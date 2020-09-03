"Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус. ВIДЕО
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Пізно ввечері 2 вересня 2020 року приблизно за 20 км від Мелітополя Запорізької області розстріляли мікроавтобус. УВАГА! Ненормативна лексика!
Це сталося на трасі в бік Херсона, повідомляє паблік "Мелітопольграм" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
На записі очевидець розповідає, що мікроавтобус, який потрапив під обстріл, - з донецькими номерами. За його словами, на місці події видно багато крові.
Як повідомляє місцевий сайт 061, мікроавтобус "Форд" розстріляли з вогнепальної зброї. НП сталася 2 вересня приблизно о 23:00.
У відділі комунікацій ГУНП у Запорізькій області журналістам повідомили, що внаслідок події постраждав водій мікроавтобуса, чоловік 1993 року народження, мешканець Маріуполя, його госпіталізували. Що стосується нападників, то про них нічого не повідомляється.
"Вирішується питання правової кваліфікації", - сказали в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
А до ваты это никак не дойдет!!!)))
На донецких не угодишь.
На митиг собралось 38 000 человек! А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ....(барабанная дробь)!!!!!!
Вся толпа была с флагами АДФ (альтернатива для Германии), полуфашистская партия которую спонсирует Рашка, российские флаги и флаги ДНР !!! Раздавались вопли :"Путин помоги!" Пытались ворваться в Рейстаг (идиоты!) Полиция "погрозила" палочками неслабо....(Мне понравилось...)
Самое удивительное (для меня,по крайней мере), что с русскими флагами шли "русские немцы",которых в Рашке гнобили как могли! Стокгольмский синдром одолевает???Ностальгия по допивании до чёртиков??? Они же всем русскоговорящим "бьют себя пяткой в грудь,что ОНИ настоящие немцы".... Короче!
Это второй случай в Германии ,за последние 10лет,когда Путин пытается показать Меркель и Правительству Германии,что "5я колонна" (его люди)многочисленна и сильна!
Первый-"девочка Лиза".которая оказалась малолетней проституткой,живущей добровольно с арабом и воскрестный протест против "мер карантина"
ДА....Было задержано за беспорядки 400 человек!
Супруга моя троляка еще та, везде в Одессе на рынке и т.д. подчеркнуто говорит по украински, причем старатся не употреблять свой врожденный суржик (кто знаком с кировоградщиной тот знгает их неповторимы стиль)) а в силу своих способностей выдает литературный)) Так вот - увидев на прилавке надписи "лук" "свекла" выдала - "А де цыбуля та буряк?!" "Женщина, вам что повылазило?! Вот же перед вами еще лежит ещё и написано!!" (типичный совок правда?)) моя в ответ "Я бачу що лежыть, але напысано якась дурня!! Шо це за лук-свекла?" Что ту началось!! Присоеденились и покупатели и продавцы)) Узнала про себя много интересного. При чем некоторые пожелания, такие как "Вали в свою бандеровщину" с удовольсвием выполнила бы и так, задаром, но поезд Одесса-Ковель вредители на ж.д. так и не пустили. Причем на другие направления из Одессы поезда ходят.
Но что самое ржачное - на другой день моя приходит и покатывается со смеху - ценники в том
гадюшнике поменяли - цыбуля та буряк! Як мае бути!! Бздят твари, а значит есть там Люди и вата их боится! Стерненко не один в Одессе и они это знают.
Мене у 2014-му ще збентежили заяви на телекамеру від одеситів, коли 2 травня відбулась пожежа у БП, "ви пожгли наших мальчіков".... Вже тоді все було зрозуміло, що вати там до чорта, і навіть більше. Але потім якось трохи врівноважилось, Місцеві патріоти, українці, сподіваюсь не дадуть Україну ображати, і події 2 травня досить таки переконливо довели, козломордії в Одесі не буде. Начеб то страшна трагедія та пожежа, але ж і по-звірячому вбитий Рибак чи закатований Степанчик Чубенко переконали українців в тім, що добро МАЄ БУТИ З КУЛАКАМИ. І хай кожна прокацапленя ******* пам"ятає про це !
Заставляет задуматься.
Очень напоминает раскрутку НеЛоха, с учетом новых обстоятельств.
Недодрочил Киве,вот тот и обиделся))))
Если ОПЗЖ возьмёт верх в верховной Раде- будет ЖОПЗА ВСЕЙ УКРАИНЕ
!!!!!!
Будет гражданская война!
А вот авакову в голову не приходит, почему-то, поставить камеры на пр.Бажана и на Днепровской Набережной, там, уверен, нарушение за нарушением, как, впрочем, и по всему Киеву. Тьма покрыла Киев и Украину.
На этот вражеский скот вобще давно пора охоту открыть. Тут уже СН и ЗЕ вовсю напрашиваются...
це на якій мові і що означає?
До речі, - не "на якій мові", а "якою мовою". )))
Умники уже ждали путина и до них - теперь по хостелам сидят и ********* от того,
как к ним пришёл путин.
И крымчане ждали втрое выше зарплат и пенсий, а получили отжатые дома
и лицензию на каждый сданный лежак.
Ждуны недоделанные - мозгов нет, но они упорно ждут.