Багатодітне сімейство кабанів зупинило рух автомобілів у Харкові. ВIДЕО

Багатодітне сімейство диких кабанів стало причиною затору на одній з вулиць Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на один з Telegram-каналів міста.

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Як видно на відео, тварини вирішили перейти дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу.

"Цим хлопакам було важко пройти 5 метрів до пішохідного переходу", - йдеться в коментарі до запису.

Варто зазначити, що водії автомобілів зупинилися і терпляче чекали, поки кабани перетнуть проїжджу частину.

Попереду і ззаду "колони" прямували дорослі особини, а в її центрі крокували близько 10 поросят.

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