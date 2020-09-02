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Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечує, що почав збирати підписи за виключення з фракції Гео Лероса після дзвінка президента.

Про це він розповів журналістам перед початком засідання ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це неправда... У нас була з Гео Леросом негласна домовленість. Він член нашої фракції, у нього був особистий конфлікт з очільником ОП. Ми до цього як фракція ставились абсолютно нейтрально: пів року він виступав, робив заяви. Все, що б він не робив, ми до цього ставилися нейтрально. Але коли ти перебуваєш у партії президента і починаєш вже чіпати президента і казати, що він мені не подобається, я критикую його програму, дії, це нормальний процес, якщо людина скаже, що їй тут не подобається бути, і я піду до іншої партії. Тому ми йому фактично допомогли не втратити мандат, нехай залишається позафракційним", - сказав Арахамія.

За словами нардепа, він мав розмову із Леросом перед його виступом.

"Він не самостійно ці тексти пише. Знаю хто, але не буду казати. Я до нього підійшов і сказав, що у мене є інформація, що сьогодні ти перейдеш червону лінію і будеш вже казати на президента. Ти ж розумієш наслідки? Він мені сказав, що так", - розповідає Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос: Ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+73
Если человек говорит честно и то что реально все видят, то будут последствия. Зеленский все.... Можно на нем ставить крест.
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02.09.2020 11:25
+57
Арахамия об исключении Лероса: Я его предупреждал, что если он перейдет "красную линию" и будет говорить на президента, то будут последствия - Цензор.НЕТ 4806
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02.09.2020 11:32
+51
Вот где у зеленых красные линии пролегают. А не в вопросах суверенитета
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02.09.2020 11:26
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А, що, при Порошенко не виключали з фракції депутатів, які йшли в розріз з "лінією партії"? Таке ж саме лайно.
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02.09.2020 12:23 Відповісти
зелупень фывафы фываф, то кого там исключали с ПП? давай прогундось нам фамилии
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02.09.2020 13:24 Відповісти
вошь, ну ведь земразь по твоему лучше чем порошенко?
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02.09.2020 21:01 Відповісти
Арахамия, ты сам уже за той красной линией вместе с остальными "Свиньями народа"...
Но ничего... вам за все прийдется ответить рано или поздно...
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02.09.2020 12:04 Відповісти
Скажіть тупій абрахамії , що в нас зараз немає президента .
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02.09.2020 12:05 Відповісти
Можна сказати помилка народу (виборців). Народ також має право на помилку.
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02.09.2020 18:18 Відповісти
Більшу(кращу) частину свого життя довелося прожити в смердючому совку . Тому , коли Україна стала незалежною з'явилася надія на нормальне , Європейське , цивілізоване життя , хоча б для дітей та онуків . Але те , що Ви називаєте "народ" (насправді це насєлєніє)постійно "помиляється" . І півтора роки тому вони таке вчудили , що перевершили самі себе . А при чому тут справжній Український Народ ? Чому ми повинні страждати завдяки ватним совкам-зебілам ?
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02.09.2020 18:59 Відповісти
Тому і страждаємо, що на виборах присутніх більше "насєлєнія" чим справжнього народу. Царизм і той смердючий совок приклали багато зусиль щоб народ став "насєлєнієм".
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02.09.2020 19:35 Відповісти
"Арахамия об исключении Лероса: Я его предупреждал, что если он перейдет "красную линию" и будет говорить на президента, то будут последствия." - ещё Израиль предупреди, там тоже правду говорят про Зеленского - Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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02.09.2020 12:05 Відповісти
Зеленського треба з усім його кодлом гнати геть з України.
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02.09.2020 12:05 Відповісти
Это равносильно, что щуку в речке утопить. Пусть сначала ответят за содеянное.
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02.09.2020 12:09 Відповісти
вот такая она-зеленая справедливость
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02.09.2020 12:06 Відповісти
О вислюке шморкле нельзя говорить правду? А прейдется.
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02.09.2020 12:09 Відповісти
Депутат Лерос был очень деликатен в своей критике президента. И за это сразу выгнать из фракции?! Это уже какая-то диктатура. Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 2437
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02.09.2020 12:11 Відповісти
Лєрос Зєлю взагалі не критикував. Але те, що він сказав про його голову ОП, робить з Зєлі, або дебіла, або такого самого шпигуна, як і Єрмак.
____________
Дурень не запідозрить, а розумний все зрозуміє
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02.09.2020 12:19 Відповісти
обезьяна с вечного бодуна
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02.09.2020 12:15 Відповісти
ЗНХ ПНХ !
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02.09.2020 12:18 Відповісти
ЗЕгОВНО бурлит
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02.09.2020 12:19 Відповісти
Вот оно так оказывается.
На "самого народного президента" говорить нельзя.

