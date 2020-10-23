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"Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Завдяки швидким та професійним діям поліції Києва протягом 48 годин був встановлений і затриманий 21-річний студент, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. За скоєне йому загрожує штраф в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, або арешт на строк до 6 місяців, або умовний термін до 5 років.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Я ніколи не сумнівався в основних положеннях теорії Дарвіна, а саме в тому, що люди виникли в результаті еволюційних змін світу тварин. Різниця лише в тому, що більшість людей таки стали людьми, а деякі залишилися ближче до світу тварин.

Минулої середи один такий "екземпляр" дозволив собі справити нужду на Алеї Небесної сотні в районі пам'ятника загиблим Героям Майдану. Відео цього правопорушення можна переглянути за посиланням.

Також дивіться: Поліція затримала 21-річного студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. Каже, що був п'яний. ВІДЕО+ФОТО

Не знаю, хто його батьки і як його виховували, але мені здається, що приклад цієї молодої людини показує провал системи виховання і освіти молоді в Україні", - написав він.

Геращенко зазначив, що завдяки швидким та професійним діям поліції Києва, цей негідник був встановлений і затриманий протягом 48 годин.

"На своє "виправдання", якщо це можна так назвати, він повідомив, що він був у нетверезому стані і йому дуже хотілося справити нужду", - зазначив заступник голови МВС.

Геращенко додав, що цього громадянина пред'явлено підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу - хуліганство.

Покаранням за його вчинок може бути штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, або арешт на строк до 6 місяців, або умовний термін до 5 років.

"Якби я був суддею, я б виніс вирок у вигляді арешту на 5-6 місяців. Може, це змінило б на краще життя цього 21-річного хлопця?" - задався питанням Геращенко.

"Дякую поліцейським за швидкі й ефективні дії із затримання хулігана, який осквернив пам'ять загиблих на Майдані наших співгромадян", - резюмував заступник голови МВС.

Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна, - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив памятник Небесній Сотні в Києві 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Та не сцяти воно хотіло , а спаплюжити меморіал , що й зробило , є ж відео , розуйте очі !
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23.10.2020 12:38
+20
не надо штрафов - лучше общественные работы сроком на 6 мес (минимум) по уборке общественных туалетов, где , (как оправдывал свое бескультурье и безнравственность этот дэбил), очень пьяные и им очень хочется справить нужду!
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23.10.2020 12:36
+17
Совки виховали зелебобіків, які пішли і обрали собі Гундосіка.))
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23.10.2020 12:38
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дурко
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23.10.2020 12:34 Відповісти
Слабенька спроба виправдати , Ви родич ?
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23.10.2020 12:35 Відповісти
Розстріляти! Ворогів потрібно знищувати!
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23.10.2020 13:00 Відповісти
все мы родичи!!!
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23.10.2020 13:11 Відповісти
...уй ты бычий ...голова телячья...а не родич!
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23.10.2020 13:54 Відповісти
Нет я не бычий я СЛОНЯЧИЙ!!!! А ТЫ пупсик не бурчи!
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23.10.2020 15:09 Відповісти
Ступаай...в известном тебе направлении...
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23.10.2020 19:54 Відповісти
Ну а Дарвин сомневался ..
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23.10.2020 12:35 Відповісти
Оно бухое постоянно?
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23.10.2020 22:21 Відповісти
Да-да. А еще многие знают, что с тарелки кушают не языком, а вилкой или ложкой.
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23.10.2020 12:35 Відповісти
Человек - это с детства. Или никогда.
Воспитывает семья, паттерны поведения закладываются до 3-4 лет.
Нмкакия школа и вуз ничего не исправят. Особенно в морально разложившемся обществе.
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23.10.2020 12:35 Відповісти
Совки виховали зелебобіків, які пішли і обрали собі Гундосіка.))
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23.10.2020 12:38 Відповісти
не надо штрафов - лучше общественные работы сроком на 6 мес (минимум) по уборке общественных туалетов, где , (как оправдывал свое бескультурье и безнравственность этот дэбил), очень пьяные и им очень хочется справить нужду!
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23.10.2020 12:36 Відповісти
Дарвін правий щодо цього утирка, але також я і Дарвін праві щодо Геращенка.))
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23.10.2020 12:37 Відповісти
Та не сцяти воно хотіло , а спаплюжити меморіал , що й зробило , є ж відео , розуйте очі !
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23.10.2020 12:38 Відповісти
Так...алкоголь не змінює думки - алкоголь лишень знімає стопори. Тому - якщо людина обісцяла меморіал у стані сп'яніння - це ознаає негативне відношення до цього меморіалу у цього поца і у тверезому стані.
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23.10.2020 13:41 Відповісти
Сколько ему лет на вид 30 даш ,запух от пива ..надо пиво запретить .Это будет 6 вопросом
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23.10.2020 12:41 Відповісти
Ну, оно, конечно, скотыняка.
Но, сделать нормальный охраняемый и достойный мемориал не дали проплаченные беней-аваковым "активисты".
В настоящее время - это жалкое зрелище, где поналепливали кто вочто горазд.
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23.10.2020 12:42 Відповісти
Полиция быстро сработала. Вот бы они еще нашли особь, которая нам дважды клей в домофонный пульт заливала.
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23.10.2020 12:44 Відповісти
А , ну ясно , це ж недостойний вигляд споровокував донецького дебіла на подібні дії.
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23.10.2020 23:21 Відповісти
Думаєте, наш домофон минулого літа теж він псував? Треба дільничому повідомити - він, біднесенький, вже більше року шукає (якщо не забув).
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24.10.2020 20:49 Відповісти
Антоша!
Ти також недалеко від скотиняки відійшов.
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23.10.2020 12:44 Відповісти
пить ,курить и говорить я начал одновременно ...А.Райкин
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23.10.2020 12:47 Відповісти
догадываюсь о его политических предпочтениях..
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23.10.2020 12:56 Відповісти
Требе щось робити з цими "університетами". В мене багато знайомих, які "вчаться" в таких "вишах". Воне займаються всім, крім навчання. Таке відчуття, що в школах більше вчаться, ніж такі студенти...
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23.10.2020 12:57 Відповісти
Максимальный штраф выписать этому уроду и отмудохать его как следует для профилактики.
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23.10.2020 13:06 Відповісти
Теж варіант
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23.10.2020 13:32 Відповісти
А в Украине есть нужда в саперах на разминирование минных полей. Этот на 100% подходит.
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23.10.2020 13:09 Відповісти
А потом из его черепа получится отличный писсуар. Если уцелеет, конечно.
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23.10.2020 13:11 Відповісти
Шість місяців арешту, вночі спати на нарах а вдень чистити всі громадські туалети, приватні підуть також.
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23.10.2020 13:11 Відповісти
Навчається на 3-му курсі, приїхало мабуть з Харкова, Одеси, Донбаса чи Кривого Рогу? А на якій мові проходить навчання у ВУЗІ? Воно неспособно вивчити державну мову, чи там все московське?
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23.10.2020 13:13 Відповісти
У Харкові таких неадекватів немає, це не Донбас
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23.10.2020 13:31 Відповісти
Ну что вы, конечно! Откуда а Харькове взяться неадекватам и ватникам? Как они могут появиться в городе, жители которого из года в год выбирают Кернеса. Харков - апофеоз адекватности.
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24.10.2020 16:48 Відповісти
Неадекват, спочатку розберись хто за кого голосує, я ж не знаю з якого ти Мухасранська і хто знає може ти за Зе і голосуєш кожен раз
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25.10.2020 02:42 Відповісти
А какой вуз известно?
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23.10.2020 13:38 Відповісти
Вы представляете он мог бы и звездидента обосцать!
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23.10.2020 13:16 Відповісти
пока в школах эта теория будет
пока о будут подобные гориллообразные макаки
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23.10.2020 13:21 Відповісти
Оправдания типа " Я бухой",зае.ало уже ,оно же бухим не бегает голым и не кричит "Я *****.с ,**.те меня в сраку." Значит нормально он осознавал куда сцит.
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23.10.2020 13:29 Відповісти
ВОНО Ж СКОРІШЕ ЗА ВСЕ ДОНБАСЯНИН І ДУЖЕ ХОЧЕ БЛАТНОЇ РОМАНТИКИ, ДОПОМОЖІТЬ ЮНАКУ З ПУТІВКОЮ В СІЗО "Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві - Цензор.НЕТ 813
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23.10.2020 13:30 Відповісти
Одні неукраїнці в Україні, які не хочуть розмовляти українською, а потім дивуються, що таких сожитєлєй приходить "защіщать" всіляке кодло зі сходу, а через них страждаємо і ми-українці!
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23.10.2020 13:33 Відповісти
Теорія Дарвіна це дебілізм - до чого тут тварини як що це ЧМО З МОТИВІВ НЕНАВИСТІ ДО МАЙДАНУ зробило це "Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві - Цензор.НЕТ 246
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23.10.2020 13:34 Відповісти
"Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві - Цензор.НЕТ 6538
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23.10.2020 13:47 Відповісти
Судя по особому таланту, продемонстрированному Геращенком на тарелке в ресторане и регулярно делающему Авакова весьма довольным, сам Антоха произошёл от жирного котяры.
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23.10.2020 14:01 Відповісти
На этом ссыкуне уже только ленивый не пиарился. Надо было без шумихи найти и вломить и не устраивать из этого цирк.
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23.10.2020 14:20 Відповісти
1) образование в Украине - государственное! К тому же - там все на базе дарвинизма, атеизма!)))
2) культура (как и спорт) также в Украине - государственные!)))

