Стрілянина на Оболоні: 30-річний раніше судимий уродженець Кіровоградської області, погрожуючи пістолетом, відібрав у неповнолітнього 500 гривень. ВIДЕО

Столична прокуратура повідомила про підозру жителю столиці, який погрожував неповнолітньому хлопцеві пістолетом і відібрав у нього гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну прокуратуру, злочин було скоєно першого вересня близько восьмої години вечора на Оболонській набережній у Києві.

На відеозаписі, зробленому одним з очевидців, зловмисник, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати у неповнолітнього грошові кошти і вистрілив у повітря в присутності багатьох свідків. 17-річний потерпілий віддав йому 500 грн, які були при ньому. Після цього злочинець залишив місце злочину.

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Правоохоронці затримали 30-річного раніше судимого уродженця Кіровоградської області. Зараз йому повідомлено підозру за розбій і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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