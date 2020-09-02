Ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, натренованих в Україні", - Лавров. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Радикальні дії на демонстраціях у Мінську та інших містах Білорусі провокують з України - звідти в республіку приїхали майже "200 натренованих екстремістів".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це на пресконференції в Москві заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками переговорів зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм.
"В Україні є табори підготовки екстремістів, за нашими даними у Волинській області, в Дніпропетровській області, - і ми сьогодні це обговорювали, я впевнений, що наші спецслужби мають цим займатися більш предметно, вони в контакті один з одним перебувають, - за нашими оцінками, майже 200 екстремістів, натренованих на українській території, зараз перебувають у республіці Білорусь", - сказав Лавров.
За словами російського міністра, у нього є підтверджені відомості, що радикальний протест у Білорусі підігрівають такі українські організації, як "Тризуб" ім. Степана Бандери, С14, Національний корпус і "Правий сектор".
"Усі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій у Мінську та інших містах Білорусі, фінансуючи відповідні заходи, підбурюючи тих, кого вони вважають перспективними екстремістськими лідерами, до того, щоб вони вносили силові елементи в те, що відбувається під час демонстрацій у білоруській столиці", - сказав російський міністр.
Білоруська влада неодноразово заявляла, що протестні мітинги, які почалися в країні після президентських виборів 9 серпня, провокувалися ззовні, зокрема з Польщі, України та країн Балтії.
Росія поки уникає відкритого втручання в те, що відбувається в Білорусі. Президент РФ Володимир Путін, проте, заявляв, що на прохання Лукашенка сформував резерв зі співробітників правоохоронних органів, готовий до відправки в Білорусь у разі, якщо "екстремістські елементи почнуть розбій". У Кремлі наголошували, що не розглядають цей сценарій як імовірний.
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Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… https://www.dw.com/
даже сивый мерин способен пробить таксать "дно эфира" своим герпесным копытцем !
Во всех смыселах этого слова !
Слава Україні!
Бандеровцы все это,кто еще? И Америка.
Когда они вышли против произвола-и обвинят их Бог знает в чем.
Экстремисты - это рашистские прихвостни-террористы!
интересно какой у него диплом,наверно за хабар купил у барыг
Лаврова превратили в шизофреника 200 тараканов в его голове, выращенных на кокаине, вывезенного из Аргентине по дипломатической почте.
Вєсь табун мой і уєзд,
Праскакали сквозь майдан,
Какаін вєзли в оман!
Мальчікі в трусіках вдоль дарох стаят,
Дєло рук бєндєровцев-дьяволят,
Девочки с цветочками,
Скинулі царя,
Занималась Бєлая...."
І правильно.