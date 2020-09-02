Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 861,2 тис. осіб, інфіковано 25,9 млн. За добу померли 5,8 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА