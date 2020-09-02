Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечує, що почав збирати підписи за виключення з фракції Гео Лероса після дзвінка президента.
Про це він розповів журналістам перед початком засідання ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це неправда... У нас була з Гео Леросом негласна домовленість. Він член нашої фракції, у нього був особистий конфлікт з очільником ОП. Ми до цього як фракція ставились абсолютно нейтрально: пів року він виступав, робив заяви. Все, що б він не робив, ми до цього ставилися нейтрально. Але коли ти перебуваєш у партії президента і починаєш вже чіпати президента і казати, що він мені не подобається, я критикую його програму, дії, це нормальний процес, якщо людина скаже, що їй тут не подобається бути, і я піду до іншої партії. Тому ми йому фактично допомогли не втратити мандат, нехай залишається позафракційним", - сказав Арахамія.
За словами нардепа, він мав розмову із Леросом перед його виступом.
"Він не самостійно ці тексти пише. Знаю хто, але не буду казати. Я до нього підійшов і сказав, що у мене є інформація, що сьогодні ти перейдеш червону лінію і будеш вже казати на президента. Ти ж розумієш наслідки? Він мені сказав, що так", - розповідає Арахамія.
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
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Но ничего... вам за все прийдется ответить рано или поздно...
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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Дурень не запідозрить, а розумний все зрозуміє
На "самого народного президента" говорить нельзя.
ЗЕ окончательно превратился в *****.
Один из зеленой кунсткамеры.
Так, при Порошенко теж були критики Порошенко у фракції БПП.
Ми знаємо принаймні двох - лещенко і наєм.
Критикували, знаходили «корупцію», виводили на чисту воду «схеми».
Але в порівнянні з тим, що вчора оприлюднив Лерос - Єрмак співробітник ГРУ на хвилиночку в офісі президента! Кришування спирту, контрабанди і наркотрафіку другом президента і головою СБУ! - поряд з цим увесь компромат на Порошенка виглядає, як дитячий лепіт.
Ви тільки уявіть, що б було, якби ТАКЕ розказали про Порошенка - хоча і Порошенко не святий, але просто в порівнянні.
При цьому - ані лещенка, ані наєма з фракції за півгодини не виключали - самі вийшли за тиждень до позачергових виборів.
Ані лещенку ані наєму не спалили жодної автівки.
І лещенко і наєм отримали свої тридцять і більше *********** «за службу» від влади злодїїв, яких вони до влади привели.
От і порівнюйте.
При владі відвертий кримінал і такого лайна жоден в Україні ще не бачив.
А всім цим «леді і джентльменам», які сьогодні перелякано підписались за виключення Лероса - жерти це лайно лопатами.
Разом з улюбленим «президентом», ігорвалерічем і їх друзями з 90-х.
Sergii Iesipov
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Какое оно примитивное....впрочем как и вся «партия»..........🤢
А здесь, блин.......даже с детским садом не сравнишь.......☹️
зєлєнь, як воно?
Ото вже обрало бидло, так обрало ...