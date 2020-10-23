Громадянин України, який перебуває в розшуку, влаштував дебош в аеропорту "Бориспіль": "Провокатор йо###ий! Я знайду тебе, тварюка!". ВIДЕО

Громадянина України затримали прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в столичному аеропорту. Інцидент стався в пункті пропуску "Бориспіль".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Наш співвітчизник прибув в Україну рейсом з Мінська. Під час перевіряльних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів. З'ясувалося, що правоохоронці розшукували чоловіка за скоєння ним крадіжки.

Коли під час доведення рішення про його затримання українець зрозумів, що з пункту пропуску він попрямує до відділення поліції - почав нецензурно лаятися, поривався до бійки і встиг розбити монітор комп'ютера", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зоештою, прикордонники правопорушника затримали, склали відповідні матеріали і передали співробітникам Національної поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ. ФОТОрепортаж