ЗЕ окончательно превратился в *****.
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02.09.2020 12:34 Відповісти
і що ж це за "червона лінія" у квартальної зеленошмарклевої слугоуродівської мерзоти?
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02.09.2020 12:39 Відповісти
Мабуть резинка від трусів.
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02.09.2020 19:36 Відповісти
Арахамия похож на грязного, черного, небритого сперматозоида..
Один из зеленой кунсткамеры.
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02.09.2020 12:41 Відповісти
Как вам такие "демократичные" методы? А, "дорогеньки"?
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02.09.2020 12:43 Відповісти
У зебилов как на воровской сходке круговая порука себе подобных преступников.Если по вагнеровцам подтвердится измена красные линии араХАМии не помогут.
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02.09.2020 12:48 Відповісти
Оказывается зе святая корова , и трогать его зась.
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02.09.2020 12:50 Відповісти
Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 5670
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02.09.2020 12:55 Відповісти
Если человек будет честно о ПреЗЕдент, то агрохимия затравит его дустом.
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02.09.2020 12:58 Відповісти
Господи, ну й пики в цих слуг народу, одна другої ліпше. Несила бачити.
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02.09.2020 13:01 Відповісти
Та ладно! Пики -- то такое, нам с ними не спать. А вот то, что у них ума нет -- это уже проблема для нас.
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02.09.2020 13:14 Відповісти
Зекэшбэк

Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 3986

Так, при Порошенко теж були критики Порошенко у фракції БПП.
Ми знаємо принаймні двох - лещенко і наєм.
Критикували, знаходили «корупцію», виводили на чисту воду «схеми».

Але в порівнянні з тим, що вчора оприлюднив Лерос - Єрмак співробітник ГРУ на хвилиночку в офісі президента! Кришування спирту, контрабанди і наркотрафіку другом президента і головою СБУ! - поряд з цим увесь компромат на Порошенка виглядає, як дитячий лепіт.

Ви тільки уявіть, що б було, якби ТАКЕ розказали про Порошенка - хоча і Порошенко не святий, але просто в порівнянні.
При цьому - ані лещенка, ані наєма з фракції за півгодини не виключали - самі вийшли за тиждень до позачергових виборів.
Ані лещенку ані наєму не спалили жодної автівки.
І лещенко і наєм отримали свої тридцять і більше *********** «за службу» від влади злодїїв, яких вони до влади привели.
От і порівнюйте.

При владі відвертий кримінал і такого лайна жоден в Україні ще не бачив.

