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Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Влада намагалася разом з місцевими виборами провести референдум щодо особливого статусу Донбасу.

Про це повідомив нардеп "Голосу", перший заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не допустили державної зради! Сьогодні на Комітеті, за два дні до початку виборчого процесу, влада намагалася змінити правила, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу. За цю відверту зраду проголосували 13 із 14 потрібних владі голосів. Після результатів на табло було здійснено нахабну і незаконну спробу переголосування, яку ми не допустили. Дякую всім притомним колегам, які не підтримали здачу державних інтересів. Дякую колегам з "Голосу", які допомогли тримати оборону на комітеті", - розповів Лозинський.

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"Що хочуть протягнути СН: внести до закону про вибори такі собі "соцопитування", а реально - референдум, під час виборів, щоб впливати на думку виборців та проводити агітацію на замовлення Кремля", - пояснила нардепка "Голосу" Юлія Клименко.

Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб пропхати туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп Голосу Лозинський 01

Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб пропхати туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп Голосу Лозинський 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Зачем там ещё какой-то особый статус? Он там уже есть - оккупрованные территории.
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03.09.2020 11:24
+8
Чесно, кажучи, з Вакарчука набагато кращий фронтмен "ОЕ", ніж депутат ВР. Його рішення двічі в різних скликаннях Парламенту складати з себе депутатські повноваження, інакше як істероїдними не назвеш. Артист, що ж поробиш.
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03.09.2020 11:56
+8
Сколько таких ратующих за унитарность страны? 25%.
73% посмотрят видосики Зеленского и проголосуют за всякие свободные экономические зоны.
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03.09.2020 12:05
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Не мьітьем, так катаньем.
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03.09.2020 11:22 Відповісти
Вот тех 13 из 14 на передовую живой мишенью...
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03.09.2020 11:23 Відповісти
Зачем там ещё какой-то особый статус? Он там уже есть - оккупрованные территории.
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03.09.2020 11:24 Відповісти
"Голос" настоящая украинская партия.
Быдлу "Голос" и Вакарчук не нравятся.
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03.09.2020 11:37 Відповісти
Чесно, кажучи, з Вакарчука набагато кращий фронтмен "ОЕ", ніж депутат ВР. Його рішення двічі в різних скликаннях Парламенту складати з себе депутатські повноваження, інакше як істероїдними не назвеш. Артист, що ж поробиш.
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03.09.2020 11:56 Відповісти
Він привів в парламент розумних людей. Його складання депутатьських повноважень не зменшило кількість депутатів у "Голосі".
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03.09.2020 12:03 Відповісти
Какая поддержка у "шёпота" в Украине?
Какая перспектива?
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03.09.2020 12:06 Відповісти
Выборы покажут.
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03.09.2020 12:09 Відповісти
Это точно!
Если они на них пойдут. Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 2216
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03.09.2020 12:11 Відповісти
Уже пошли.
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03.09.2020 12:13 Відповісти
Молодцы.
Их послали, они пошли. Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 3031
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03.09.2020 12:15 Відповісти
снова лжёшь как путин.
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03.09.2020 12:30 Відповісти
перспектива протянуть старых рыгов, которые не прошли по квоте зеленого стада. Притула сейчас старается, прорабатывает этот вопрос по полной.

Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 4355
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03.09.2020 12:25 Відповісти
В тому, що привів в Парламент професійних та достойних людей, я не сумніваюсь, бо голосував за очолювану ним партію. Але друге поспіль складання повноважень наводить на асоціативні думки про використаний латексний виріб зі змазкою.
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03.09.2020 12:07 Відповісти
Вакарчук виріб багаторазового використання. Я голосував за депутата від "Голосу", і він переміг. І на наступних виборах буду голосувати за "Голос" і Вакарчука.
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03.09.2020 12:12 Відповісти
Многоразовый, но бракованный - с дырочкой.
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03.09.2020 12:16 Відповісти
Не смеши.
Соросятня.
Партия без лица, без голоса, без поддержки, без будущего.
А Вакарчук - склепал дитя и бросил.
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03.09.2020 12:05 Відповісти
Почему пишешь путинским текстом. Путин боится Сороса.
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03.09.2020 12:08 Відповісти
Я говорю не чьим-то текстом, а как есть на самом деле.
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03.09.2020 12:13 Відповісти
Нет такого слова в русском языке. Его придумал путин. Почему используешь путинское слово.
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03.09.2020 12:15 Відповісти
См.выше.
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03.09.2020 12:17 Відповісти
А ***** на каком языке разговаривает? Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 8274
Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 6480 Максим Атаманюк 044e8751

