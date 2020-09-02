Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
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Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 861,2 тис. осіб, інфіковано 25,9 млн. За добу померли 5,8 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА
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Конец брифинга.