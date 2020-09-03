Стрілянина на Оболоні: 30-річний раніше судимий уродженець Кіровоградської області, погрожуючи пістолетом, відібрав у неповнолітнього 500 гривень. ВIДЕО
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Столична прокуратура повідомила про підозру жителю столиці, який погрожував неповнолітньому хлопцеві пістолетом і відібрав у нього гроші.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну прокуратуру, злочин було скоєно першого вересня близько восьмої години вечора на Оболонській набережній у Києві.
На відеозаписі, зробленому одним з очевидців, зловмисник, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати у неповнолітнього грошові кошти і вистрілив у повітря в присутності багатьох свідків. 17-річний потерпілий віддав йому 500 грн, які були при ньому. Після цього злочинець залишив місце злочину.
Правоохоронці затримали 30-річного раніше судимого уродженця Кіровоградської області. Зараз йому повідомлено підозру за розбій і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
- М-да… Спили мушку, сынок. У твоего Кольта слишком большая мушка, лучше спили ее… Когда-то, давным-давно, я был таким же, как ты, - шустрым и метким. Так же, как ты, я ворвался в один салун, где сидели пожилые ковбои, и перестрелял все бутылки. У меня был вот точно такой же Кольт 9-го калибра с большой мушкой, сынок. И стрелял я тоже метко, не хуже тебя. Но когда у меня кончились патроны, ко мне подошли три ковбоя, засунули мой здоровенный «Кольт» мне в задницу и несколько раз его там провернули. Так вот, сынок, послушай моего совета,
спили мушку! Спили мушку, сынок!..
Короче, должок выбивал!
У законопослушных нет. Им законом запрещено, и они его слушаются.
В итоге судимые могут у них деньги отбирать, могут что угодно, а противопоставить нечего.