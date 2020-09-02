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"Рівняння на сина морського піхотинця!": Військові відвели до школи сина загиблого в 2014 році підполковника Загребельного. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Військовослужбовці школи морського піхотинця Навчального центру ВМС супроводили в школу в Миколаєві Данила, сина підполковника Юрія Загребельного, який загинув 26 жовтня 2014.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Армія Inform".

"Сьогодні мали честь супроводжувати сина нашого побратима в школу. Командування підтримало цю ідею, і для всіх охочих було виділено автотранспорт. Спочатку планувалося просто передати необхідні для навчання речі сім'ї хлопця, але потім вирішили ще таким чином віддати данину синові героя", - розповів заступник начальника школи морського піхотинця старший лейтенант Іван Кудакін.

Вийшовши вранці з дому, Данило не очікував, що кілька метрів до своєї школи він проїде на військовій машині, а біля воріт навчального закладу на нього чекатимуть військові, що вишикувалися в 2 шеренги.


Після команди "Струнко! Рівняння на сина морського піхотинця" хлопчикові вручили рюкзак з усім необхідним для навчання і провели у ворота школи.

"Ми впевнені, що він буде старанно вчитися і здобувати необхідні знання, що Данило стане гідним громадянином України і сином свого батька. Морська піхота України - це велика сім'я, де ми поважаємо всіх, хто з нами в одному строю, і ніколи не забуваємо тих, хто віддав своє життя за нашу Україну", - додав Кудакін.

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Рівняння на сина морського піхотинця!: Військові відвели до школи сина загиблого в 2014 році підполковника Загребельного 01

Рівняння на сина морського піхотинця!: Військові відвели до школи сина загиблого в 2014 році підполковника Загребельного 02
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Топ коментарі
+74
Респект всем до единого, кто сделал и поддержал это начинание!
И пусть лопнут от злобы и зависти разные опзж и "козыри"!
Хрен вам, а не Украину!
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02.09.2020 20:42
+73
ЧЕСТЬ!
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02.09.2020 20:37
+65
до сліз!
знай малий, твого татка-Героя не забули...і ти пам"ятай, чий ти син і за кого і за що загинув Тато твій...
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02.09.2020 20:44
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ЧЕСТЬ!
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02.09.2020 20:37 Відповісти
Не кидайте хлопчину побратима, допомогайте, влітку в табір на море відвезіть. Слава Герою Батьку !
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02.09.2020 20:40 Відповісти
Героям слава!
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02.09.2020 20:40 Відповісти
Респект всем до единого, кто сделал и поддержал это начинание!
И пусть лопнут от злобы и зависти разные опзж и "козыри"!
Хрен вам, а не Украину!
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02.09.2020 20:42 Відповісти
до сліз!
знай малий, твого татка-Героя не забули...і ти пам"ятай, чий ти син і за кого і за що загинув Тато твій...
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02.09.2020 20:44 Відповісти
Бутусову теж- дякую!
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02.09.2020 20:45 Відповісти
"Равнение на сына морского пехотинца!": военные отвели в школу сына погибшего в 2014 году подполковника Загребельного - Цензор.НЕТ 9705
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02.09.2020 20:48 Відповісти
Надеюсь, вот они не забудут и не простят.
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02.09.2020 21:13 Відповісти
Ось Вона Гордiсть Украiнськоi Нацii!
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02.09.2020 22:22 Відповісти
респект !!!!
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02.09.2020 21:36 Відповісти
Молодці хлопці! Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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02.09.2020 21:37 Відповісти
Зебилы, вы поняли, что не ту страну пытаетесь "возглавить"? "Рівняння на сина морського піхотинця!": Військові відвели до школи сина загиблого в 2014 році підполковника Загребельного - Цензор.НЕТ 3780 "Рівняння на сина морського піхотинця!": Військові відвели до школи сина загиблого в 2014 році підполковника Загребельного - Цензор.НЕТ 3780 "Рівняння на сина морського піхотинця!": Військові відвели до школи сина загиблого в 2014 році підполковника Загребельного - Цензор.НЕТ 3780
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02.09.2020 21:53 Відповісти
дуже зворушливо! Дякую Захисники Украiни,Героям Слава!
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02.09.2020 22:22 Відповісти
Это несомненно хорошо, главное чтобы это стало традицией и не только по датам.
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02.09.2020 22:24 Відповісти
Не только Зеленские живут и вырастут
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02.09.2020 22:34 Відповісти
А куда гнида Зелёная заныкалась?
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02.09.2020 23:35 Відповісти
что-то в глаз попало...
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03.09.2020 01:28 Відповісти
действительно,до слёз......
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03.09.2020 10:55 Відповісти
 
 