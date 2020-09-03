Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ВАЖНО!
В 2005 году Ulrike Butz защитила диссертацию на тему "Обратное вдыхание углекислого газа при применении медицинских масок медперсоналом" Rückatmung von Kohlendioxid bei Verwendung von Operationsmasken als hygienischer Mundschutz an medizinischem Fachpersonal (диссер был защищен в Institut für Anaesthesiologie der Technischen Universität München Klinikum rechts der Isar (Direktor: Univ.-Prof. Dr. E. Kochs). https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf
Были исследованы три типа хирургических (!) медицинских масок разных производителей.
Резюме:
При использовании хирургических масок нарушается беспрепятственный выход CO2, выдыхаемого при нормальной вентиляции. Это может привести к накоплению CO2 под хирургическими масками. Воздух, обогащенный CO2, снова вдыхается, что приводит к увеличению содержания CO2 в крови. Повышение парциального давления СО2 в крови может привести к компенсаторной гипервентиляции, что может повлиять аж на результат операции (!!!), а также к общей гиперкапнии.
Гиперкапни́я - состояние, вызванное избыточным количеством CO2 в крови; отравление углекислым газом. Является частным случаем гипоксии. При концентрации СО2 в воздухе более 5 % его вдыхание вызывает симптомы, указывающие на отравление организма: головная боль, тошнота, частое поверхностное дыхание, усиленное потоотделение и даже потеря сознания.
Температура внутримасочного пространства повышается на 6 градусов, а влажность вдыхаемого воздуха на 26%. Что и создает добавочный дискомфорт. Концентрация углекислого газа достигала 10 мм.ст.ст. и более. Тестировались маски вот такого типа. Испытуемые - отобранные здоровые мужики в возрасте от 18 до 40 лет.
Апдейт: как это может повлиять на школьный фактор: Джонс и Дэвис также исследовали когнитивные способности при умеренной гипоксемии и сообщили об уменьшении психомоторных навыков, увеличении времени реакции и общем нарушении когнитивных функций. Фотергилл исследовал влияние повышенного парциального давления СО2 на нервную систему и продемонстрировал снижение скорости и точности при решении психомоторных задач.
Thank you for the post:
Galina Ganzenko Boggis-Rolfe
"Температура внутримасочного пространства повышается на 6 градусов, а влажность вдыхаемого воздуха на 26%. "
Объем подмасочеого пространства порядка 50-100 см3, а жизненный объем легких взрослого человека прядка 3500см3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
Те 50-100 см3 своей влажностью и температурой погоды не делают.
К тому же вот что написано в самой работе.
"Erhöhung der Atemfrequenz oder ein Abfall der Sauerstoffsättigung wurde dabei nicht."
Так что не наводите тень на плетень.
Гипокситерапия - целебные свойства контролируемого кислородного голодания
А если увлекаетесь диссертациями, почитайте еще и это
Эффективность гиперкапнической гипоксии в повышении толерантности мозга к ишемии, профилактике и реабилитации экспериментального инсульта