажають захопить білоруські болота і створить там бази НАТО...
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31.08.2020 05:36 Відповісти
Оно про то не знает.Только то что в методичке
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31.08.2020 07:32 Відповісти
Беларусы, помните:
- Во-первых, горящие автомобильные покрышки на улицах и площадях прекрасно освещают путь в светлое будущее;
- Во-вторых, в перевёрнутые "автозаки" людей не сажают;
(источник - "Краткая инструкция к технологическим процессам организации "Майдана"...).
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31.08.2020 09:16 Відповісти
Ну так є ж с кого брати приклад.....

"Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратить протесты и беспорядки в городах страны, управляемых демократами, можно только при помощи силы. Об этом в воскресенье, 30 августа, он сообщил на своей странице в Twitter."
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31.08.2020 06:19 Відповісти
Всё по канонам из совковых милицейских протоколов - "нарушали покой и отдых граждан", а вот БТРы для защиты силовиков видать подсказка "95-го квартала".
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31.08.2020 07:06 Відповісти
Типично. Ошельмовать, перевернуть с ног на голову, представить все в выгодном для них свете, включить дурака - это их излюбленная тактика. Чего только стоят его слова о том, что человека застрелили на омоновцы, а снайперы-провокаторы сидевшие на крышах близлежащих домов. Ну а про пять на одного я вообще молчу...
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31.08.2020 07:42 Відповісти
ага, как говорил один Витя Ростовский "Козлы которые мешают нам жить"
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31.08.2020 08:30 Відповісти
А гигант Зелебородько Оманский - "Не путайтесь под ногами!"
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31.08.2020 14:25 Відповісти
Всех мешающих в концлагеря, оставить пару тысяч немешающих, вот жизнь начнётся! 😁😁
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31.08.2020 09:02 Відповісти
"Дело в том, что, если нам нужно покупать по импорту, нам нужно больше рублей, чтобы конвертировать в доллары и евро и купить. Но когда мы продаем единицу товара за доллар или евро, то теперь у нас получается больше рублей"
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31.08.2020 09:47 Відповісти
"Мешали обычным жителям...... СТАВИТЬ ЁЛКУ!
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31.08.2020 09:50 Відповісти
Мусор он и в Африке мусор
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31.08.2020 10:40 Відповісти
Специально для ментов и военных, защищающих хунту ЛукашенкоПомічник Лукашенка Латишонок про причини силового розгону протестувальників у перші дні після виборів: "Заважали звичайним мешканцям" - Цензор.НЕТ 7262. Румыния. Бухарест. Декабрь 1989 г. На фото экипажи бронемашин спецслужбы "Секуритате" режима Чаушеску. Они открыли огонь по безоружным протестующим. Люди атаковали их, вытащили экипажи на улицу и тут же казнили

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31.08.2020 10:40 Відповісти
Лол .... какой смысл протестующим разговаривать с теми кто слепо верит в легитимность Лукашенка ??)))
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31.08.2020 11:10 Відповісти
лукашесковская 3,14...ДАРАСИНА, гореть вам ***** всем вы аду.
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31.08.2020 12:03 Відповісти
лука - тупой колхозный чорт.
Написал бы 55% вместо 80 и сидел бы себе королем.
А так - решил шоб окончательно и бесповоротно и получил Помічник Лукашенка Латишонок про причини силового розгону протестувальників у перші дні після виборів: "Заважали звичайним мешканцям" - Цензор.НЕТ 3901
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31.08.2020 12:17 Відповісти
Яка економічна криза, якщо Лкавого підтримує більшість? Наприклад: якщо в Україні забастує ЛГБТ то, рядчи хтось це відчує. А ось там де бастує більшість може і криза трапитися.
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01.09.2020 09:31 Відповісти
 
 