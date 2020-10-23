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Київський безпековий форум: Пандемія, агресія РФ, військове протистояння на Кавказі і революція в Білорусі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Трансляція спеціального Київського безпекового форуму присвячена найгострішим проблемам світу і безпеки, які стоять перед Україною, Східною Європою та євроатлантичним простором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Серед обговорюваних питань:

- Якою бачить світ нову пандемічну добу і її майбутні пост-пандемічні горизонти?

- Як приборкати російського агресора, який посилює війну проти України і Заходу?

- Яким є справжній шлях до довгострокового миру у нашій частині Європи?

- Як підтримати громадянське і національне піднесення в Білорусі?

- Які приносить висновки і становить загрози нове військове протистояння на Кавказі?

- Як сформувати нову інклюзивну політику ЄС стосовно Сходу Європи?

- Як відновити єдність між Сполученими Штатами та Європою?

Зі спеціальними посланнями звернуться також філософ Френсіс Фукуяма і Дональд Туск, колишній президент Європейської Ради.

Читайте: Спеціальний Київський Безпековий Форум відбудеться 23 жовтня

Київський безпековий форум – провідні збори з обговорення проблем української та глобальної безпеки, який був заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Автор: Анастасія Потіха
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Это как Большой Театр в дурдоме.
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23.10.2020 10:02 Відповісти
«Навіть якщо Коломойському вдасться зруйнувати все в Україні, суд США зупинити не можна» - інтерв'ю з ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою
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23.10.2020 10:12 Відповісти
Сеня!, ти молоток! Давай жарь, щоб касапам пригорало!
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23.10.2020 10:16 Відповісти
Сеня! Як ти правий з "миру в Україні не досягнути розмовами з ******"!
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23.10.2020 10:20 Відповісти
О!, Порошенко!
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23.10.2020 11:00 Відповісти
Собрались, потрындели и разошлись. Все для галочки. Київський безпековий форум: Пандемія, агресія РФ, військове протистояння на Кавказі і революція в Білорусі - Цензор.НЕТ 5734
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23.10.2020 11:44 Відповісти
свежий нафталин
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23.10.2020 16:28 Відповісти
 
 