Нет такого слова в русском языке.
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03.09.2020 12:19 Відповісти
путин придумал это слово для лохов. Лохи повторяют слово путина.
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03.09.2020 12:22 Відповісти
Всё ясно. Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 3745
Вопросов больше нет. Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 392
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03.09.2020 12:24 Відповісти
Про соросятню найбільш верещать маріонетки Барадатай Бабушкі на зразок дубінскіх та ін. пейсаті виродки з партії Блазня. Ти теж зєбанат?
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03.09.2020 12:10 Відповісти
Після виступу Лероса у ВР - поллються зізнання про зрадників як із рога ізобілія!Чи не Пінчук з Кучмою , драпоновшому з ТКГ це затіяли? Без таких проєвропейських олігархів Майданам завжди важкувато розколихуватись...
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03.09.2020 11:43 Відповісти
та й Юля з ковідом заховалась як раз у розпалі вагнеровської зради... https://www.muz-ua.info/?p=3880
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03.09.2020 11:44 Відповісти
Ага, как раз уже месяц прячется. А вы чего молчали, что это она сорвала операцию. Недонесение, это соучастие...
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03.09.2020 12:05 Відповісти
Та то вже схоже на агонію проукраїнських сил.
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03.09.2020 11:45 Відповісти
а Ви ще не зрозуміли , що ці вибори- це останній бій за Україну?
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03.09.2020 11:56 Відповісти
Останній був парламентьські вибори. Місцеві вибори вже нічого не змінять. Будуть всілякі вільні економічні зони.
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03.09.2020 12:07 Відповісти
А что в этом плохого? На самом деле у всех ратующих за унитарность страны будет возможность эту позицию власти и донести. И я с удовольствием бы проголосовал за то, чтобы не было никаких особых статусов ни у одной области. Да и заодно можно было бы упорядочить названия областей - появилась бы Крымская область на равных с другими 24-мя.
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03.09.2020 11:57 Відповісти
Сколько таких ратующих за унитарность страны? 25%.
73% посмотрят видосики Зеленского и проголосуют за всякие свободные экономические зоны.
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03.09.2020 12:05 Відповісти
мне не понятна Ваша уверенность, что голосовавшие против Петра Алексеевича будут и против соборности Украины! Еще больше сомнений, что из тех пресловутых "правильных 25%" будет много тех, кто реально и осознанно будет за Украину единую и неделимую
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03.09.2020 12:22 Відповісти
Голосовавшие против Порошенко вообще ничего не понимают в политике. Они проголосуют так как им скажет путинская пропаганда. А путинская пропаганда скажет голосовать за свободные экономические зоны и всякие "украинские галицкие партии".
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03.09.2020 12:25 Відповісти
хочется сказать: "чаще себе это повторяйте и однаждв поверите в сказанное"!
Вот в том числе из-за такого черно-белого подхода в коммуникациях и действиях Порошенко и пролетел на выборах. Удачи!
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03.09.2020 12:30 Відповісти
Не винуватьте інших за те що програли колвуну. Краще працювати треба самим.
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03.09.2020 17:15 Відповісти
Была инфа, про подачу воды в Крым. Зеленым насрать на Донбасс.
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03.09.2020 12:02 Відповісти
"У городі бузина, а в Києві дядько".
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03.09.2020 12:10 Відповісти
зато каков комментарий! видимо, цель другая у чела
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03.09.2020 12:23 Відповісти
Треба Зеленського вже в відставку відправляти... Скільки ще він ти і його бариги будуть зраджувати Україну?
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03.09.2020 12:15 Відповісти
Прізвища 13-ьох підарів в студію!
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03.09.2020 13:45 Відповісти
Видно Кремль приказал Ермаку убыстрять сдачу Украины. В Беларуси сейчас все идет очень быстро. Им нужно успеть до выборов в США.
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03.09.2020 15:41 Відповісти
"Голос" единственная патриотическая партия Украины, не продавшаяся олигархату.
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03.09.2020 17:09 Відповісти
ЗеКремлеБанда, все эти старые "новые" лица, бывшие рыги, и нынешние "какая разница", должны быть отстранены от власти и посажена за решетку по приговору народного суда.
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03.09.2020 17:15 Відповісти
 
 