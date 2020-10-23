"Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. ВIДЕО
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Завдяки швидким та професійним діям поліції Києва протягом 48 годин був встановлений і затриманий 21-річний студент, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. За скоєне йому загрожує штраф в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, або арешт на строк до 6 місяців, або умовний термін до 5 років.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Я ніколи не сумнівався в основних положеннях теорії Дарвіна, а саме в тому, що люди виникли в результаті еволюційних змін світу тварин. Різниця лише в тому, що більшість людей таки стали людьми, а деякі залишилися ближче до світу тварин.
Минулої середи один такий "екземпляр" дозволив собі справити нужду на Алеї Небесної сотні в районі пам'ятника загиблим Героям Майдану. Відео цього правопорушення можна переглянути за посиланням.
Не знаю, хто його батьки і як його виховували, але мені здається, що приклад цієї молодої людини показує провал системи виховання і освіти молоді в Україні", - написав він.
Геращенко зазначив, що завдяки швидким та професійним діям поліції Києва, цей негідник був встановлений і затриманий протягом 48 годин.
"На своє "виправдання", якщо це можна так назвати, він повідомив, що він був у нетверезому стані і йому дуже хотілося справити нужду", - зазначив заступник голови МВС.
Геращенко додав, що цього громадянина пред'явлено підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу - хуліганство.
Покаранням за його вчинок може бути штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, або арешт на строк до 6 місяців, або умовний термін до 5 років.
"Якби я був суддею, я б виніс вирок у вигляді арешту на 5-6 місяців. Може, це змінило б на краще життя цього 21-річного хлопця?" - задався питанням Геращенко.
"Дякую поліцейським за швидкі й ефективні дії із затримання хулігана, який осквернив пам'ять загиблих на Майдані наших співгромадян", - резюмував заступник голови МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Воспитывает семья, паттерны поведения закладываются до 3-4 лет.
Нмкакия школа и вуз ничего не исправят. Особенно в морально разложившемся обществе.
Но, сделать нормальный охраняемый и достойный мемориал не дали проплаченные беней-аваковым "активисты".
В настоящее время - это жалкое зрелище, где поналепливали кто вочто горазд.
Ти також недалеко від скотиняки відійшов.
пока о будут подобные гориллообразные макаки
2) культура (как и спорт) также в Украине - государственные!)))
В итоге народ безграмотный и аморальный!!!
Кому и зачем мы платим налоги???
Все сгнило в этом колхозе!
менты, вы чем в центре Киева занимаетесь (уже не говорю про регионы)?
зеля - с.ка
на памятник ушлёпку моторолле...?
Эту мразь, надо сажать на полную катушку... Но это в идеале, на практике, найдутся
меценаты - наймут адвокатов... Не будет он сидеть
Підвісьте його за ноги на тиждень. Такі ніколи до тями не приходять.. Навіть коли тверезіють.