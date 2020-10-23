"Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. ВIДЕО

Завдяки швидким та професійним діям поліції Києва протягом 48 годин був встановлений і затриманий 21-річний студент, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. За скоєне йому загрожує штраф в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, або арешт на строк до 6 місяців, або умовний термін до 5 років.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Я ніколи не сумнівався в основних положеннях теорії Дарвіна, а саме в тому, що люди виникли в результаті еволюційних змін світу тварин. Різниця лише в тому, що більшість людей таки стали людьми, а деякі залишилися ближче до світу тварин.

Минулої середи один такий "екземпляр" дозволив собі справити нужду на Алеї Небесної сотні в районі пам'ятника загиблим Героям Майдану. Відео цього правопорушення можна переглянути за посиланням.

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Не знаю, хто його батьки і як його виховували, але мені здається, що приклад цієї молодої людини показує провал системи виховання і освіти молоді в Україні", - написав він.

Геращенко зазначив, що завдяки швидким та професійним діям поліції Києва, цей негідник був встановлений і затриманий протягом 48 годин.

"На своє "виправдання", якщо це можна так назвати, він повідомив, що він був у нетверезому стані і йому дуже хотілося справити нужду", - зазначив заступник голови МВС.

Геращенко додав, що цього громадянина пред'явлено підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу - хуліганство.

Покаранням за його вчинок може бути штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, або арешт на строк до 6 місяців, або умовний термін до 5 років.

"Якби я був суддею, я б виніс вирок у вигляді арешту на 5-6 місяців. Може, це змінило б на краще життя цього 21-річного хлопця?" - задався питанням Геращенко.

"Дякую поліцейським за швидкі й ефективні дії із затримання хулігана, який осквернив пам'ять загиблих на Майдані наших співгромадян", - резюмував заступник голови МВС.