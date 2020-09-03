Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: "Ми сім місяців без роботи". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Всеукраїнська профспілка працівників музичної індустрії проводить мітинг під Кабінетом Міністрів України на знак протесту проти рішень уряду про часткову заборону на проведення концертів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Право на підприємництво - це наше конституційне право, яке не може порушити жоден уряд! А наш мирний мітинг - це закономірна реакція на порушення конституційних прав! Ми проти встановлення вибіркового карантину і дискримінації організаторів концертів. Відбирають у нас можливість працювати і виживати. Ми вимагаємо швидкої розробки державної політики, яка врятує музичну індустрію під час повної зупинки! Ми довго терпіли і дотримувалися всіх карантинних обмежень, поважаючи думку і позицію влади. Спочатку ми повністю зупинилися, за що не отримували ніяких компенсацій, потім організовували концерти з дотриманням вимог Уряду щодо розміщення однієї людини на 5 квадратних метрів. Але з останніми діями КМУ у вигляді Постанови 720 від 26.08.20 ми вже не можемо миритися. Тепер організаторів поділяють ще й за таким принципом: ті, що при реєстрації бізнесу вибрали "концертний" КВЕД як основний , мають право проводити культурні е заходи. Всі інші - ні. Хоча насправді всі розуміють, що основний КВЕД - це формальність при реєстрації, і взагалі КВЕДи потрібні тільки для статистики. Це рішення остаточно зламає музичну індустрію в Україні", - заявили організатори мітингу.
"Тому ми висуваємо Уряду такі вимоги: ні - дискримінації частини концертних організаторів за ознакою основного КВЕД під приводом боротьби з пандемією COVID-19. Підпункт 3 пункту 11 Постанови КМУ номер 641 від 22.03.2020 має бути скасований, ні - встановленню державних компенсацій за ознакою основного КВЕД. Інші представники індустрії теж хочуть вижити! Український культурний фонд повинен переглянути Інструкцію для заявників на отримання інституційної допомоги. Держава повинна забезпечити рівні умови в галузі. Нам потрібен чіткий план виходу з кризи, який буде розроблений за участю представників музичної індустрії. Зокрема , за участю членів правління Української музичної профспілки. Ми маємо право знати, які рішення приймає уряд, і яким він бачить план виходу з кризи! Ми маємо право брати участь у розробці цього плану. Ми хочемо розуміти, як бути далі під час пандемії, і на що розраховувати. Цей мирний мітинг спрямований не на деструктивні дії, а на побудову повноцінного діалогу влади і музичної індустрії! З цією метою ми вимагаємо від Прем'єр-міністра України створити робочу групу за участю представників музичної індустрії з одного боку і МОЗ, Мінкультури і МВС з іншого для спільної розробки програми виходу з кризи. В тому числі, для справедливої виплати компенсацій у разі введення обмежень", - вимагають мітингувальники.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Это как раньше, когда были открыты только одни супермаркеты во время карантина.
В супермаркеты можно ходить, там безопасно и невозможно заразиться было, по мнению власти... а на базарах или в маленьких магазинчиках было опасно и можно было заразиться вирусом, поэтому их тогда закрыли.
- Тьфу, тьфу.., нашли певца! Тьфу, тьфу, нашли певца!....
Жена:
- Что ты там бормочешь ?
- Пристали сейчас трое гопников, говорят - пой, или соси !!
- И ты для этих отморозков пел ?!
- Да нееет ! Я же и говорю -тьфу, тьфу, нашли певца!!!
ЗЕбалагану мона, а вам ніззя.
Зеленский дал заслуженного артиста Потапу, а Билык и Ефросинина получили ордена.
Та ви, пане, ізверг!
«-А вьі, ноктюрн, сьіграть сумели б,
На пианино, что б без рук?»
Но то, что индустрия развлекательная убита в большинстве стран - это факт, и уничтожение этой индустрии совершенно не зависит от того, за кого ее работники голосовали.
Индустрия уничтожена для де-гуманизации людей, для разобщения населения.
Театры закрыты, концертные залы закрыты, музеи закрыты, выставочные залы закрыты, кинотеатры закрыты.
Многие из теаральных коллективов, многие оркестры не восстановятся никогда.
Их уничтожили, и сделано это было сознательно, специально.
Это такая всемирная акция де-гуманизации.
При этом работников искусств выставляют эдакими "паразитами". Так, например, в РФ всех работников приравнивают к дерьмовым звездам российской эстрады: и работника сцены, и костюмера, и музыкального редактора и осветителя (с их грошовыми зарплатами за очень непростую, а для работника сцены и физически тяжелую, потому как декораци таскать, работу).
Уничтожена целая индустрия, театральные коллективы, которые имеют более чем вековую наследственность.
А оказалось, что ему и на них, братьев и сестер по разуму, наплевать.
Обидно? Да.
Была бы ему, как говорится, "шаурма"...
Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счёт общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Всё!
- Золотой теленок (Илья Ильф и Евгений Петров)
мы пахали, я и трактор.
Где ты заводы видел в каком году?
При этом в каждом из заводов был клуб...где артистики скакали и кормились...
На какой завод не подсдскажешь идти...ау...рыг голубожопый ?
А зачем вы "бубочке"?
Он сам на рояле креативно играть умеет.
Но они ненавидят и украинских артистов, только потому, что они из той же среды, что и Зеленский.
А заодно и почти всех украинцев, только потому, что они не оценили годы правления их незабвенного порошенко и выбрали другого.
Вечерами художественная самодеятельность...