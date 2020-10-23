УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13264 відвідувача онлайн
Новини Відео Події Силовики
22 158 23
Бориспіль (448) Держприкордонслужба (4315) бійка (712) Правоохоронні органи (2660)

Громадянин України, який перебуває в розшуку, влаштував дебош в аеропорту "Бориспіль": "Провокатор йо###ий! Я знайду тебе, тварюка!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Громадянина України затримали прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в столичному аеропорту. Інцидент стався в пункті пропуску "Бориспіль".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Наш співвітчизник прибув в Україну рейсом з Мінська. Під час перевіряльних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів. З'ясувалося, що правоохоронці розшукували чоловіка за скоєння ним крадіжки.

Коли під час доведення рішення про його затримання українець зрозумів, що з пункту пропуску він попрямує до відділення поліції - почав нецензурно лаятися, поривався до бійки і встиг розбити монітор комп'ютера", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зоештою, прикордонники правопорушника затримали, склали відповідні матеріали і передали співробітникам Національної поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
А черной скамье, на скамье подсудимых
Его доченька Нина и какой-то Жиган,
Это было во вторник.. (с)
Находящийся в розыске гражданин Украины устроил дебош в аэропорту "Борисполь": "Провокатор е###ый! Я найду тебя, тварь!" - Цензор.НЕТ 6187
показати весь коментар
23.10.2020 10:44
+21
Чергове прокацаплене лайно з кримінальною віддушиною...
показати весь коментар
23.10.2020 10:51
+17
Багато це бидло зеківське вмовляли. Тереном в мордяку - одразу хлібало би закрив. Це бидло тільки силу розуміє...
показати весь коментар
23.10.2020 11:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А черной скамье, на скамье подсудимых
Его доченька Нина и какой-то Жиган,
Это было во вторник.. (с)
Находящийся в розыске гражданин Украины устроил дебош в аэропорту "Борисполь": "Провокатор е###ый! Я найду тебя, тварь!" - Цензор.НЕТ 6187
показати весь коментар
23.10.2020 10:44 Відповісти
Багато це бидло зеківське вмовляли. Тереном в мордяку - одразу хлібало би закрив. Це бидло тільки силу розуміє...
показати весь коментар
23.10.2020 11:00 Відповісти
Закони треба міняти. Така поведінка бидло кримінального має розцінюватися як опір співробітникам й автоматом +3-5 років в'язниці вже до того що заробив. Тоді бидло не буде бикувати так вільно.
показати весь коментар
23.10.2020 11:07 Відповісти
Не варто щось змінювати. Бо усіх активістів та протестувальників можна буде звинувачувати за опір співробітникам. Як на мене цей уркаган тут достатньо наговорив щоб його можна було додатково притягнути до відповідальності за погрози вбивством особі на державній службі.
показати весь коментар
23.10.2020 13:10 Відповісти
Да его выпустят завтра.Вы размечтались...
показати весь коментар
23.10.2020 21:44 Відповісти
Громадянин України, який перебуває в розшуку, влаштував дебош в аеропорту "Бориспіль": "Провокатор йо###ий! Я знайду тебе, тварюка!" - Цензор.НЕТ 9638
показати весь коментар
23.10.2020 21:43 Відповісти
для чого? Це ж не "націк" та не патріот...видно що поважна людина і російською розмоляє...завтра за нього зашлють гроші прокурорам і він вільна людина...ще й рішення судів з Печерського чи адмін ..та й того ж Бориспільського принесе , що він законослухняний громадянин, а це прикордонники його ображали))
показати весь коментар
24.10.2020 16:53 Відповісти
Що ? Януковича злапали? Повірив ТБ каналам медведчука-рабиновича....
показати весь коментар
23.10.2020 11:13 Відповісти
То Овощ шестёрку на разведку прислал.
показати весь коментар
23.10.2020 15:04 Відповісти
Кто берет взятки? Те пограничники которые сидят в кабинках в Борисполе?
"дядя, ты дурак?"
показати весь коментар
23.10.2020 10:55 Відповісти
йди вже нахєр звідси, лайно кацапське.
злодія, воно падло, жаліє.
показати весь коментар
23.10.2020 11:07 Відповісти
Чергове прокацаплене лайно з кримінальною віддушиною...
показати весь коментар
23.10.2020 10:51 Відповісти
Винуватий працівник аеропорту, що вчасно не дав крєндєлю по рогам.
показати весь коментар
23.10.2020 10:56 Відповісти
шарий?
показати весь коментар
23.10.2020 11:21 Відповісти
Наверное летал на московию за пачкой новых кремлевских скреп
показати весь коментар
23.10.2020 11:46 Відповісти
Наверное, уж сильно хотелось мужику добавки к сроку, который уже светил.
показати весь коментар
23.10.2020 12:14 Відповісти
Пограничники молодцы, профессионально сделали свою работу. Жаль что у нас многие люди живут по понятиям, и практически нет юридической отвтсенности за оскорбленную "честь i гiднiсть".
показати весь коментар
23.10.2020 17:50 Відповісти
Есть уголовка за хулиганку, правда лохи об єтом не знают. Погранци всегда били сцикунами, только по карманам шарить.
показати весь коментар
24.10.2020 12:03 Відповісти
Чому ,як показують якогось нашого ********, то 99,9 він ********** "па руськи" ? Він засилають?Може він диверсант?
показати весь коментар
24.10.2020 08:52 Відповісти
спадковість погана, бо 99,9 того бидла кацапи понавезені або по походженню.
показати весь коментар
24.10.2020 10:49 Відповісти
Погранци лошари якись.
показати весь коментар
24.10.2020 11:53 Відповісти
 
 