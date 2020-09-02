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Зеленський (17522) Одеса (4018) Філімонов Олег (3)

Зеленський привітав Одесу з Днем міста, опублікувавши спільне відео з Філімоновим. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський привітав Одесу з днем ​​міста і поділився відео з кандидатом у мери Одеси гумористом Олегом Філімоновим.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео президент опублікував у своєму Telegram.

"В Одесі завжди тепло і красиво, це місто розумних і талановитих людей, куди завжди повертаєшся, як додому. З днем ​​народження, наша перлино біля моря!" - написав Зеленський.

На відео Зеленський привітав Одесу "з днем ​​народження".

"Я знаю, що мене завжди запрошують до Одеси. Ви знаєте, цьогоріч я не зможу бути 2 вересня. Але я знаю, що буде Олег, точно, сподіваюся", - сказав президент.

"Я хочу привітати з днем ​​народження Одеси ... Ми хочемо міняти Україну, ми хочемо міняти Одесу. Але в жодному разі не змінювати людей, внутрішню красу цих людей і не втратити колорит Одеси", - додав він.

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Нагадаємо, Олег Філімонов став кандидатом на пост міського голови Одеси від "Слуги народу".

Зазначимо, що 2 вересня 2020 року Одеса святкує 226-ту річницю з дня заснування міста.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+77
два дебила...
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02.09.2020 09:46
+54
Клоунада продовжується...
Зеленский поздравил Одессу с Днем города, опубликовав совместное видео с Филимоновым - Цензор.НЕТ 1455
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02.09.2020 09:52
+36
Зеленский поздравил Одессу с Днем города, опубликовав совместное видео с Филимоновым - Цензор.НЕТ 9638
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02.09.2020 09:50
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Есть один плюс, Не был замечен сидящим в мокрых штанах на лавочке в парке.
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02.09.2020 16:18 Відповісти
Сухі штани це необхідно, але ще, далеко не достатньо.
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03.09.2020 15:02 Відповісти
пистец!.. клоуны окружают!
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02.09.2020 14:24 Відповісти
Еще один клоун, боюсь в Ростове мест не хватит.
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02.09.2020 14:42 Відповісти
Одесский анекдот:

Заходят Зеленский с Филимоновым в аптеку в Одессе, Зеленский говорит: "Два гандона!", фармацевт отвечает: "Я вижу, заказывать что-то будете?"
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02.09.2020 15:04 Відповісти
Жиды своих подтягивают)))
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02.09.2020 15:06 Відповісти
шоу клоунов продолжается
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02.09.2020 15:08 Відповісти
Порох ПОВЕРНИСЯ!!!
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02.09.2020 15:19 Відповісти
В Луганске всегда тепло и красиво, это город умных и талантливых людей, куда всегда возвращаешься, как домой...
В Донецке всегда тепло и красиво, это город умных и талантливых людей, куда всегда возвращаешься, как домой...Источник: https://censor.net/ru/v3217129..Источник: https://censor.net/ru/v3217129
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02.09.2020 15:19 Відповісти
Пару анекдотов спасут и экономику и Украину
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02.09.2020 22:40 Відповісти
Помню воротаря Филимонова ))).
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02.09.2020 23:28 Відповісти
молодцы, правильно.
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03.09.2020 06:54 Відповісти
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