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Зеленський (17376) інтерв'ю (96) коронавірус (16711)

"Хтось із політиків говорив: "У нас буде, як в Італії", - Це – поверхня людина", - Зеленський у новому інтерв'ю про свої слова зі старого. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У своєму новому інтерв'ю для ЗМІ президент України Володимир Зеленський процитував слова "когось" із політиків і назвав його "поверхневою людиною".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, виявилося, що цим політиком був сам Зеленський і цитував він слова зі свого попереднього інтерв'ю для ЗМІ.

"Якщо не витримають наші медики, буде те, що було в Італії", - говорив Зеленський, відповідаючи на питання про українську медицину і пандемію коронавірусу.

"Ще недавно я дивився, як хтось із політиків говорив: "У нас буде, як в Італії", - Це – поверхня людина", - сказав Зеленський у новому інтерв'ю.

Також дивіться: Зеленський виступає за посилення покарання за порушення карантинних заходів: "Наші люди дуже розслабилися". ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+89
феерический.... Дайте ему селедки шоб заткнулся.
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23.10.2020 12:44
+67
гігант мислі "Кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - Зеленский в новом интервью о своих словах из старого - Цензор.НЕТ 6146
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23.10.2020 12:42
+48
Зебіли, це фіаско! "Кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - Зеленский в новом интервью о своих словах из старого - Цензор.НЕТ 5046
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23.10.2020 12:45
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да просто уйди наконец-то, не позорься...
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24.10.2020 22:46 Відповісти
Потрясающая самокритика))))

Героям Славa!Слaва Украине!!!
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25.10.2020 00:08 Відповісти
напоминает ельцина. кто будет после него?
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25.10.2020 06:17 Відповісти
Здесь и не поспоришь )
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25.10.2020 08:09 Відповісти
73 % где ваше бурное негодование ?
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25.10.2020 11:20 Відповісти
"Еще недавно я смотрел, как кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - сказал Зеленский в новом интервью. Источник: https://censor.net/ru/v3226606

"Хтось із політиків говорив: "У нас буде, як в Італії", - Це – поверхня людина", - Зеленський у новому інтерв'ю про свої слова зі старого - Цензор.НЕТ 2080
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25.10.2020 12:23 Відповісти
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