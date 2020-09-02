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Ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, натренованих в Україні", - Лавров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Радикальні дії на демонстраціях у Мінську та інших містах Білорусі провокують з України - звідти в республіку приїхали майже "200 натренованих екстремістів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це на пресконференції в Москві заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками переговорів зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм.

"В Україні є табори підготовки екстремістів, за нашими даними у Волинській області, в Дніпропетровській області, - і ми сьогодні це обговорювали, я впевнений, що наші спецслужби мають цим займатися більш предметно, вони в контакті один з одним перебувають, - за нашими оцінками, майже 200 екстремістів, натренованих на українській території, зараз перебувають у республіці Білорусь", - сказав Лавров.

За словами російського міністра, у нього є підтверджені відомості, що радикальний протест у Білорусі підігрівають такі українські організації, як "Тризуб" ім. Степана Бандери, С14, Національний корпус і "Правий сектор".

"Усі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій у Мінську та інших містах Білорусі, фінансуючи відповідні заходи, підбурюючи тих, кого вони вважають перспективними екстремістськими лідерами, до того, щоб вони вносили силові елементи в те, що відбувається під час демонстрацій у білоруській столиці", - сказав російський міністр.

Білоруська влада неодноразово заявляла, що протестні мітинги, які почалися в країні після президентських виборів 9 серпня, провокувалися ззовні, зокрема з Польщі, України та країн Балтії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пригрозили РФ санкціями в разі втручання в ситуацію в Білорусі, - Reuters

Росія поки уникає відкритого втручання в те, що відбувається в Білорусі. Президент РФ Володимир Путін, проте, заявляв, що на прохання Лукашенка сформував резерв зі співробітників правоохоронних органів, готовий до відправки в Білорусь у разі, якщо "екстремістські елементи почнуть розбій". У Кремлі наголошували, що не розглядають цей сценарій як імовірний.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+78
Эти? Ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистов, натренированных в Украине", - Лавров - Цензор.НЕТ 7421

Ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистов, натренированных в Украине", - Лавров - Цензор.НЕТ 7035
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02.09.2020 15:05
+40
Плохо считал
Ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистов, натренированных в Украине", - Лавров - Цензор.НЕТ 5247
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02.09.2020 15:05
+34
- Волынская резня!
- ШтА?
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02.09.2020 15:05
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Вот Вы не верите лошади, а зря. Молодцы патриоты-националисты, так держать. Слава Украине!!!
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02.09.2020 17:21 Відповісти
Лавров, ти під.р і горітимеш у пеклі!
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02.09.2020 17:26 Відповісти
ДНР… ЛНР… РБ…
Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" трубаІдеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… https://www.dw.com/
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02.09.2020 22:57 Відповісти
Лошадь забыла о единственном полигоне "лугандон" где тренируют свинособак лишнехромосомных, перед отправкой в Беларусь!
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02.09.2020 17:32 Відповісти
Ясно понятно.С территории оккупированной москалями,що несомненно есть Украиной(тут Лавров не врёт) переброшены натренированные в экстремистких лагерях Домбабве 200 ихтамнетов в Беларусь для погромов.Именно погромы для Пуйла являются стартом на ввод в Беларусь своих войск.О чём не так давно сам заявлял.Ну,а спихнуть на Украину-это уже задача проффесионала дипломата Лаврова.Тут он мастер в подмене понятий Ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, натренованих в Україні", - Лавров - Цензор.НЕТ 8286
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02.09.2020 17:47 Відповісти
Что коняка не нравится? Ты не забыл кто на Донбассе дестабилизирует? Иди в стойло и поешь сена,конь педальный.
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02.09.2020 17:58 Відповісти
Зорян со Шкиряком неугомонятся никак...Мало им майдана. Сейчас уже, наверное, инструкторами у экстремистов..?
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02.09.2020 18:08 Відповісти
Ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, натренованих в Україні", - Лавров - Цензор.НЕТ 7903
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02.09.2020 18:12 Відповісти
Ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, натренованих в Україні", - Лавров - Цензор.НЕТ 3089
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02.09.2020 18:13 Відповісти
Ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, натренованих в Україні", - Лавров - Цензор.НЕТ 3753
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02.09.2020 18:20 Відповісти
*** старший йодид все на пенсию и не мути воду в чужих краинах
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02.09.2020 18:23 Відповісти
не 20, а 20 тысяч!, лапоть, езжай на лапландию!)))
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02.09.2020 19:07 Відповісти
Ооо - ну наконец-то

даже сивый мерин способен пробить таксать "дно эфира" своим герпесным копытцем !
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02.09.2020 19:23 Відповісти
Ржачка ...