В итоге народ безграмотный и аморальный!!!
Кому и зачем мы платим налоги???
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23.10.2020 14:36 Відповісти
Стоить отметить, что еще а начале 2000-х в вузе котором я учился, некоторые проректора додумались открыть пивные прямо в общаге на первом этаже (вместо бывшей "читальной комнаты")...
Все сгнило в этом колхозе!
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23.10.2020 14:41 Відповісти
О, ми Солнцедар проносили тайком в общагу, правда пусту тару шпуляли через вікно
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23.10.2020 16:46 Відповісти
Заявив про себе, самоствердився. Тепер або міняй зовнішність, прізвище або йди на пожиттєву самоізоляцію. або нафіг з країни.
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23.10.2020 14:49 Відповісти
А чому російською мовою, що так званий студент не розуміє державну мову ,чи все підлаштовують під незаміного Авакова ?
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23.10.2020 15:36 Відповісти
Это доказательство не теории Дарвина, а отсутствия веры в Бога и его заповедей. Полная бездуховность. Обезьяны здесь не при чем.
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23.10.2020 15:37 Відповісти
Если его и накажут, то слабенько. Таких нужно не штрафовать и условно осуждать, а тоже обоссать, и на камеру обязательно. Потом выложить в ютуб, который его друзья-дегенераты смотрят. Вот только тогда подействует.
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23.10.2020 16:17 Відповісти
..и теперь представьте, что кто-то, кого ЭТО задело за живое, в состоянии аффекта прикончил этого ушлёпка: сначала разговор, потом, драка, потом - патриот оказался ловчее и этО перестало портить воздух?.. патриты Украины за меньшее сидят - НИ ЗА ЧТО!!!
менты, вы чем в центре Киева занимаетесь (уже не говорю про регионы)?
зеля - с.ка
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23.10.2020 16:57 Відповісти
А ми ще 2000 даунят бесплатно вивчати прийняли. Нехай розважаються.
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23.10.2020 19:40 Відповісти
Мразота "донецкой национальности". Коли Донбас повернеться в Украіну, то нас всіх накриє біля чотирьох мільйонів цієі зловоннноі слизі, хрен відмиємось. Ось тоді і станется така жадана Кремлю "гражданска война".
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24.10.2020 15:35 Відповісти
Цього виродка треба привести до меморіалу, дати відро з водою, щітку і мочалку і на телекамеру заставити вимити весь меморіал і показувати по телевізору протягом місяця. Але ж де там ? ОПОжопівці піднімуть лемент про права людини і Зеля злякається. Я, будь моя воля, всіх цих " наших граждан" викинув назад на зону, звідки вони понаіхали і не робив би еспериментів про "вони наші громадяни". Там нема наших, всі наші давно виіхали на Украіну.
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24.10.2020 15:43 Відповісти
А что бы было бы с гипотетическим персонажем, который в Донецке помочился бы
на памятник ушлёпку моторолле...?
Эту мразь, надо сажать на полную катушку... Но это в идеале, на практике, найдутся
меценаты - наймут адвокатов... Не будет он сидеть "Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві - Цензор.НЕТ 2457
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24.10.2020 16:18 Відповісти
даун
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24.10.2020 17:49 Відповісти
п'яний в м'ясо.. Але робив це свідомо. На відео видно, що сцяло воно саме на фотографії та на прізвища.
Підвісьте його за ноги на тиждень. Такі ніколи до тями не приходять.. Навіть коли тверезіють.
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24.10.2020 20:40 Відповісти
щось не віриться, чуваче, що тобі соромно.
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24.10.2020 20:42 Відповісти
Насекомое, бл...ть!
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24.10.2020 22:57 Відповісти
 
 