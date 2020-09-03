Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський. ВIДЕО

Влада намагалася разом з місцевими виборами провести референдум щодо особливого статусу Донбасу.

Про це повідомив нардеп "Голосу", перший заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не допустили державної зради! Сьогодні на Комітеті, за два дні до початку виборчого процесу, влада намагалася змінити правила, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу. За цю відверту зраду проголосували 13 із 14 потрібних владі голосів. Після результатів на табло було здійснено нахабну і незаконну спробу переголосування, яку ми не допустили. Дякую всім притомним колегам, які не підтримали здачу державних інтересів. Дякую колегам з "Голосу", які допомогли тримати оборону на комітеті", - розповів Лозинський.

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"Що хочуть протягнути СН: внести до закону про вибори такі собі "соцопитування", а реально - референдум, під час виборів, щоб впливати на думку виборців та проводити агітацію на замовлення Кремля", - пояснила нардепка "Голосу" Юлія Клименко.