Во всех смыселах этого слова !
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02.09.2020 19:24 Відповісти
послухав цю мавзолейну мерзоту, тай знов одразу запишався Україною, виявляється шо ми ще ті монстри! Ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, натренованих в Україні", - Лавров - Цензор.НЕТ 4
Слава Україні!
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02.09.2020 20:22 Відповісти
Да он не лошадь он ишак конченный Ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, натренованих в Україні", - Лавров - Цензор.НЕТ 8263
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02.09.2020 21:05 Відповісти
Ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, натренованих в Україні", - Лавров - Цензор.НЕТ 1442Ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, натренованих в Україні", - Лавров - Цензор.НЕТ 2627
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02.09.2020 21:10 Відповісти
Ни сегодня-завтра найдут на площади визитку Яроша.
Бандеровцы все это,кто еще? И Америка.
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02.09.2020 21:33 Відповісти
Может вспомнят белорусы Украину и Майдан,как многие осуждали нас.
Когда они вышли против произвола-и обвинят их Бог знает в чем.
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02.09.2020 21:35 Відповісти
Унылая лошара обосралась с пойманными вагнеровцами у которых руки в крови и поэтому фантазирует на бендеровцев, которых никто не видел в Беларуси. Горячка. Белая.
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02.09.2020 21:54 Відповісти
ГОРДЖУСЬ нашими українськими екстремістами! Пора їх закидати в саме серце МОРДОРУ - В МАЦАКВУ!!!
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02.09.2020 22:17 Відповісти
А че нельзя помочь беларусам бульбу выкопать...!? Украинцы всегда рады помочь..
Экстремисты - это рашистские прихвостни-террористы!
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02.09.2020 22:19 Відповісти
унылая лошадь Лавров, даже не знает,что державний герб Тризуб никакого отношения к Бандере не имеет,а является родовым гербом Рюриковичей!
интересно какой у него диплом,наверно за хабар купил у барыг
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02.09.2020 22:32 Відповісти
Если бы в БЕЛАРУСИ был ПС то ты бы лошадь уже бы не блеяла
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02.09.2020 23:12 Відповісти
Тут видео было на ФБ....Колона бронетранспортеров вьезжает в Белорусь и гаишник,белоруский конечно, показывает им дорогу....Украинские бронетранспортеры? Неа...Вьезжали со стороны расеи....так что там говорящая лошадь ржала? Украинские натренированые спецы? А щоб ти смоли гарячои напився и перестав брехати..навично...
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03.09.2020 03:29 Відповісти
Ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистов, натренированных в Украине", - Лавров.

Лаврова превратили в шизофреника 200 тараканов в его голове, выращенных на кокаине, вывезенного из Аргентине по дипломатической почте.
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03.09.2020 07:39 Відповісти
"Відєлі іх, істєнний крєст,
Вєсь табун мой і уєзд,
Праскакали сквозь майдан,
Какаін вєзли в оман!

Мальчікі в трусіках вдоль дарох стаят,
Дєло рук бєндєровцев-дьяволят,
Девочки с цветочками,
Скинулі царя,
Занималась Бєлая...."
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03.09.2020 08:55 Відповісти
Бояться.
І правильно.
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03.09.2020 09:53 Відповісти
Это ответ тем украинским политологам и комментаторам, которые увидели в Лукашенко "защитника" от российской агрессии! Господам Березовцу, Ковалю, Палию и др.
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03.09.2020 09:57 Відповісти
А я все думал, когда же ?!))
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03.09.2020 11:35 Відповісти
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