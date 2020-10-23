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Багатодітне сімейство кабанів зупинило рух автомобілів у Харкові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Курйози
Багатодітне сімейство диких кабанів стало причиною затору на одній з вулиць Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на один з Telegram-каналів міста.
Як видно на відео, тварини вирішили перейти дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу.
"Цим хлопакам було важко пройти 5 метрів до пішохідного переходу", - йдеться в коментарі до запису.
Варто зазначити, що водії автомобілів зупинилися і терпляче чекали, поки кабани перетнуть проїжджу частину.
Попереду і ззаду "колони" прямували дорослі особини, а в її центрі крокували близько 10 поросят.
Топ коментарі
+76 Прощай немытая раССея
показати весь коментар23.10.2020 14:44
+28 Lalo Land
показати весь коментар23.10.2020 14:46
+26 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.10.2020 14:51
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Будь ласка, зачекайте...
Красавчики.
і ще...вони не виглядають переляканими...і цю дорогу знають і ідуть не навмання...
якби це щось дике забігло - то мчалось би ікуди око гляне) і верещали б...)))
дива... але розважили! які порядні і законослухняні ))))))))
А сколько людей хуже кабанов и свиней.