А всім цим «леді і джентльменам», які сьогодні перелякано підписались за виключення Лероса - жерти це лайно лопатами.
Разом з улюбленим «президентом», ігорвалерічем і їх друзями з 90-х.
Sergii Iesipov
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02.09.2020 13:03 Відповісти
Конечно, критиковать Зе нельзя! Он же Бог, или как минимум полу-Бог! Реинкарнация Христа, Буды и Моиссея! Сам он в свое время "справедливо бичевал" пороки нашего общества с тв экранов, указывая на схожесть поведения нашей страны в эпоху президенства Бариги с проститукой. Но его критиковать нельзя! И да!! ЕМУ НЕ СТЫДНО!!!
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02.09.2020 13:12 Відповісти
О, лепят украинского Навального) Сначала кипятком писял за партию за родину, а теперь решил всех изобличить вдруг резко так. Ну-ну. Судя по всему кураторы бубочки поняли что игнорировать рейтиговое пике уже нет никакой мочи и выборы будут слиты сначала местные, а потом президентские и парламентские. Настало время раскладывать яйца по разным кошикам снова. Вангую, скоро его арестуют, потом соберут митинг в поддержку под кпз, жиденький такой, но соберут. Потом он запилит свою партию, попутно бегая по ТВ шоу в том числе на 112, с солидными вливаниями все тех же олигархов. В общем будет отгрызать куски у рыгов и пети, ну и попутно собирать протестный электорат кому нужны очередные "новые" лица. Чем не новое лицо, да еще и с экзотической фамилией)
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02.09.2020 13:13 Відповісти
«....если он перейдет «красную линию» и будет говорить на президента, то будут последствия»(с)
----------------
Какое оно примитивное....впрочем как и вся «партия»..........🤢
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02.09.2020 13:14 Відповісти
Кстати даже дети знают/понимают, что любая критика нужна/полезна=>можно видеть свои «минусы» и делать нужные выводы......
А здесь, блин.......даже с детским садом не сравнишь.......☹️
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02.09.2020 13:48 Відповісти
о как....ослик святой !!!
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02.09.2020 13:21 Відповісти
Ким Чен Зе и кимчензешники рукожопые...
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02.09.2020 13:24 Відповісти
Президент-священная корова.
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02.09.2020 13:44 Відповісти
Вот сколько надо ещё терпения , сколько выдержим??? Неужели все 4 года до конца???? Это просто издец , что во власти, кто у власти...
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02.09.2020 13:49 Відповісти
Вы посмотрите на фейс его лица врун хапуга жополиз лицо шарикова не обремененное интеллектом да и почти вся партия такая СН даже слово партия им не подходит сборище хапуг балганщики
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02.09.2020 13:50 Відповісти
О хлопці, та ви помаленьку скочуєтесь до "пацанчиків чьотких",які також "порожняк не гнали".Та це і не дивно, бо вся оця шобла,була підібрана на хвилі бліц-крігу каломойським і мертвечуком. Пів на пів.
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02.09.2020 13:51 Відповісти
ЗЕленая банда при власти ничем не отличается от шоколадной
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02.09.2020 13:53 Відповісти
Та ні! Тобі шоколад не подобається, бо ти привик жрати гімно.
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02.09.2020 13:59 Відповісти
у шоколадного много наворованного бабла - чтобы купить себе шестерок
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02.09.2020 14:15 Відповісти
Тебя бы не купил, ты дешовка, а не шестерка
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02.09.2020 16:08 Відповісти
Эта мартышка вторая из окна выпадет. Очень скоро, когда народ начнёт этих чудаков, нарисовавшихся из ниоткуда, выбрасывать из окон их кабинетов.
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02.09.2020 14:00 Відповісти
Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 2173
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02.09.2020 14:03 Відповісти
когда вы нажретесь?еще ни одного не разорвало.а жалко.
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02.09.2020 14:10 Відповісти
он перейдет "красную линию" и будет говорить на президента.... Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 8434
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02.09.2020 14:12 Відповісти
Все больше и больше "Слуги народа" превращаються в шайку обслуживающую интересы коррупционеров, олигархов и российских агентов влияния. Эх скоро заживем!!! Скро Зеля объявит, что россияне нам не враги, а братья и Крым они справедливо забрали, а на Донбассе надо просто перестать стрелять и стать мишенью для мышебратьев.
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02.09.2020 14:29 Відповісти
О ЗеБожестве только хорошое можно говорить.
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02.09.2020 14:36 Відповісти
А шо, уже культ зеличности .?? Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 6935
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02.09.2020 15:21 Відповісти
А что в Украине уже Диктатура как на роССии?
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02.09.2020 15:29 Відповісти
Если президент нюхает кокс то глава его партии всегда будет какой-то арахуйня.
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02.09.2020 15:54 Відповісти
**-на ти арахамія
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02.09.2020 16:58 Відповісти
Ёпта, как про покойника, или хорошо, или никак 😁
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02.09.2020 17:21 Відповісти
Никто и не сомневался, арахмания, что у вас не партия, а ОПГ. И что депутатеры ваши не имеют реально никакой поддержки избирателей - просто рупоры и нажиматели кнопки по команде, и каждого из них, в случае отклонения от "курса партии", можно запросто турнуть.
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02.09.2020 18:00 Відповісти
Чистий путінізм...
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02.09.2020 20:58 Відповісти
"...и будет говорить на президента, то будут последствия" - презЕдент залезет под кроватку, обнимет ночную вазу, позвонит баканову, затем маме риме, чтоб она сказала что он у неё хороший!
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02.09.2020 20:58 Відповісти
какой високій слог... талантіщє Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 7790
зєлєнь, як воно?
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02.09.2020 23:17 Відповісти
АРАХАМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 545
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02.09.2020 23:34 Відповісти
У Арахамії така сама пропита морда, як і у Зеленського.
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03.09.2020 05:59 Відповісти
з рота ХАРЯрамії якесь зелене блювотиння ллється! А що Део Ланос десь збрехав???? А що дьЄРМАК не продавав державні посади???? А що дьЄРМАК не злив спец. операцію в Білорусі, що після цього аж самому В.А.ЗЕЛЕН-у прийшлось летіти до ЛУКАША І ПРОСИТИ ВИДАТИ ЧЕКІСТІВ Україні????? А що ХОЧА БИ ОДИН ОЛІГАРХ ПОСАДЖЕНИЙ???? А що В.А.ЗЕЛЕН-ий не обіцяв "ніякого куміства", але ВСЕ-ОДНО понаставляв на державні посади друзів і найближче оточення з 95-ого ГЕТТО???? нема кого захищати....
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03.09.2020 06:28 Відповісти
=щирі= "українці" ...
Ото вже обрало бидло, так обрало ...
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03.09.2020 21:06 Відповісти
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