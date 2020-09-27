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Мер Умані Цебрій хоче, щоб хасиди робили ПЛР-тести на коронавірус. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Мер Умані Олександр Цебрій заявив про необхідність проходження ПЛР-тестування хасидами, які прибувають в місто на святкування Рош Ха-Шана.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що це питання обговорив з головним рабином України.

"Я розмовляв з головним рабином України, він приїжджав до нашого міста. І я чітко сказав, що треба провести тестування людей, які прибули в Умань. Якщо держава пустила сюди людей, які перебувають у незрозумілому статусі щодо коронавірусу - позитивному чи негативному, їх як мінімум треба протестувати. Така позиція знайшла повне розуміння у головного рабина України", - розповів Цебрій.

За його словами, місцевий бюджет не може фінансово забезпечити процедуру такого масового тестування. Очікується, що єврейська громада вирішить це силами самих паломників або спонсорів.

За словами Цебрія, поки від паломників, навіть тих, хто прибуває з країн "червоної" зони, потрібна лише наявність страхового поліса і "ще деякий перелік документів".

Дивіться: Нині в Умані перебувають майже 50 паломників-хасидів, порядок забезпечуватимуть понад 500 поліцейських, - Нацполіція. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
заставлять "избранных" делать тесты на КОВИД?!.. да это же чистый антисемитизм!..
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02.09.2020 17:28
+1
А откуда у них деньги?
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02.09.2020 17:10
+1
ну лошары))) вашим детям в школу низзя))) - опасно, зато хасидам тусить - это пожалуйста... украинцы = терпилы, вечные терпилы. оказывается избранным можно и потусить, а лошарам нельзя даже в школу ходить
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02.09.2020 17:14
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А откуда у них деньги?
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02.09.2020 17:10 Відповісти
А кого это интересует? Захотят - найдут.
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03.09.2020 10:22 Відповісти
толку с того?ну израсходуют они последние запасы пцр тестов....новые купить не на что,ковид-фонд закрылся...
разносить заразу то все равно будут,ибо уже прибыли...
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02.09.2020 17:12 Відповісти
У Вас совсем похоронное настроение. "Тесты последние, фонд закрылся, разносят заразу."
Тестировать собираются зачем? Чтобы выявить больных и изолировать. Тесты не закончились, фонд не закрылся.
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02.09.2020 17:31 Відповісти







tZE inform

"С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский"
"Почти все" - это 38.894 млн. гривен. Можете купить ПЦР-тестов. Ибо их давно нет.
152.34 тысячи китайских IFA-тестов валяются никому не нужные.
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02.09.2020 17:33 Відповісти
Ты не шаришь. Хасиды сами платить будут. И это очень прибыльно.
А если нет теста - не пускать к могиле.
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03.09.2020 10:23 Відповісти
для начала не мешало бы закупить те тесты....а потом уже хасидов обилечивать.или хотите евреям воздух продать? Мер Умані Цебрій хоче, щоб хасиди робили ПЛР-тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 602
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03.09.2020 12:19 Відповісти
І оплата шекелями по ізраїльським розцінкам. А поки результатів немає всі на уборку бараків!
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02.09.2020 17:13 Відповісти
ну лошары))) вашим детям в школу низзя))) - опасно, зато хасидам тусить - это пожалуйста... украинцы = терпилы, вечные терпилы. оказывается избранным можно и потусить, а лошарам нельзя даже в школу ходить
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02.09.2020 17:14 Відповісти
Если после этого шабаша Умань не окажется в красной зоне - значит зешмаркли тупо ****..т народонаселение Украины)))
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02.09.2020 17:15 Відповісти
заставлять "избранных" делать тесты на КОВИД?!.. да это же чистый антисемитизм!..
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02.09.2020 17:28 Відповісти
гнать этого недомЭра )))слушаешь его иногда и задаешся вопросом!!зачем ты чудо лезло в мЭЭЭры???
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02.09.2020 18:34 Відповісти
Ідіот, чи так, по-приколу? А може ти зебіл?! Ну тоді зрозуміло.
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02.09.2020 19:18 Відповісти
"нє всьо скоту масляна" (Ірод).
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02.09.2020 19:49 Відповісти
Стоимость теста должна быть не меньше $20 000
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02.09.2020 20:10 Відповісти
Україна повинна оплачувати тести ПЛР для хасидів? Може, їм ще авіаквитки з ісраеля до України з держбюджета купляти?
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03.09.2020 08:23 Відповісти
Якщо не-резидент ісраелю приїжджає туди на лікування, скажімо, онкозахворювання, то йому виставляють вартість медичної послуги як для не громадян ісраелю, тобто втридорога. То чому Україна має за свій кошт обстежувати потенційних переносників інфекції, яких попри карантинні обмеження впустили на нашу територію?
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03.09.2020 08:46 Відповісти
Правильно! С каждого по 100 баксов - хорошее наполнение бюджета
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03.09.2020 10:22 Відповісти
 
 