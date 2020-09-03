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Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: "Ми сім місяців без роботи". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України Шоу-бізнес

Всеукраїнська профспілка працівників музичної індустрії проводить мітинг під Кабінетом Міністрів України на знак протесту проти рішень уряду про часткову заборону на проведення концертів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Право на підприємництво - це наше конституційне право, яке не може порушити жоден уряд! А наш мирний мітинг - це закономірна реакція на порушення конституційних прав! Ми проти встановлення вибіркового карантину і дискримінації організаторів концертів. Відбирають у нас можливість працювати і виживати. Ми вимагаємо швидкої розробки державної політики, яка врятує музичну індустрію під час повної зупинки! Ми довго терпіли і дотримувалися всіх карантинних обмежень, поважаючи думку і позицію влади. Спочатку ми повністю зупинилися, за що не отримували ніяких компенсацій, потім організовували концерти з дотриманням вимог Уряду щодо розміщення однієї людини на 5 квадратних метрів. Але з останніми діями КМУ у вигляді Постанови 720 від 26.08.20 ми вже не можемо миритися. Тепер організаторів поділяють ще й за таким принципом: ті, що при реєстрації бізнесу вибрали "концертний" КВЕД як основний , мають право проводити культурні е заходи. Всі інші - ні. Хоча насправді всі розуміють, що основний КВЕД - це формальність при реєстрації, і взагалі КВЕДи потрібні тільки для статистики. Це рішення остаточно зламає музичну індустрію в Україні", - заявили організатори мітингу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном. ФОТОрепортаж

"Тому ми висуваємо Уряду такі вимоги: ні - дискримінації частини концертних організаторів за ознакою основного КВЕД під приводом боротьби з пандемією COVID-19. Підпункт 3 пункту 11 Постанови КМУ номер 641 від 22.03.2020 має бути скасований, ні - встановленню державних компенсацій за ознакою основного КВЕД. Інші представники індустрії теж хочуть вижити! Український культурний фонд повинен переглянути Інструкцію для заявників на отримання інституційної допомоги. Держава повинна забезпечити рівні умови в галузі. Нам потрібен чіткий план виходу з кризи, який буде розроблений за участю представників музичної індустрії. Зокрема , за участю членів правління Української музичної профспілки. Ми маємо право знати, які рішення приймає уряд, і яким він бачить план виходу з кризи! Ми маємо право брати участь у розробці цього плану. Ми хочемо розуміти, як бути далі під час пандемії, і на що розраховувати. Цей мирний мітинг спрямований не на деструктивні дії, а на побудову повноцінного діалогу влади і музичної індустрії! З цією метою ми вимагаємо від Прем'єр-міністра України створити робочу групу за участю представників музичної індустрії з одного боку і МОЗ, Мінкультури і МВС з іншого для спільної розробки програми виходу з кризи. В тому числі, для справедливої ​​виплати компенсацій у разі введення обмежень", - вимагають мітингувальники.

Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 01
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 02
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 03
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 04
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 05
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 06
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 07
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 08
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 09
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 10
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 11
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 12
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 13
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 14
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 15
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 16
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 17
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 18
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 19
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 20
Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: Ми сім місяців без роботи 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Ліцедєї вийшли проти ліцєдєя

Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 2228
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03.09.2020 12:15
+14
Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 6879
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03.09.2020 12:22
+12
Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 5927
ЗЕбалагану мона, а вам ніззя.
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03.09.2020 12:23
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Ліцедєї вийшли проти ліцєдєя

Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 2228
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03.09.2020 12:15 Відповісти
СУПЕР НОВИНА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.09.2020 12:16 Відповісти
Бездарные педики и поющие ртом шлюхи никому со своим сортирным творчеством не нужны.
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03.09.2020 12:18 Відповісти
А я пою попой, вернее читаю рррррэп.
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03.09.2020 12:19 Відповісти
Репер патап?😂
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03.09.2020 12:22 Відповісти
чета там не видно мохнатика и любимца всех волчиц- полтинников ....
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03.09.2020 12:44 Відповісти
Любимец волчиц в АТБ отирается😂
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03.09.2020 12:51 Відповісти
Важко жити в Україні, коли ти не особа наближена для блазня... Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 5346
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03.09.2020 12:18 Відповісти
Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 6879
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03.09.2020 12:22 Відповісти
перехадите на удальонку - "ужин со звездой", концерт по скайпу, автографы, обучение дитлахив основам работы в ВИА.
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03.09.2020 12:18 Відповісти
В кинотеатрах нельзя заразится, а на концертах можна заразится.
Это как раньше, когда были открыты только одни супермаркеты во время карантина.
В супермаркеты можно ходить, там безопасно и невозможно заразиться было, по мнению власти... а на базарах или в маленьких магазинчиках было опасно и можно было заразиться вирусом, поэтому их тогда закрыли.
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03.09.2020 12:19 Відповісти
Хотят работать? В Украине полно вакансий чернорабочих и пр.😂
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03.09.2020 12:19 Відповісти
А женщинам с пониженной социальной оценкой каково? Попробуй в респираторе оральные ласки совершить. Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 6452
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03.09.2020 12:19 Відповісти
для таких давно вже придумали протигаз !
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03.09.2020 13:35 Відповісти
"ой горила хата палала" петь и плясать не пробовали?
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03.09.2020 12:19 Відповісти
Ой горіла сцена палала Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 6413
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03.09.2020 12:23 Відповісти
Поляковой на новые шльопки, средств уже не хватает?)
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03.09.2020 12:20 Відповісти
Муж приходит домой:
- Тьфу, тьфу.., нашли певца! Тьфу, тьфу, нашли певца!....
Жена:
- Что ты там бормочешь ?
- Пристали сейчас трое гопников, говорят - пой, или соси !!
- И ты для этих отморозков пел ?!
- Да нееет ! Я же и говорю -тьфу, тьфу, нашли певца!!!
Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 2634
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03.09.2020 12:21 Відповісти
Зеленський не любить конкуренції.
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03.09.2020 12:21 Відповісти
Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 5927
ЗЕбалагану мона, а вам ніззя.
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03.09.2020 12:23 Відповісти
это те вышли кто за корпоротивчики по 10-15 шт зеленых драли ,а теперь жрать нечего ?
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03.09.2020 12:23 Відповісти
Те получили из рук преЗедента "народных", "заслуженных", им хватает на жизнь.
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03.09.2020 12:27 Відповісти
пусть Коляденко продаст цепи и шляпы а Полякова кокошники .... еще на внуков хватит
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03.09.2020 12:38 Відповісти
Эти могут даже съесть свой реквизит. Хуже не будет.
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03.09.2020 12:42 Відповісти
Июнь 2020.
Зеленский дал заслуженного артиста Потапу, а Билык и Ефросинина получили ордена.
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03.09.2020 12:29 Відповісти
Алла и что ? Если я вам напишу кому Петрик в последние сутки правления 24 часа строчил что ручка дымилась звания и награды и должности мне новостных веток Цензора не хватит
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03.09.2020 12:35 Відповісти
Ты ни одного не сможешь назвать
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03.09.2020 12:38 Відповісти
разве ?10 мая 2019 г. - Порошенко нагородив орденами Цеголка, Кубіва, Нищука і Медведєва. Всього відзначені заслуги 273 чиновників, громадських діячів...............
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03.09.2020 12:44 Відповісти
Я написала это к тому, что люди, представленные на фото, вряд ли те, кто по "10-15 шт зеленых драли".
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03.09.2020 12:39 Відповісти
В Украъны мільйони людей не мають роботи. Але ж вони шукають альтернативи, хтось поїхав в ЄС на сезонні роботи, хтось відкрив своє діло... Їдьте в Польщу там зара нехватка людей ворожаї збирати Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 3531
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03.09.2020 12:27 Відповісти
В Україні. (Забув клавіатуру з кацапсячого на українську перевести)
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03.09.2020 12:28 Відповісти
ну так, музиканти ж "работают" концерти, інша робота їм не кошерна...
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03.09.2020 12:32 Відповісти
Аааааа... Вони даючи інтервью розказують, що Ані так устают, так устают... Прям как раби на галЄрах... Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 9376 То хай картоплю покопають і відпочинуть... Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 9376
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03.09.2020 12:40 Відповісти
своїми білими ручками, і картоплю?!
Та ви, пане, ізверг!
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03.09.2020 12:44 Відповісти
Це ж високе, духовне... Під фанеру голою **пою та цицьою на сцені трусити і на називати це мистецтвом... Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: "Ми сім місяців без роботи" - Цензор.НЕТ 3717
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03.09.2020 12:55 Відповісти
Так ще нехай разок за своїх колєґ поаґітірують та проголосують. І потім виявиться шо то шо січас то було лучшеє ніж то шо буде.
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03.09.2020 12:28 Відповісти
Артисти?
«-А вьі, ноктюрн, сьіграть сумели б,
На пианино, что б без рук?»
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03.09.2020 12:29 Відповісти
А где плакаты "Вова, зачем ты так, мы ж за тебя голосовали"?!
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03.09.2020 12:30 Відповісти
креатив нада включать - зайчику на уши буденовку напяльте и морковка в роте...
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03.09.2020 12:30 Відповісти
Народ, вы что-то путаете. Это не "звезды". Это работники филармоний и лабухи, которые за копейки поют и играют на мелких мероприятиях, начиная с детских лагерей и заканчивая торжествами в домах культуры. Это люди с доходом 10-15 т. А с такого дохода и подушки финансовой у большинства нет. Не стоит их сравнивать с Поляковой и 95 кв. Это небо и земля.
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03.09.2020 12:31 Відповісти
Но с вероятностью в 95% они голосовали именно за ВА Зеленского.
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03.09.2020 12:37 Відповісти
Даже не сомневаюсь. Но пока все логично: голосовали за него и требуют с него
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03.09.2020 12:50 Відповісти
Не логично было голосовать за него на пост президента и не видеть его непригодность для этого поста.
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03.09.2020 12:53 Відповісти
Возможно, что голосовали за "бубочку".
Но то, что индустрия развлекательная убита в большинстве стран - это факт, и уничтожение этой индустрии совершенно не зависит от того, за кого ее работники голосовали.
Индустрия уничтожена для де-гуманизации людей, для разобщения населения.
Театры закрыты, концертные залы закрыты, музеи закрыты, выставочные залы закрыты, кинотеатры закрыты.
Многие из теаральных коллективов, многие оркестры не восстановятся никогда.
Их уничтожили, и сделано это было сознательно, специально.
Это такая всемирная акция де-гуманизации.
При этом работников искусств выставляют эдакими "паразитами". Так, например, в РФ всех работников приравнивают к дерьмовым звездам российской эстрады: и работника сцены, и костюмера, и музыкального редактора и осветителя (с их грошовыми зарплатами за очень непростую, а для работника сцены и физически тяжелую, потому как декораци таскать, работу).
Уничтожена целая индустрия, театральные коллективы, которые имеют более чем вековую наследственность.
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03.09.2020 13:51 Відповісти
Но наши-то из развлекательной индустрии, голосовавшие за Зелю, считали, что он будет величайшим лидером и одновременно свой в доску парень, понимающий их как никто другой.
А оказалось, что ему и на них, братьев и сестер по разуму, наплевать.
Обидно? Да.
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03.09.2020 14:04 Відповісти
А "бубочке" на всех наплевать, на всю Украину.
Была бы ему, как говорится, "шаурма"...
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03.09.2020 16:02 Відповісти
похорона всегда востребованы, там подлабать можна...
Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счёт общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Всё!
- Золотой теленок (Илья Ильф и Евгений Петров)
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03.09.2020 12:35 Відповісти
А можно узнать за кого голосовали представители "музыкальной индустрии"? Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы" - Цензор.НЕТ 8766
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03.09.2020 12:36 Відповісти
На похоронах и корпоративная своё доберёте.
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03.09.2020 12:41 Відповісти
мне нравится наша страна, одни бунтуют что бы им разрешили заражаться, другие что плохо и не бесплатно лечат)))
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03.09.2020 12:41 Відповісти
В Эпицентре есть вакансии.
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03.09.2020 12:42 Відповісти
лярд зелупа не дает распилить?)
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03.09.2020 12:42 Відповісти
Вчера бляхеры,сегодня лабухи,завтра танцоры...Зелебобики каждый день должны орать под окнами клоунов и требовать обещанной халявы!
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03.09.2020 12:51 Відповісти
******* чего хотели?😂
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03.09.2020 12:55 Відповісти
Та будь ласка, нехай собі співають, заборона повинна діяти лише на відвідування громадянами місць великого скупчення, а так нехай собі лабають.
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03.09.2020 13:01 Відповісти
в лесу
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03.09.2020 13:15 Відповісти
мне так нравится ето пролетарское название - "музыкальная индустрия" Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: "Ми сім місяців без роботи" - Цензор.НЕТ 7750

