Київський безпековий форум: Пандемія, агресія РФ, військове протистояння на Кавказі і революція в Білорусі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Трансляція спеціального Київського безпекового форуму присвячена найгострішим проблемам світу і безпеки, які стоять перед Україною, Східною Європою та євроатлантичним простором.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
Серед обговорюваних питань:
- Якою бачить світ нову пандемічну добу і її майбутні пост-пандемічні горизонти?
- Як приборкати російського агресора, який посилює війну проти України і Заходу?
- Яким є справжній шлях до довгострокового миру у нашій частині Європи?
- Як підтримати громадянське і національне піднесення в Білорусі?
- Які приносить висновки і становить загрози нове військове протистояння на Кавказі?
- Як сформувати нову інклюзивну політику ЄС стосовно Сходу Європи?
- Як відновити єдність між Сполученими Штатами та Європою?
Зі спеціальними посланнями звернуться також філософ Френсіс Фукуяма і Дональд Туск, колишній президент Європейської Ради.
Київський безпековий форум – провідні збори з обговорення проблем української та глобальної безпеки, який був заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.
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