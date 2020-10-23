УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12524 відвідувача онлайн
Новини Відео Курйози Життя прекрасне
20 452 47
тварини (333) Харків (3873)

Багатодітне сімейство кабанів зупинило рух автомобілів у Харкові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Курйози

Багатодітне сімейство диких кабанів стало причиною затору на одній з вулиць Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на один з Telegram-каналів міста.

Як видно на відео, тварини вирішили перейти дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу.

"Цим хлопакам було важко пройти 5 метрів до пішохідного переходу", - йдеться в коментарі до запису.

Варто зазначити, що водії автомобілів зупинилися і терпляче чекали, поки кабани перетнуть проїжджу частину.

Попереду і ззаду "колони" прямували дорослі особини, а в її центрі крокували близько 10 поросят.

Також дивіться: Чоловік заліз у вольєр із левами в Одесі: хотів сфотографуватися. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+76
Без Гепы даже фауна начала восстанавливаться... Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 9590
показати весь коментар
23.10.2020 14:44
+28
)))))) милахи, строем, один взрослый кабанчик впереди, второй замыкает колонну 😂
показати весь коментар
23.10.2020 14:46
+26
Хоть какая-то позитивная новость за долгое время Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 1665
показати весь коментар
23.10.2020 14:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без Гепы даже фауна начала восстанавливаться... Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 9590
показати весь коментар
23.10.2020 14:44 Відповісти
Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 1349
показати весь коментар
23.10.2020 14:47 Відповісти
Или Гепа со свитой из Шарите вернулся. Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 7508
показати весь коментар
23.10.2020 14:49 Відповісти
Та ну,! У Гепи - чорний мікроавтобус охорони, обладнаний кулеметною вежею.
показати весь коментар
23.10.2020 14:55 Відповісти
Надеюсь черный автобус похоронный, с коробом из пулепобитых досок
показати весь коментар
23.10.2020 15:08 Відповісти
Можно определить по уверенной походке, Гепа сзади плетется))
показати весь коментар
23.10.2020 14:56 Відповісти
👍👍👍👍👍
показати весь коментар
23.10.2020 15:08 Відповісти
судя по всему, гепе "гайки". За это время должен быть результат. О выздоровлении не сообщают. Не думаю, что он скрывается и в день выборов для пиара он покажется на белом коне, как победитель короны
показати весь коментар
23.10.2020 15:09 Відповісти
Если Гепа баллотируется, то народу обязаны показать хотя бы его тушку или чучело.
показати весь коментар
23.10.2020 15:27 Відповісти
гепу на ґрету! Багатодітне сімейство кабанів зупинило рух автомобілів у Харкові - Цензор.НЕТ 8219
показати весь коментар
23.10.2020 16:21 Відповісти
Наверное суровая зима будет.
показати весь коментар
23.10.2020 14:45 Відповісти
)))))) милахи, строем, один взрослый кабанчик впереди, второй замыкает колонну 😂
показати весь коментар
23.10.2020 14:46 Відповісти
На Притулу совсем не похожи.
Красавчики.
Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 5353
показати весь коментар
23.10.2020 14:56 Відповісти
Да уж больше на дубинеску 😂
показати весь коментар
23.10.2020 15:28 Відповісти
Пояснюю: попереду - свиноматка, мати поросят. Вона завжди водить виводок, тому на полюванні забороняється стрілять по першій тварині... "Замикаючі" - двохлітки, що не стали ще повністю статево зрілими. Самки ще не завели власних дітей, а самців мати ще не прогнала з стада... Вони виконують у стаді роль "наглядачів"...
показати весь коментар
23.10.2020 17:31 Відповісти
А говорят, у нас экология не на высоте!
показати весь коментар
23.10.2020 14:48 Відповісти
даже кабаны знают как правильно переходить...))))
показати весь коментар
23.10.2020 15:03 Відповісти
Вони завжди так ходять... Я кілька разів таке бачив, у Чорнобильській зоні...
показати весь коментар
23.10.2020 17:32 Відповісти
ну то ж по лісу ... там це якось ...нормально! а тут серед автівок і людей... в дивину ))))