мы пахали, я и трактор.
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03.09.2020 13:04 Відповісти
Это решение окончательно сломает музыкальную индустрию... Да и хрен с ней! Зато игральный бизнес как в гору пошёл.
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03.09.2020 13:10 Відповісти
Они вас чують. Еще как. И потому сегодня подняли минимальную цену на водку. Так что со слухом у них все нормально.
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03.09.2020 13:34 Відповісти
Да кому нахй обосралося ваше бринчание?? Сейчас музыки и песен даром сколько хочешь в сети. Меняйте профессию - идите на заводы и на поля трудиться, захребетники вы упоротые!
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03.09.2020 13:40 Відповісти
Какие заводы? это что за понос коммуняцкий... Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: "Ми сім місяців без роботи" - Цензор.НЕТ 9087
Где ты заводы видел в каком году?
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03.09.2020 16:05 Відповісти
То у вас в ********* и на Дамбаси все заводы на металл порезали.
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03.09.2020 19:33 Відповісти
Стрелки не переводи...заводы где???? Тот же например СРЗ 1 и 2, радиальнных станков, краян, суда ЧМП, ОдАЗ, ЗОР, КинАп, Орион, НИИ обслуживающие порт? Это только в Одессе...
При этом в каждом из заводов был клуб...где артистики скакали и кормились...
На какой завод не подсдскажешь идти...ау...рыг голубожопый ?
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03.09.2020 22:18 Відповісти
" Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы"

