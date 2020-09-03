Представники музичної індустрії пікетують Кабмін через заборону на проведення концертів: "Ми сім місяців без роботи". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Всеукраїнська профспілка працівників музичної індустрії проводить мітинг під Кабінетом Міністрів України на знак протесту проти рішень уряду про часткову заборону на проведення концертів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Право на підприємництво - це наше конституційне право, яке не може порушити жоден уряд! А наш мирний мітинг - це закономірна реакція на порушення конституційних прав! Ми проти встановлення вибіркового карантину і дискримінації організаторів концертів. Відбирають у нас можливість працювати і виживати. Ми вимагаємо швидкої розробки державної політики, яка врятує музичну індустрію під час повної зупинки! Ми довго терпіли і дотримувалися всіх карантинних обмежень, поважаючи думку і позицію влади. Спочатку ми повністю зупинилися, за що не отримували ніяких компенсацій, потім організовували концерти з дотриманням вимог Уряду щодо розміщення однієї людини на 5 квадратних метрів. Але з останніми діями КМУ у вигляді Постанови 720 від 26.08.20 ми вже не можемо миритися. Тепер організаторів поділяють ще й за таким принципом: ті, що при реєстрації бізнесу вибрали "концертний" КВЕД як основний , мають право проводити культурні е заходи. Всі інші - ні. Хоча насправді всі розуміють, що основний КВЕД - це формальність при реєстрації, і взагалі КВЕДи потрібні тільки для статистики. Це рішення остаточно зламає музичну індустрію в Україні", - заявили організатори мітингу.

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"Тому ми висуваємо Уряду такі вимоги: ні - дискримінації частини концертних організаторів за ознакою основного КВЕД під приводом боротьби з пандемією COVID-19. Підпункт 3 пункту 11 Постанови КМУ номер 641 від 22.03.2020 має бути скасований, ні - встановленню державних компенсацій за ознакою основного КВЕД. Інші представники індустрії теж хочуть вижити! Український культурний фонд повинен переглянути Інструкцію для заявників на отримання інституційної допомоги. Держава повинна забезпечити рівні умови в галузі. Нам потрібен чіткий план виходу з кризи, який буде розроблений за участю представників музичної індустрії. Зокрема , за участю членів правління Української музичної профспілки. Ми маємо право знати, які рішення приймає уряд, і яким він бачить план виходу з кризи! Ми маємо право брати участь у розробці цього плану. Ми хочемо розуміти, як бути далі під час пандемії, і на що розраховувати. Цей мирний мітинг спрямований не на деструктивні дії, а на побудову повноцінного діалогу влади і музичної індустрії! З цією метою ми вимагаємо від Прем'єр-міністра України створити робочу групу за участю представників музичної індустрії з одного боку і МОЗ, Мінкультури і МВС з іншого для спільної розробки програми виходу з кризи. В тому числі, для справедливої ​​виплати компенсацій у разі введення обмежень", - вимагають мітингувальники.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