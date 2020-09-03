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Київ (13837) прокуратура (3170) стрілянина (1676)

Стрілянина на Оболоні: 30-річний раніше судимий уродженець Кіровоградської області, погрожуючи пістолетом, відібрав у неповнолітнього 500 гривень. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Столична прокуратура повідомила про підозру жителю столиці, який погрожував неповнолітньому хлопцеві пістолетом і відібрав у нього гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну прокуратуру, злочин було скоєно першого вересня близько восьмої години вечора на Оболонській набережній у Києві.

На відеозаписі, зробленому одним з очевидців, зловмисник, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати у неповнолітнього грошові кошти і вистрілив у повітря в присутності багатьох свідків. 17-річний потерпілий віддав йому 500 грн, які були при ньому. Після цього злочинець залишив місце злочину.

Правоохоронці затримали 30-річного раніше судимого уродженця Кіровоградської області. Зараз йому повідомлено підозру за розбій і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
избиратель жопоблока
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03.09.2020 11:07
+7
Пожилой ковбой медленно поднялся и так вразвалочку, еле передвигая ноги, подошел к нему… Видно, что каждый шаг дается ему с большими усилиями. Он взял из рук молодого ковбоя пистолет и внимательно осмотрел его:
- М-да… Спили мушку, сынок. У твоего Кольта слишком большая мушка, лучше спили ее… Когда-то, давным-давно, я был таким же, как ты, - шустрым и метким. Так же, как ты, я ворвался в один салун, где сидели пожилые ковбои, и перестрелял все бутылки. У меня был вот точно такой же Кольт 9-го калибра с большой мушкой, сынок. И стрелял я тоже метко, не хуже тебя. Но когда у меня кончились патроны, ко мне подошли три ковбоя, засунули мой здоровенный «Кольт» мне в задницу и несколько раз его там провернули. Так вот, сынок, послушай моего совета,
спили мушку! Спили мушку, сынок!..
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03.09.2020 11:15
+6
гав і в кубло Стрельба на Оболони: 30-летний ранее судимый уроженец Кировоградской области, угрожая пистолетом, отобрал у несовершеннолетнего 500 гривен - Цензор.НЕТ 9508
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03.09.2020 11:10
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В Киеве стрелять можно,паршивинский и его адвокаты подтвердят.
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03.09.2020 11:03 Відповісти
гав і в кубло Стрельба на Оболони: 30-летний ранее судимый уроженец Кировоградской области, угрожая пистолетом, отобрал у несовершеннолетнего 500 гривен - Цензор.НЕТ 9508
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03.09.2020 11:10 Відповісти
Никогда не понимал что в голове у людей защищающих этого хорька Пашинского.
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03.09.2020 12:03 Відповісти
тебе есть чем понимать?))
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03.09.2020 12:51 Відповісти
Если на честь женки покусились,то стрелять можно.Но а за гроши ни-зяяя.
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03.09.2020 12:20 Відповісти
избиратель жопоблока
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03.09.2020 11:07 Відповісти
а левацкая пресса как всегда пугает обывателя пистолетами
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03.09.2020 11:10 Відповісти
Спили мушку Крошка, большая мушка.
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03.09.2020 11:13 Відповісти
Пожилой ковбой медленно поднялся и так вразвалочку, еле передвигая ноги, подошел к нему… Видно, что каждый шаг дается ему с большими усилиями. Он взял из рук молодого ковбоя пистолет и внимательно осмотрел его:
- М-да… Спили мушку, сынок. У твоего Кольта слишком большая мушка, лучше спили ее… Когда-то, давным-давно, я был таким же, как ты, - шустрым и метким. Так же, как ты, я ворвался в один салун, где сидели пожилые ковбои, и перестрелял все бутылки. У меня был вот точно такой же Кольт 9-го калибра с большой мушкой, сынок. И стрелял я тоже метко, не хуже тебя. Но когда у меня кончились патроны, ко мне подошли три ковбоя, засунули мой здоровенный «Кольт» мне в задницу и несколько раз его там провернули. Так вот, сынок, послушай моего совета,
спили мушку! Спили мушку, сынок!..
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03.09.2020 11:15 Відповісти
мне интересно чем думают такие имбицилы? ну забрал ты 500 гривен, **********, потешил своё самолюбие и присел в тюрягу,разве оно стоит того? или у таких персонажей котелок совсем не варит?
