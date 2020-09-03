"Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
У соцмережах розгорівся скандал через відео, де поліцейський нібито погрожував пістолетом жінкам з дитиною, які перебували в автомобілі. Поліцейського звинуватили в перевищенні повноважень. Все сталося в Путивлі два тижні тому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео чути, як плаче перелякана дитина, а мати заспокоює її і каже, що "дядько просто жартує".
Відео Стоп корупції
За версією поліції, три жінки зайшли до супермаркету без масок. Не відреагували на зауваження охоронця, а коли приїхала поліція, просто втекли. Через півтори години поліцейські помітили їхній автомобіль і наказали зупинитися. Але, за словами патрульних, водійка намагалася наїхати на поліцейського, тому його колега дістав табельну зброю.
На жінок склали три протоколи за порушення карантину і ще один - за злісну непокору. Щодо патрульного - проводиться службове розслідування.
"Вона постійно намагалася рушити з місця, ігноруючи вимогу поліцейського. Це злісна непокора і відповідно до закону, працівник поліції продемонстрував зброю - дістав з кобури і попередив, що він може її застосувати для примусової зупинки транспортного засобу, якби була загроза його життю або здоров'ю. Вона могла просто натиснути на газ і збити, задавити, ушкодити, поранити працівника поліції", - каже фахівець відділу комунікацій поліції Сумщини Володимир Кузьменко.
Будь ласка, зачекайте...
Поддерживаю.
Жаль что на Егорову в свое время наручники не надели когда она быковала а не хотела документы доставать, шантажируя ребенком.
Мразям надо в тюрьму.
А пушку зачем достали и направил - белорусских протестов насмотрелся...
Все нормально.
мечтаешь жить в полицейском государстве ? так завтра и тебе за "без маски" мент волыну к голове приставит ...
господа долбодятлы коментаторы, вчитайтесь в высер мусоров. (по версии мусарни)а где версия баб из машины,? показания очевидцев из магазина и при задержании мусорами ?
ну а теперь подымите руку , кто верит мусорам? по последним исследованиям, мусорам не доверяет 80% населения. мусорня 1.5 часа гонялась за машиной баб . мусорам че больше нечего делать, кроме как ка ловить баб не одевших маски ,за бабки налогоплательщиков? палить бензин, не патрулировать улицы ?мусорские долбодятлы , которых надо гнать нах из мусарни, посколько профнепригодны.
А ничего из твоей истерики на видео нет.
Коп пытается составить админпротокол, а куры даже не открывают окно, и решают, наехать ли на него внедорожником. Это же понятно даже из видео. Из видео, снятого и выложенного ЕЮ. Наверняка есть полчаса уговоров и убеждений - ДО видео.
И он не направляет, а взял в руки и демонстрирует готовность применить оружие.
И причем тут гендерные различия?
И причем тут ребенок? Это индульгенция для злостного неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции?
И почему мусора?
Ладно, если бы за рулем был мужчина - действия копа законны на ваш взгляд?
статья 45,46 в помощь , перечитайте внимательнее..
Интригующий профан разве перестает быть профаном?
Зачем мне перечитывать - чтобы убедиться, что не соображаешь ты, а не я?
Он достает по ч. 11 ст. 46 для возможного применения по п. 7 ч. 4 ст. 46 - по автомобилю. А не против лица.
Что ты увидел в ст.ст. 45, 46 другое, в каком месте? Ограничения по женщинам, и то с явными признаками беременности, есть только в ч. 5 ст. 43.
Уцепился из всего поста только за самое скользкое - гендерное - и то мимо.
она адресована другому "знатоку законов"
с Вами мы на оскорбления не переходили