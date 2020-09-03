Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста. ВIДЕО

В Одесі тисячі людей зібралися на Потьомкінських сходах на гала-концерт, який відбувається з нагоди Дня міста. Люди не дотримуються соціальної дистанції, переважна більшість із них - без масок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Тисячі людей перебувають близько один до одного, захисні маски практично ніхто не одягнув.

На сцені, встановленій біля основи Потьомкінських сходів, виступають популярні виконавці.

Завершив святкування феєрверк.

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