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03.09.2020 11:18 Відповісти
А был бы у несовершеннолетнего короткоствол, то это была бы совсем другая история...
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03.09.2020 11:21 Відповісти
были бы два трупа
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03.09.2020 11:23 Відповісти
У несовершеннолетнего законного короткоствола не может быть в принципе...
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03.09.2020 11:29 Відповісти
С 1-го класса нужно выдавать да?
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03.09.2020 11:32 Відповісти
Сэмюэлю Кольту первый пистолет получил от дедушки на день рождения еще в четыре года.(по легенде) Стрілянина на Оболоні: 30-річний раніше судимий уродженець Кіровоградської області, погрожуючи пістолетом, відібрав у неповнолітнього 500 гривень - Цензор.НЕТ 179
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03.09.2020 11:44 Відповісти
Так пистолетом, или предметом похожим на пистолет?
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03.09.2020 11:20 Відповісти
печерский суд решит
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03.09.2020 13:43 Відповісти
И че не кому было ему харю шлифануть и ствол в жопу засунуть
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03.09.2020 11:21 Відповісти
При Зеле как то все это расцвело буйным цветом...Привет 90е
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03.09.2020 11:30 Відповісти
Та при зеле и короновирус появился, а при попередниках не было...
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03.09.2020 11:37 Відповісти
и 5g ))) а вот при Брежневе интернета вообще не было
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03.09.2020 12:45 Відповісти
А мне показалось что они знакомы, почему из толпы подростков подошёл именно к этому? Почему у парня уже лежала приготовленная пятисотка в кармане? Почему не заставил всех вокруг вывернуть карманы и сложить в стопку смартфоны?
Короче, должок выбивал!
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03.09.2020 11:37 Відповісти
Скоро увидем этого черта в выдвиженцах от Слуги Народа. Они как раз таких зашкваров обожают!
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03.09.2020 11:38 Відповісти
сказочный дол#***, за 500 грн. сядет лет на 10.
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03.09.2020 11:42 Відповісти
можно подумать, он первый раз так делает.. но раньше с рук сходило
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03.09.2020 12:45 Відповісти
Такой генофод надо сразу уничтожать , что бы не плодился.
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03.09.2020 12:06 Відповісти
В нынешних условиях скорее он уничтожит других. Потому что у него есть пушка, а у других нет. Ведь другие - законопослушные лохи. Короткоствол лохам низзя.
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03.09.2020 23:59 Відповісти
Обратите внимание: у судимых пистолеты есть.
У законопослушных нет. Им законом запрещено, и они его слушаются.
В итоге судимые могут у них деньги отбирать, могут что угодно, а противопоставить нечего.
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03.09.2020 12:45 Відповісти
сейчас кудахтать начнут, что сколько убийств в мире совершается и нашим людям нельзя доверять оружие. А на прямой вопрос: так что и ТЕБЕ нельзя доверять оружие, уходят от ответа.
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03.09.2020 12:47 Відповісти
Кива?
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03.09.2020 12:50 Відповісти
Як по мені,то всіх бичар тре або сходу в утіль,або назавжди ізольовувати від суспільства.
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03.09.2020 12:52 Відповісти
Кажуть що в Ізраїлі такий поц прожив би секунд 30-50.
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03.09.2020 16:59 Відповісти
ЗІ: 50 секунд, якщо просто поц, а 30 якщо перед тим крикнув "аллах акбар"
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03.09.2020 17:01 Відповісти
не хера себе как в техассе..не могли бы этому фраеру всем пляжем по жопе настукать...стартовая пукалка
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03.09.2020 12:52 Відповісти
Смелий бо все вокруг безоружние.
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03.09.2020 13:31 Відповісти
Фуфло, хто сказав що то зброя? Сходіть в супермаркет і купіть собі таку саму. Можете через інтернет замовити.
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03.09.2020 16:58 Відповісти
 
 