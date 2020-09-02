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Зеленський (17522) Слуга народу (2544) Єрмак Андрій (1238) Лерос Гео (380)

Проєкт "Без цензури": Зе-помста. Як Банкова влаштовує партійну диктатуру і виключає неугодних. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як правда коле очі президенту Володимиру Зеленському та голові його офісу Андрію Єрмаку - головна тема свіжого випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Як ви вже знаєте, нардепа Гео Лероса в авральному порядку виключили з фракції "Слуга народу".

Приступ "совка" і колективного осуду стався відразу після його виступу з критикою в бік особисто Володимира Зеленського. А сам Лерос каже, що проти нього вже встигли відкрити дві кримінальні справи.

Що відбувається в монобільшості і Зе-команді? Що такого сказав і кому дошкулив Лерос? Як альтер-его Зеленського, тобто Єрмак, бореться із залишками вільнодумства в монокоаліції? А на додачу - вагон факапів, за які окремих "слуг народу" треба було б гнати мітлою з фракції. Але цього, як ви зрозуміли, ніхто не зробив і не збирається.

Друзі, а що ви думаєте про всю цю історію з Гео Леросом? Залишайте коментар під відео, ставте лайк і підписуйтесь на найкращу аналітику в українському ютубі, адже тут нічого особистого - тільки факти. Відвоюємо український Youtube разом!

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчора на мене відкрили дві кримінальні справи: Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, - Лерос. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
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Топ коментарі
+8
Нічого нового. Через все це РФ пройшла ще 20 років тому. Зараз ми маємо задоволення спостерігати становлення авторитарного режиму та культу особистості.
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02.09.2020 16:01
+8
Зеля прокололся. Он назвал Лероса предателем. Предатель - человек , который огласил неприятелю секретную информацию, имеющую особую важность. Заметьте : зеленский не назвал лероса лжецом, наветчиком.... Предатель! Тем самым зеленский подтвердил, что Лерос сказал правду... которую опг зеленского считало секретной. не подлежащей разглашению... Короче, назвав Лероса предателем, зеленский оформил явку с повинной.
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02.09.2020 23:40
+3
зепил, так кого там с фракции ПП исключили за то, что говорил не точ, что конд итеру хотелось?
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02.09.2020 16:28
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Нічого нового. Через все це РФ пройшла ще 20 років тому. Зараз ми маємо задоволення спостерігати становлення авторитарного режиму та культу особистості.
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02.09.2020 16:01 Відповісти
Культ кого, уточните.
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02.09.2020 16:25 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зе-помста. Як Банкова влаштовує партійну диктатуру і виключає неугодних - Цензор.НЕТ 6072
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02.09.2020 16:26 Відповісти
Певно ;Найвидатнішого лідера Європи;?
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02.09.2020 16:46 Відповісти
Світу.
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02.09.2020 18:41 Відповісти
ЖИДкого и мстительного зеленого лайна
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03.09.2020 09:13 Відповісти
фигня какая то, фантасмагория, проект должен называться безе цензузе
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02.09.2020 16:02 Відповісти
зепил, так кого там с фракции ПП исключили за то, что говорил не точ, что конд итеру хотелось?
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02.09.2020 16:28 Відповісти
Та ото ж. Що серЛещ, що Найєм так топили проти Пороха, а потім і явно були на боці зеленої шмарклі.
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03.09.2020 08:01 Відповісти
Не уддивиткльно, что дебилам - "какая разница"
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02.09.2020 17:04 Відповісти
думаю янелох мудила, и пора бы его уже за паребрик к его любимым русакам
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02.09.2020 16:20 Відповісти
чере колонию строго режима лет через 15
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02.09.2020 16:30 Відповісти
Интересно а нахрена этот подсвинок-ведущий очки нацепил. Чтобы казаться более важным и умным, по бликам же видно что стекла простые.
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02.09.2020 17:07 Відповісти
У людини слабкий зір. А "блікі" у тебе в очах від денатурату.
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02.09.2020 19:47 Відповісти
Кацап
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03.09.2020 01:53 Відповісти
Разрешать критику зеленой сопли никак низя ! Это подрыв авторитета гения сцены и покушение на кошерные ценности. Тока мордой в землю и кричать аллилуйя ! За все анекдоты Вовка отплатит....нынче он барин.
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02.09.2020 17:43 Відповісти
Це не президент цепозор нации
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02.09.2020 18:15 Відповісти
какой нации то?
кошерной?
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02.09.2020 18:46 Відповісти
"Позор" - це коли є що показати
А він - ницість.
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02.09.2020 19:49 Відповісти
Мои знакомые евреи тоже так считают...
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03.09.2020 10:03 Відповісти
шо Пе, шо Зе - выгоняют неугодных...дежа-вю.........
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02.09.2020 23:14 Відповісти
Зеля прокололся. Он назвал Лероса предателем. Предатель - человек , который огласил неприятелю секретную информацию, имеющую особую важность. Заметьте : зеленский не назвал лероса лжецом, наветчиком.... Предатель! Тем самым зеленский подтвердил, что Лерос сказал правду... которую опг зеленского считало секретной. не подлежащей разглашению... Короче, назвав Лероса предателем, зеленский оформил явку с повинной.
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02.09.2020 23:40 Відповісти
видео - фуфел.
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03.09.2020 06:12 Відповісти
 
 