і ще...вони не виглядають переляканими...і цю дорогу знають і ідуть не навмання...
якби це щось дике забігло - то мчалось би ікуди око гляне) і верещали б...)))
показати весь коментар
23.10.2020 17:40 Відповісти
Та їм "плювать"... Вони нічого не бояться... Тільки собак, на полюванні... Та й то, не дуже... Товариш, з сусідами, кілька років, лосиху підгодовував, посеред Чернігова - жила в лісопарку, в Яловщині, на березі ставка... Я, з ним, лося зустрічав, у міському парку, на березі Десни, теж у центрі Чернігова... Ходили на рибалку, і я його загітував, грибів пошукать... Збирали лісові печериці, і наткнулися у гущавині... Про лисиць, зайців, Косуль, видр, норок, горностаїв, ласок, вже нічого не кажу - один раз у нас норка з рюкзака пробувала ковбасу вкрасти... І це - центр міста, з населенням близько 400 тис...!...
показати весь коментар
23.10.2020 17:51 Відповісти
ндаа.. мы в Харькове такие.. как выпьем литр водки, сразу кобанеем и давай дорогу переходить)) Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 4101
показати весь коментар
23.10.2020 14:50 Відповісти
Что за местность? Лесопарк?
показати весь коментар
23.10.2020 15:04 Відповісти
Около пос. Жуковского и ул. Академика Проскуры неподалеку от Белгородско шоссе..
показати весь коментар
23.10.2020 15:13 Відповісти
Хоть какая-то позитивная новость за долгое время Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 1665
показати весь коментар
23.10.2020 14:51 Відповісти
Це домашні свині.
показати весь коментар
23.10.2020 14:53 Відповісти
Схоже, або помісь.
показати весь коментар
23.10.2020 14:58 Відповісти
та да! хіба дикі так повільно і цивільно переходили б на дорозі серед автівок???
дива... але розважили! які порядні і законослухняні ))))))))
показати весь коментар
23.10.2020 15:01 Відповісти
Це дійсно свині. Вони візуально відрізняються від кабанів.
показати весь коментар
23.10.2020 15:09 Відповісти
Цих свиней в тому районі вже не вперше плутають з кабанами, хто вперше бачить.
показати весь коментар
23.10.2020 15:28 Відповісти
Вася, дикі свині нічого не бояться... Я двічі зустрічався у лісі, коли гриби збирав... Так сидів обидва рази на дереві, поки не йшли геть... Потрапить на ікла "матусі" не було ніякого бажання... В Сибіру мисливці кажуть - "Ідеш на ведмедя - готуй постіль... На кабана - готуй домовину...". Ти, просто, не знаєш, ЩО може зробить кабан з людиною, за десяток -другий, секунд... Я бачив наслідки... Мало хто, побувавши під кабаном, йде повторно, на полювання на нього... Знаю, особисто, людину, що після цього полює лише на зайця...
показати весь коментар
23.10.2020 17:39 Відповісти
хіба я сумнівався?
показати весь коментар
23.10.2020 17:42 Відповісти
схожі на "в'єтнамських"
показати весь коментар
23.10.2020 15:04 Відповісти
Вьетнамские, похоже..
показати весь коментар
23.10.2020 15:04 Відповісти
Певно, що ні. Бо домашні свині апріорі повинні були б сидіти вдома Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 3212
показати весь коментар
23.10.2020 15:08 Відповісти
В Харькові бушує ящур, а кабани без масок.
показати весь коментар
23.10.2020 15:07 Відповісти
На Бєлгородському шосе теж є таке свинство. Кози теж є, одну з них звуть Злата.
показати весь коментар
23.10.2020 15:07 Відповісти
запахло гречкой перед выборами, вот они и ломанулись
показати весь коментар
23.10.2020 15:12 Відповісти
Класс. Ну классно же! Таки типочки уматовые.
показати весь коментар
23.10.2020 15:26 Відповісти
Ого... Написал коммент, потом глянул видео, услышал что говорят.
показати весь коментар
23.10.2020 15:28 Відповісти
Кабаны тоже имеют права. Даже в Харькове.
А сколько людей хуже кабанов и свиней.
показати весь коментар
23.10.2020 17:01 Відповісти
Всі люди гірші за всіх тварин. Бо роблять погані речі навмисно.
показати весь коментар
23.10.2020 17:28 Відповісти
может не всё ещё потеряно?
показати весь коментар
23.10.2020 17:50 Відповісти
Совсем в Харькове с Ковидом гайки?
показати весь коментар
23.10.2020 18:20 Відповісти
Да, харьковчане - они бывают разные ...
показати весь коментар
23.10.2020 19:15 Відповісти
Це хороша прикмета.
показати весь коментар
23.10.2020 19:40 Відповісти
А кабаны тоже бывают "многодетными")?
показати весь коментар
23.10.2020 20:28 Відповісти
 
 