А зачем вы "бубочке"?
Он сам на рояле креативно играть умеет.
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03.09.2020 13:43 Відповісти
это они к бубочке как пианисту обращаются? Как музыканты к музыканту? Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: "Ми сім місяців без роботи" - Цензор.НЕТ 4125
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03.09.2020 14:36 Відповісти
И вот обратите внимание на комментарии. "Патриоты" ненавидят не только россиянских артистов, их хотя бы понятно, за что.
Но они ненавидят и украинских артистов, только потому, что они из той же среды, что и Зеленский.
А заодно и почти всех украинцев, только потому, что они не оценили годы правления их незабвенного порошенко и выбрали другого.
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03.09.2020 15:40 Відповісти
Музична індустрія співає по іудоглобалізаторських нотах, тому справедливо сидить у іудоглобалізаційному концтаборі.
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03.09.2020 16:00 Відповісти
зато 95 квартал пожалуйста
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03.09.2020 16:03 Відповісти
"Голос" пропав? Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: "Ми сім місяців без роботи" - Цензор.НЕТ 9487
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03.09.2020 18:53 Відповісти
Берем учениками токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, расточников, слесарей, сварщиков. Нужен бакалавр-магистр на начальника машиностроительного цеха без ОР, мастер, контролер ОТК без ОР. Проч.
Вечерами художественная самодеятельность...
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03.09.2020 19:59 Відповісти
 
 